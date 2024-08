3200 người FPT IS sẵn sàng kiến tạo “The Next”

Lần đầu tiên tại Việt Nam có một chương trình được tổ chức theo ý tưởng độc đáo kết hợp giữa team building liên hoàn, fest (lễ hội âm nhạc) và camping (cắm trại), mang đến chuỗi hoạt động có 1-0-2 trong vòng 24h, kiến tạo nên những trải nghiệm khó quên và kỷ lục mới cho hơn 3200 người FPT IS. Sự kiện không chỉ khẳng định dấu ấn văn hoá doanh nghiệp ấn tượng của công ty thành viên Tập đoàn FPT mà trên hết là cách thức độc đáo để kiến tạo giá trị mới trong lòng doanh nghiệp trước bối cảnh dịch chuyển kinh doanh.

Cụ thể, 3200 cán bộ được chia thành hơn 30 đội chơi cùng tham gia chinh phục chuỗi hơn 50 thử thách xuyên suốt từ trước sự kiện cho tới 24h trong sự kiện như giải chạy, sáng tác MV ca nhạc, chuỗi thử thách game cảm giác mạnh, game công viên nước, team building... Mỗi đội trưởng có nhiệm vụ điều hành đội của mình với quy mô như một công ty start-up gồm thành viên từ nhiều bộ phận, cùng kết nối và tuân thủ các luật chơi và cách tính điểm bài bản.

Với quy mô lớn và tính phức tạp chưa từng có, mọi hoạt động vui chơi, thông tin và tương tác được vận hành trên một app ứng dụng của sự kiện - FIS 30 The Next do đội ngũ FPT IS tự phát triển. Điểm số xếp hạng của các đội và từng cá nhân được cập nhật real-time tạo nên một không khí thi đua hấp dẫn và nghẹt thở trong toàn bộ chương trình.

Đêm nhạc bùng nổ cảm xúc của toàn bộ người FPT IS.

Nâng chuẩn chuyên nghiệp là từ khoá quan trọng trong toàn bộ sự kiện cũng là giá trị cốt lõi mà FPT IS mong muốn cài đặt trong văn hoá kinh doanh. “Sự chuyên nghiệp trong từng hành động sẽ là tôn chỉ để FPT IS song hành hiệu quả hơn cùng khách hàng trong nước cũng như chinh phục tiêu chuẩn ‘world-class’ khi tiến ra toàn cầu”, ông Nguyễn Hoàng Minh, Tổng Giám đốc FPT IS chia sẻ. Công ty hiện tập trung phát triển thị trường Nhật Bản, Malaysia, Indonesia…và đang đầu tư thúc đẩy mạnh mẽ cho việc phát triển tư duy, năng lực toàn cầu hoá cho từng cán bộ nhân viên với các chương trình đào tạo chuyên môn, kĩ năng, trình độ ngoại ngữ để sẵn sàng cho giai đoạn mới.

“Chip bán dẫn, AI, chuyển đổi xanh, các sản phẩm và dịch vụ Made by FPT IS đang tạo ra vận hội cho FPT IS để đóng góp vào sự thay đổi của Việt Nam, của từng tổ chức, doanh nghiệp, mang lại giá trị cho hàng triệu người dân. FPT IS cũng sẽ mang những năng lực này để tiến xa trên thị trường toàn cầu”, ông Trần Đăng Hoà - Chủ tịch FPT IS, nêu cao khát vọng tới hơn 3200 người FPT IS.

Hơn 3200 cán bộ nhân viên FPT IS phủ cam đồi Ước Nguyện để chào cờ và lắng nghe lời hiệu triệu “The Next".

Trên hành trình mới, Ban Lãnh đạo FPT IS và toàn thể người FPT IS hô vang sứ mệnh mới: “Co-create the Next” - Song hành kiến tạo. Theo đó, công ty khẳng định bước chuyển tiếp từ một nhà cung cấp giải pháp và dịch vụ công nghệ, nay kế thừa và nâng tầm giá trị để mong muốn trở thành đối tác đồng hành toàn diện trên mọi hành trình phát triển của khách hàng, cùng khách hàng kiến tạo tương lai.

“FPT IS tin tưởng sâu sắc công nghệ sẽ tạo ra “The Next” của thế giới, mang lại những giá trị vượt trội, đem đến cuộc sống hiện đại hơn, chất lượng hơn và hạnh phúc hơn. Chúng tôi cam kết đồng hành cùng khách hàng giải quyết các vấn đề trọng yếu, trở thành người dẫn đầu, cùng kiến tạo “The Next”, Ban Lãnh đạo FPT IS khẳng định.

