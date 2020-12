15.000 người ở Mỹ tử vong vì Covid-19 trong 1 tuần

Nước Mỹ có 15.000 ca tử vong vì Covid-19 trong tuần trước, đánh dấu tuần có số ca tử vong vì đại dịch nhiều nhất ở nước này kể từ tháng 4. Giới chức y tế Mỹ cảnh báo rằng điều tồi tệ nhất còn chưa xảy đến.

Số liệu do hãng tin Reuters tập hợp và phân tích cho thấy trong tuần kết thúc vào ngày 6/12, số ca nhiễm Covid-19 mới ở Mỹ tăng 19% so với tuần trước đó, lên 1,4 triệu ca. Trong tuần trước đó, số ca nhiễm được báo cáo có giảm do nhiều trung tâm xét nghiệm đóng cửa nghỉ lễ Tạ ơn.

Rhode Island và Indiana là hai bang Mỹ có số ca nhiễm mới bình quân đầu người cao nhất trong tuần trước. Bình quân tại hai bang này, cứ 100.000 dân lại có 700 ca nhiễm Covid-19 mới trong tuần.

Chính phủ Mỹ và các quan chức ngành y tế nước này đã cảnh báo rằng số ca nhiễm và tử vong vì Covid-19 sẽ tăng cao hơn trong những tuần và tháng sắp tới do người dân đi lại nhiều hơn và đoàn tụ với gia đình trong kỳ nghỉ lễ - những hoạt động trái với khuyến cáo của chuyên gia y tế.

"Tôi cho rằng tháng Giêng sẽ là một giai đoạn tồi tệ, vì đợt sóng virus sau lễ Giáng sinh sẽ chồng lên đợt sóng virus sau lễ Tạ ơn", bác sỹ Anthony Fauci, chuyên gia cấp cao nhất về bệnh truyền nhiễm của Mỹ, nói với tờ Newsweek.

Trong tuần trước, South Dakota và North Dakota là hai bang dẫn đầu toàn quốc về số ca tử vong vì Covid-19 bình quân đầu người. Tuy nhiên, xét về tổng số ca tử vong, Texas và Illinois là hai bang dẫn đầu toàn quốc, mỗi bang báo cáo hơn 1.200 ca.

Trên toàn nước Mỹ, tỷ lệ số người đi xét nghiệm cho kết quả dương tính với virus corona chủng mới là 10,5%, so với mức 9,8% của tuần trước đó - theo dữ liệu của Covid Tracking Project. Trong số 50 tiểu bang, có 34 bang với tỷ lệ người xét nghiệm dương tính từ 10% trở lên. Tỷ lệ cao nhất thuộc về bang Iowa và Idaho với 52%, và bang South Dakota với 50%.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho rằng tỷ lệ người đi xét nghiệm cho kết quả dương tính trên 5% là đáng lo ngại vì là một dấu hiệu cho thấy còn nhiều ca nhiễm trong cộng đồng còn chưa được phát hiện.