ADB: Thị trường trái phiếu Việt Nam tăng trưởng cao nhất Đông Á mới nổi

Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) vừa công bố báo cáo giám sát trái phiếu Châu Á trong đó có nhiều nhận định về thị trường trái phiếu Đông Á mới nổi và Việt Nam.



Theo báo cáo, khu vực Đông Á mới nổi bao gồm Trung Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc), Indonesia, Hàn Quốc, Malaysia, Philippin, Singapore, Thái Lan và Việt Nam.

Tổng giá trị trái phiếu bằng đồng nội tệ đang lưu hành trên thị trường Đông Á mới nổi đạt 18,7 nghìn tỷ USD vào cuối tháng 9, cao hơn 4,8% so với thời điểm cuối tháng 6 và cao hơn 17,4% so với năm ngoái.

Lượng trái phiếu phát hành của thị trường Đông Á mới nổi trong quý 3 đã tăng lên tới 2,2 nghìn tỷ USD, cao hơn 6,4% so với quý trước và 39,8% so với cùng kỳ năm trước, do các chính phủ vay tiền để hỗ trợ những chương trình kích thích quy mô lớn.

Đáng chú ý, tại thị trường trái phiếu bằng đồng nội tệ Việt Nam, mức tăng trưởng hàng quý đạt mức 11,6% vào cuối tháng 9 năm nay. Đây là tốc độ tăng trưởng hằng quý cao nhất trong khu vực Đông Á mới nổi, đạt 65,3 tỷ USD. Mức tăng trưởng này được hỗ trợ bởi sự mở rộng trong cả phân khúc trái phiếu chính phủ và trái phiếu doanh nghiệp.

Nếu tính theo tỷ lệ phần trăm của tổng sản phẩm quốc nội (GDP), thị trường trái phiếu Đông Á mới nổi đã tăng từ 91,6% vào cuối tháng 6 lên tới 95,6% vào cuối tháng 9. Tỷ lệ trái phiếu đang lưu hành trên GDP gia tăng chủ yếu do các chính phủ trong khu vực tăng tài trợ để đẩy lùi những tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19.

Trái phiếu chính phủ vẫn chiếm tỷ trọng chi phối trong thị trường trái phiếu khu vực, với 11,5 nghìn tỷ USD vào cuối tháng 9. Trái phiếu doanh nghiệp đạt 7,2 nghìn tỷ USD. Trung Quốc là thị trường trái phiếu bằng đồng nội tệ lớn nhất của khu vực, chiếm 77,5% tổng lượng trái phiếu của Đông Á mới nổi.

Phân khúc trái phiếu chính phủ của Việt Nam đã tăng 9,1% so với quý trước vào cuối tháng 9 năm 2020 đạt 54,7 tỷ USD, chiếm 83,8% tổng lượng trái phiếu của cả nước. Trong khi đó, trái phiếu doanh nghiệp vẫn duy trì được đà tăng trưởng, tăng 26,9% so với quý trước vào quý 3 năm 2020, đạt 10,6 tỷ USD. Tăng trưởng hằng năm của trái phiếu doanh nghiệp đạt mức 129,1% vào cuối tháng 9 năm nay.

Theo chuyên gia Kinh tế trưởng của ADB, ông Yasuyuki Sawada, các thị trường trái phiếu bằng đồng nội tệ lớn và đang tăng trưởng của khu vực có đang giúp cho sự phục hồi hậu Covid-19 bền vững và bao trùm.

“Tuy nhiên, Covid-19 vẫn là rủi ro tiêu cực lớn nhất đối với thị trường trái phiếu Đông Á mới nổi và triển vọng toàn cầu, nhất là khả năng có các làn sóng lây nhiễm mới, cùng với đó là các lệnh phong tỏa và những hạn chế khác đối với các hoạt động kinh tế. Căng thẳng thương mại tiếp diễn giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ cũng là một nguy cơ khác”, vị chuyên gia trên nhận định.