Hành trình 30 năm đã chứng kiến những lần dịch chuyển quan trọng của FPT IS dựa trên kế thừa giá trị lịch sử và thích ứng với bối cảnh thị trường. Bối cảnh thành lập đã trao cho FPT IS một sứ mệnh quan trọng là đem công nghệ thông tin phục vụ nghiệp vụ của các ngành trọng yếu và từ đó, cơ hội tham gia và dẫn dắt xây dựng các hệ thống trụ cột quốc gia trở thành lợi thế dẫn đầu của FPT IS.

Năm 2007, tại sự kiện Hội nghị khách hàng, ông Đỗ Cao Bảo - Ủy viên Hội đồng Quản trị Tập đoàn FPT, Nguyên Chủ tịch FPT IS đã phát biểu đầy trăn trở: “FPT IS mong muốn được làm tổng thầu các dự án lớn. Chúng tôi không muốn làm thầu phụ, chúng tôi muốn khẳng định trí tuệ của doanh nghiệp Việt Nam có thể đáp ứng đầy đủ yêu cầu của các dự án công nghệ lớn trong nước”.



Từ phát biểu đó đã tiếp tục nâng tầm vị thế hoàn toàn mới cho FPT IS trên thị trường - dù trước đó đã là đơn vị cách biệt so với đối thủ. Năm 2008, FPT IS lần đầu tiên trở thành tổng thầu với dự án cung cấp Hệ thống Ứng dụng Quản lý Thuế thu nhập cá nhân (PIT) cho Tổng cục Thuế, trị giá 14,5 triệu USD. Tiếp nối, hệ thống quản trị có quy mô và giá trị kỷ lục cho Petrolimex, Hệ thống chuyển mạch tài chính, các hệ thống công nghệ cho các ngân hàng lớn như Vietcombank, BIDV, Agribank, các hệ thống quan trọng cấp quốc gia của Bangladesh, Campuchia, Myanmar……trở thành niềm tự hào của người FPT IS và FPT. Năng lực thực hiện các dự án lớn, khó, quy mô quốc gia trở thành “gene” của người FPT IS cho tới hiện tại với các dấu ấn mới như 100 ngày giải cứu Sàn HoSE, tiên phong thúc đẩy đề án D06 đi vào thực tiễn tại rộng khắp các lĩnh vực.

Lần dịch chuyển quan trọng tiếp theo diễn ra cách đây 5 năm với dấu ấn “Ngày mới”. Tại sự kiện có gần 3000 người hành quân và đón bình minh trên bãi biển Cảnh Dương, ông Nguyễn Hoàng Minh - Tổng giám đốc FPT IS đã phát đi lời kêu gọi về phát triển sản phẩm Made by FPT IS, mở ra một giai đoạn phát triển mới của FPT IS trước bối cảnh nhu cầu thị trường . Từ sự am hiểu bài toán nghiệp vụ của các ngành, lĩnh vực đã thôi thúc FPT IS không dừng lại ở việc phụ thuộc vào giải pháp của hãng mà phải sáng tạo ra những sản phẩm công nghệ Make in Vietnam. Các sản phẩm Made by FPT IS được phát triển xuất phát thực tế từ bài toán, nhu cầu của khách hàng, đón sóng của thị trường, nhận được sự tin chọn của hơn 3000 khách hàng, sánh vai chất lượng với sản phẩm quốc tế, đáp ứng nhu cầu toàn diện trong các lĩnh vực ngân hàng, doanh nghiệp, chính phủ, y tế. Năm 2023, doanh số từ sản phẩm của FPT IS đạt 1300 tỷ đồng, khẳng định tầm nhìn đúng đắn về chiến lược cũng như cách thức lan toả tinh thần mới tới từng người FPT IS.

FPT IS chào đón tuổi 30, sẵn sàng sứ mệnh “Co-create the Next".

Sự kiện “The Next” tiếp tục đánh dấu một mốc dịch chuyển mới trên nền tảng kế thừa giá trị 30 năm. Với những nền tảng giá trị quan trọng, cùng sự chuẩn bị sẵn sàng trong nội tại, FPT IS kỳ vọng sẽ tiếp tục khẳng định dấu ấn trong làn sóng công nghệ tiếp theo tại Việt Nam và toàn cầu, là đối tác tin cậy cùng mọi doanh nghiệp, tổ chức khai phá sức mạnh của công nghệ.