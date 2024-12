ABBANK được bình chọn Top nhà tuyển dụng được yêu thích nhất 2024

Vừa qua, tại lễ vinh danh “Nhà tuyển dụng yêu thích 2024” do CareerViet thực hiện khảo sát và công bố, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) đã xuất sắc ghi tên mình ở Vị trí Top 6 Nhà tuyển dụng được yêu thích ngành Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán (Khối Doanh nghiệp lớn), tăng 2 hạng so với năm 2023...

Kết quả khảo sát từ người lao động và các đáp viên đã phản ánh rõ nét những điểm nổi bật của ABBANK trong công tác quản trị và phát triển nhân sự. Với chiến lược xây dựng lộ trình phát triển rõ ràng, đầu tư toàn diện vào nhân tài, ABBANK được đánh giá có sự đầu tư vào phát triển nghề nghiệp cá nhân và đội ngũ kế thừa thông qua các hoạt động như thiết lập các lộ trình đào tạo và phát triển riêng biệt cho từng nhóm vị trí, tập trung xây dựng các chương trình đào tạo chuyên sâu về năng lực lãnh đạo và kỹ năng chuyên môn.

ABBANK cũng được người lao động đánh giá cao với Chính sách đãi ngộ cạnh tranh và phù hợp: ABBANK không ngừng cải tiến các chính sách phúc lợi, đặc biệt chú trọng đến nhóm nhân sự kinh doanh trực tiếp - lực lượng nòng cốt của Ngân hàng.

ABBANK được vinh danh ở Vị trí Top 6 Nhà tuyển dụng được yêu thích năm 2024 ngành Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán (Khối Doanh nghiệp lớn), tăng 2 hạng so với năm 2023.

Chia sẻ về giải thưởng uy tín này, ông Phạm Duy Hiếu - Quyền Tổng giám đốc ABBANK cho biết: “Việc tiếp tục được đông đảo người lao động bình chọn là Nhà tuyển dụng yêu thích 2024 với thứ hạng cao chính là sự ghi nhận cho những nỗ lực của ABBANK trong việc tạo dựng một môi trường làm việc hạnh phúc, chuyên nghiệp, cởi mở; tập trung phát triển nguồn lực trẻ, năng động, nhiệt huyết, sáng tạo. Chúng tôi tin rằng nhân tài chính là nền tảng vững chắc để Ngân hàng phát triển bền vững.”

Năm 2024, ABBANK thành lập bộ phận Thu hút nhân tài nhằm tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và giàu kinh nghiệm cho Ngân hàng. Bên cạnh đó, ABBANK cũng tích cực tham gia các chương trình hướng nghiệp, liên kết chặt chẽ với các trường đại học hàng đầu trên cả nước như Học viện Tài Chính, Học viện ngân hàng, Học viện Ngân Hàng, ĐH Kinh Tế - ĐHQGHN (Hà Nội); ĐH Kinh tế Đà Nẵng (Đà Nẵng) và mới đây nhất là ĐH Tài Chính Marketing (UFM),… nhằm thu hút và dưỡng trưởng nguồn lực trẻ, nhiều hoài bão và tiềm năng phát triển cho Ngân hàng.

Trong năm 2025, ABBANK sẽ tiếp tục thực hiện các chiến lược trọng tâm trong công tác phát triển nguồn nhân lực như: Trao quyền và tạo điều kiện để cán bộ nhân viên phát huy tối đa hiệu suất làm việc; Mở rộng cơ hội phát triển nghề nghiệp thông qua lộ trình thăng tiến rõ ràng và phù hợp; Xây dựng chính sách phúc lợi cạnh tranh về lương, thưởng và đãi ngộ; Cải tiến quy trình tuyển dụng và nâng cao trải nghiệm chào đón nhân viên mới (onboarding), tạo môi trường làm việc gắn kết và hiệu quả.

Giải thưởng là sự khẳng định mạnh mẽ cho vị thế của ABBANK trong việc hướng tới nhân tài và tạo dựng "ngân hàng hạnh phúc" - nơi mỗi cán bộ nhân viên được phát triển toàn diện và gắn bó dài lâu.

Bảng xếp hạng "Nhà tuyển dụng yêu thích" được thực hiện hoàn toàn độc lập, minh bạch bởi CareerViet từ năm 2013 đến nay, tập trung vào các đánh giá của đáp viên đối với công tác tuyển dụng và tạo dựng thương hiệu tuyển dụng của các doanh nghiệp. Năm 2024, chương trình ghi nhận hơn 5.720 doanh nghiệp đăng ký tham gia khảo sát, với hơn 84.200 lượt tham gia bình xét và hơn 3,8 triệu lượt quan tâm. Việc ABBANK được ghi nhận trong bảng xếp hạng danh giá này chính là sự khẳng định mạnh mẽ cho vị thế của một ngân hàng luôn hướng tới nhân tài, tạo dựng "ngân hàng hạnh phúc" - nơi mỗi cán bộ nhân viên được phát triển toàn diện và gắn bó dài lâu.