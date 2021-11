Tháng 10, MWG ghi nhận doanh thu hơn 12.000 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Đầu tư Thế giới Di động (mã MWG-HOSE) vừa công bố tình hình kinh doanh tháng 10/2021.

The đó, riêng tháng 10/2021, MWG ghi nhận mức doanh thu kỷ lục hơn 12.000 tỷ đồng cao nhất kể từ đầu năm, tăng 38% so với cùng kỳ và tăng 45% so với tháng 9/2021.

Theo MWG, nguyên nhân doanh thu tháng này tăng cao là do sau khi hầu hết các cửa hàng được phép hoạt động trở lại từ đầu tháng 10, tổng doanh số của TGDĐ & ĐMX trong tháng 10 đạt hơn 10 ngàn tỷ đồng, tăng 50% so với cùng kỳ 2020 và tăng 60% so với tháng 9/2021 và để có được thành quả này, TGDĐ & ĐMX đã chủ động chuẩn bị để mở cửa bán hàng trở lại sớm nhất, đồng loạt và an toàn.

Ngoài ra, tháng 10 còn ghi dấu với chương trình chào bán thành công sản phẩm Iphone13 series và sự kiện ra mắt chuỗi Topzone. Sau 10 ngày khai trương, 4 cửa hàng Topzone đóng góp 40 tỷ doanh thu (1 tỷ đồng/cửa hàng/ngày). Sản lượng Iphone 13 series bán ra tại Topzone chiếm gần 10% tổng số Iphone13 series bán ra trên toàn hệ thống TGDĐ/ĐMX.

Doanh số của BHX tháng 10 đạt gần 2 ngàn tỷ đồng. Sau khi nới lỏng giãn cách, doanh thu bình quân trong tháng 10 đạt xấp xỉ 1 tỷ đồng/cửa hàng/tháng. Doanh số chưa quay về mức bình quân thời điểm trước dịch chủ yếu do các địa bàn trọng yếu chiếm gần 50% doanh thu của chuỗi BHX là TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Long An, Tiền Giang mặc dù đã mở cửa nhưng vẫn đang là những “điểm nóng” về dịch bệnh. Do đó, sinh hoạt của người dân vẫn chưa trở lại như trước và một bộ phận người lao động đã rời khỏi các “thủ phủ công nghiệp” về quê.

Mặt khác, chợ truyền thống được phép mở cửa, cùng với sự xuất hiện của nhiều cá nhân/cửa hàng nhỏ lẻ bán thực phẩm tươi sống sau mùa dịch tạo ra nhiều lựa chọn về nơi mua sắm cho người dân.

MWG cho biết, trong những tháng cuối năm, BHX sẽ tập trung kiểm soát chi phí để duy trì hiệu quả kinh doanh như: chỉ mở mới các mặt bằng đã ký kết và đã có kế hoạch xây dựng; Tối ưu hóa sắp xếp nhân sự và tiếp tục cải thiện năng suất nhân viên (chương trình tạm ngưng trong giai đoạn dịch bệnh để tập trung phục vụ khách hàng).



Đồng thời, tiếp tục gia tăng tỷ trọng đóng góp các sản phẩm “hàng của mình” và kiểm soát tỷ lệ hủy hàng để duy trì biên lợi nhuận gộp 27% cho cả năm 2021.

Trước đó, HĐQT công ty công bố các hoạt động tái cấu trúc doanh nghiệp. Theo đó, VCSC đã có khuyến nghị "mua" cho MWG với giá mục tiêu 140.000 đồng, tương ứng tổng mức sinh lời dự phóng là 10%, bao gồm lợi suất cổ tức 1,2%, dựa trên giá đóng cửa phiên hôm nay (chốt phiên ngày 3/11, giá cổ phiếu này đạt 128.800 đồng/cp).

Theo ban lãnh đạo, MWG đang đặt An Khang trực thuộc BHX vì hầu hết các cửa hàng An Khang mới sẽ được tích hợp với các cửa hàng BHX và đội ngũ quản lý của BHX hiện đang điều hành hoạt động kinh doanh của An Khang.

Trên thị trường, giá cổ phiếu MWG tăng 3,03% trong 5 phiên liên tiếp và đóng cửa phiên giao dịch ngày 12/11, giá cổ phiếu MWG tăng 0,74% lên 136.000 đồng/cổ phiếu.