Novaland có tân Tổng giám đốc

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (mã NVL-HOSE) thông báo thay đổi nhân sự - Miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng giám đốc.

Theo đó, ngày 1/11, Tập đoàn Novaland công bố thông tin bổ nhiệm ông Dương Văn Bắc giữ chức Tổng Giám đốc Tập đoàn.

Ông Dương Văn Bắc chính thức đảm nhận vai trò Tổng Giám đốc từ ngày 1/11/2024, thay thế ông Dennis Ng Teck Yow, người sẽ tập trung vào thực hiện nhiệm vụ của Thành viên Hội đồng Quản trị Novaland.

Ông Bắc gia nhập Novaland từ tháng 8/2023 với vị trí Giám đốc Tài chính, sau đó được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc vào tháng 9/2024.

Ông Dương Văn Bắc có hơn 17 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính và bất động sản, với chuyên môn sâu rộng về huy động vốn, đầu tư và định giá. Ông Bắc từng đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo trong lĩnh vực tài chính và bất động sản.

Theo BCTC hợp nhất quý 3/2024 mới công bố, Novaland ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 2.010 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi cùng kỳ (1.073 tỷ đồng).

Đáng chú ý, trong quý 3 công ty ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính tăng vọt so với cùng kỳ từ 1.617 tỷ lên gần 3.900 tỷ đồng.

Sau khi trừ các loại chi phí, lợi nhuận sau thuế tăng đột biến từ 136,75 tỷ lên hơn 2.950 tỷ đồng, gấp 21,5 lần cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, lãi ròng thuộc về cổ đông công ty mẹ hơn 3.100 tỷ đồng.

Theo giải trình từ phía công ty, lợi nhuận sau thuế hợp nhất của tăng 2.813.561.729.646 đồng so với cùng kỳ năm 2023 chủ yếu là do doanh thu tài chính tăng so với cùng kỳ năm trước. Trong đó bao gồm khoản doanh thu tài chính kỳ 6 tháng 2024 mà đơn vị kiểm toán điều chỉnh giảm trong báo cáo soát xét 6 tháng 2024 là 3.045.661.559.608 đồng do Tập đoàn đã thực thu hoàn tất trong quý 3 năm 2024.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2024, NVL ghi nhận doanh thu đạt 4.295 tỷ đồng, tăng 1,5 lần so với cùng kỳ (2.731 tỷ đồng). Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế luỹ kế 9 tháng đầu năm lại âm gần 4.377 tỷ đồng; Lỗ ròng thuộc về cổ đông công ty mẹ hơn 4.100 tỷ đồng trong khi con số này cùng kỳ 2023 là âm 841 tỷ đồng.

Trên thị trường, chốt phiên ngày 1/11, giá cổ phiếu NVL giảm 1,43% về mốc 10.350 đồng/cp và giảm 38% so với thời điểm đầu năm 2024.