Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK, mã ABB) đã công bố kết quả kinh doanh năm 2020.



Theo đó, tại thời điểm cuối năm 2020, ABBANK có tổng tài sản đạt 116.494 tỷ đồng, tăng 14% so với cuối năm 2019. Lợi nhuận trước thuế năm 2020 đạt 1.368 tỷ đồng, bằng 101% kế hoạch năm 2020, tăng 11,3% so với năm 2019.

Huy động từ khách hàng đạt 78.128 tỷ đồng, tăng 4% so với năm 2019. Dư nợ tín dụng đạt 69.469 tỷ đồng, tăng 10,2% so với cuối năm 2019; đặc biệt, tăng trưởng cho vay khách hàng cá nhân và cho vay khách hàng SMEs – hai nhóm khách hàng mục tiêu của ABBANK đều có sự tăng trưởng, lần lượt tăng 16,33% và 21,36% so với cuối năm 2019.

Thu thuần từ hoạt động dịch vụ cũng tăng 5,2% so với cuối năm 2019, đạt 209 tỷ đồng. Thu nhập từ lãi đạt 2.345 tỷ đồng, giảm nhẹ 3,8% so với cùng kỳ 2019 do ảnh hưởng từ khó khăn chung của thị trường.

Nợ xấu trên tổng dư nợ tiếp tục được ABBANK kiểm soát chặt chẽ ở mức 1,44%, đảm bảo quy định của NHNN.

Với kết quả nói trên, năm 2020, ABBANK ghi nhận RoA đạt 1,4%; RoE đạt 16,5%. Mới đây, hơn 571 triệu cổ phiếu phổ thông có mã chứng khoán ABB với tổng mệnh giá chứng khoán hơn 5.713 tỷ đồng sẽ chính thức được giao dịch trên sàn UPCoM từ ngày 28/12/2020, với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 15.000 đồng/cổ phiếu. Hiện cổ phiếu ABB đang ở mức 10.800 đồng/cổ phiếu.

Bản công bố thông tin của ABBANK cho biết, 3 tổ chức đang nắm giữ gần 43% vốn điều lệ của ABBANK gồm: Malayan Banking Berhad (Maybank) nắm 20%, Tập đoàn Geleximco nắm gần 13% và IFC nắm 10%.