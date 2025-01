ABBANK có tân Tổng giám đốc

Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) vừa có quyết định bổ nhiệm chính thức ông Phạm Duy Hiếu làm Tổng Giám đốc ABBANK kể từ ngày 01/01/2025.

Ông Phạm Duy Hiếu, sinh năm 1978, tốt nghiệp Thạc sỹ tài chính, lưu thông tiền tệ và tín dụng - Đại học Kinh tế Quốc dân, có bề dày hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng.

Trước đó, ông Phạm Duy Hiếu từng đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo chủ chốt tại các tổ chức như Vietcombank Leasing, VietABank; VNDirect; Sabeco Fund Management, IPA Investment, Quỹ khởi nghiệp Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam (SVF).

Đồng thời, ông Hiếu cũng đã từng tham gia điều hành ABBANK trong các giai đoạn khác nhau. Từ ngày 10/8/2023, ông Phạm Duy Hiếu giữ vị trí Phó Tổng Giám đốc, người đảm nhận nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc ABBANK.

Với bề dày kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng và phát triển nguồn nhân lực, cùng sự am hiểu hệ thống ABBANK, ông Hiếu được kỳ vọng trên cương vị chính thức là Tổng Giám đốc ABBANK sẽ lan toả tinh thần cống hiến, năng lượng tích cực, gắn kết cùng Ban Điều hành, các đơn vị và toàn thể cán bộ nhân viên. Từ đó, thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh, nâng cao hiệu quả hoạt động, tạo chuyển biến tích cực và bứt phá mạnh mẽ hơn hướng đến các mục tiêu chiến lược trong giai đoạn 2024-2028 của ngân hàng.

Chia sẻ về việc được chính thức bổ nhiệm là Tổng Giám đốc của ABBANK, ông Phạm Duy Hiếu, cho biết: “Việc được Hội đồng Quản trị ABBANK tin tưởng giao trọng trách Tổng Giám đốc là niềm vinh dự lớn. Nhưng đât cũng vừa là cơ hội, cũng là thách thức đối với tôi trong công tác điều hành Ngân hàng. Trong giai đoạn này, ABBANK đang thực hiện chuyển đổi, nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường thông qua chiến lược tăng cường các giải pháp tài chính linh hoạt, hiệu quả dựa trên am hiểu khách hàng và thực hiện số hóa ngân hàng một cách toàn diện”.

Tính đến 30/9/2024, tổng tài sản của ABBANK tăng nhẹ 1% so với đầu năm lên gần 164.200 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng năm 2024, ABBank ghi nhận lãi trước thuế gần 239 tỷ đồng, giảm 66% so với cùng kỳ. So với kế hoạch 1.000 tỷ đồng lãi trước thuế đặt ra cho cả năm, ABBANK còn cách khá xa khi mới thực hiện được 24% sau 3 quý.

Theo giải trình của ABBANK, lợi nhuận thấp hơn kỳ vọng do ngân hàng này tăng cường trích lập dự phòng theo diễn biến thực tế cũng như bối cảnh chung về tổng cầu thị trường bị tác động tiêu cực do ảnh hưởng của thiên tai.

Đầu tháng 12/2024, nhằm đáp ứng nhu cầu của nhiều gia đình trẻ gặp khó khăn trong việc tích lũy đủ vốn để sở hữu nhà, ABBANK đã triển khai chương trình “Ưu đãi lãi vay – Trao tay giải pháp” mang đến giải pháp vay mua nhà với lãi suất chỉ từ 7,3%/năm, với thời gian vay linh hoạt lên đến 35 năm.

Bên cạnh đó, đáp ứng đa dạng các nhu cầu tài chính của khách hàng trong dịp cuối năm và đầu năm mới, ngoài các gói vay mua nhà, vay kinh doanh, ABBANK vẫn tiếp tục triển khai các gói vay ưu đãi khác như vay mua ô tô, vay tiêu dùng phục vụ cuộc sống.

Bà Nguyễn Thị Hương, Phó Tổng Giám đốc ABBANK, cho biết: “Các chương trình ưu đãi dành cho khách hàng cá nhân luôn được ABBANK chú trọng triển khai mạnh mẽ. Với giá trị cốt lõi khách hàng là trọng tâm, chúng tôi xây dựng các gói lãi suất ưu đãi hấp dẫn hướng đến sự đa dạng về nhu cầu, mục đích sử dụng và phù hợp với tình hình tài chính của từng đối tượng khách hàng”.