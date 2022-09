Affiliate Marketing xu hướng kiếm tiền “khủng”, bền vững, không vốn

Với sự phát triển bùng nổ của thương mại điện tử, Affiliate Marketing (tiếp thị liên kết) ngày càng được biết đến là hình thức kiếm tiền online đầy “quyền năng” giúp các doanh nghiệp và cá nhân dễ dàng kiếm được những khoản doanh thu “khủng”, lâu dài mà không cần vốn đầu tư ban đầu.

XU HƯỚNG KIẾM TIỀN ONLINE BỀN VỮNG

Theo nghiên cứu của Statista, tổng chi tiêu cho Affiliate Marketing tại thị trường Mỹ sẽ đạt 8,2 tỷ USD vào cuối năm nay, tăng gần 52% so với năm 2017.

Tại Việt Nam, công bố mới nhất của We Are Social cho thấy, tính đến tháng 2/2022 có hơn 72 triệu người dùng Internet trong tổng số hơn 98 triệu dân, tương đương tỷ lệ thâm nhập là 73,2%, tăng 4,9% so với năm 2021; có khoảng 76,95 triệu tài khoản mạng xã hội được kích hoạt, tăng gần 5 triệu tài khoản so với cùng kỳ năm trước. Còn theo dữ liệu từ GSMA Intelligence, hiện Việt Nam có khoảng 156 triệu thuê bao di động, trong đó có 72,6% thuê bao kết nối 3G, 4G, và 5G.

Những con số này cho thấy cơ hội rất lớn cho bất cứ ai có mong muốn phát triển kinh doanh, kiếm tiền trên môi trường số và Affiliate Marketing được đánh giá là hình thức kiếm tiền online uy tín, bền vững nhất hiện nay. Chỉ cần quảng bá đường link bán sản phẩm, dịch vụ của các nhà cung cấp uy tín, người dùng sẽ nhận ngay hoa hồng trên mỗi đơn hàng thành công. Số lượng đơn hàng thành công càng nhiều, thu nhập của người tham gia sẽ càng “khủng”.

Đặc biệt, tham gia mô hình Affiliate, bạn không cần bỏ vốn mua sản phẩm, kho bãi hay tư vấn, chăm sóc khách hàng, không cần tạo ra sản phẩm, dịch vụ, chỉ cần máy tính cài Internet hoặc smartphone là có thể kiếm tiền bất cứ khi nào, tại bất kỳ đâu. Thực tế, đã có rất nhiều người có được nguồn thu nhập thường xuyên, thu nhập “khủng” nhờ tham gia mô hình này.

AFFILIATE BY oneSME - VIỆC KIẾM TIỀN TRỞ NÊN DỄ DÀNG HƠN BAO GIỜ HẾT

Affiliate by oneSME là mô hình kinh doanh tiếp thị liên kết của Tập đoàn VNPT dành cho các doanh nghiệp, cá nhân mong muốn phát triển kinh doanh mảng sản phẩm VT-CNTT để gia tăng thu nhập với các khoản hoa hồng không giới hạn.

Trên nền tảng Affiliate by oneSME, bất cứ ai có khả năng tiếp thị và bán các sản phẩm VT-CNTT của Tập đoàn VNPT, bao gồm các sản phẩm như Internet, Bảo hiểm xã hội, Hóa đơn điện tử, Chữ ký số, Hợp đồng điện tử, phần mềm Kế toán với đa dạng gói cước... đều sẽ nhận được hoa hồng hấp dẫn, lên tới 33% cho mỗi đơn hàng thành công, đơn giản và tiện lợi mà không mất vốn đầu tư ban đầu.

Đơn cử, nếu bạn là một nhân viên kế toán, đã sử dụng sản phẩm hóa đơn điện tử, phần mềm kế toán hay chữ ký số,… của VNPT. Bạn thấy các sản phẩm đó có nhiều ưu điểm vượt trội và hỗ trợ đắc lực cho công việc của mình, bạn có thể giới thiệu cho cộng đồng những người làm kế toán. Việc này vừa là giúp đỡ các kế toán khác có công cụ hữu ích phục vụ cho công việc lại vừa giúp bạn có thêm khoản thu nhập.

Về phía oneSME.vn - nền tảng chuyển đổi số toàn diện đầu tiên tại Việt Nam do VNPT xây dựng và phát triển, hội tụ các công nghệ hiện đại và kiến trúc tiên tiến, đảm bảo an toàn bảo mật thông tin. Nhiều sản phẩm trên oneSME.vn được khách hàng đánh giá cao như Chữ ký số VNPT CA, Hóa đơn điện tử VNPT Invoice, Bảo hiểm xã hội VNPT BHXH… Đặc biệt, nhiều sản phẩm, dịch vụ trên oneSME được đóng gói để khách hàng có thể sử dụng ngay trong vòng 3-5 phút sau khi đăng ký và thanh toán như VNPT Invoice, VNPT BHXH, VNPT HKD, VNPT Smart Cloud…

Để tham gia tiếp thị và quảng bá sản phẩm trên Affiliate by oneSME, bạn chỉ cần đăng ký tài khoản trên https://aff.onesme.vn, tạo link bán hàng và gửi link đó cho những khách hàng tiềm năng của mình... Mỗi link tạo ra từ aff được mã hóa để khi khách hàng mua qua link đó, hệ thống sẽ tự động ghi nhận doanh thu cho bạn. Về phía nhà phân phối cũng dễ dàng hơn trong việc theo dõi, thống kê đơn hàng và thù lao hoa hồng ngay trên hệ thống. Aff còn hỗ trợ nhà phân phối có thể quản lý chiến dịch bán hàng, quản lý cộng tác viên/đại lý cấp dưới (nếu có).

Với những ưu điểm đó, Affiliate by oneSME được đánh giá là công cụ kiếm tiền online đầy “quyền năng” cho bất cứ ai muốn gia tăng thu nhập linh hoạt.

* Điều kiện đăng ký trở thành cộng tác viên, đại lý của affiiate oneSME:

Đối với đại lý: Là công ty hoạt động tại Việt Nam và mong muốn phát triển kinh doanh mảng sản phẩm viễn thông, công nghệ thông tin. Đăng ký và hoàn thiện bộ hồ sơ theo mẫu của VNPT.

Đối với cộng tác viên: Là các cá nhân có mong muốn phát triển kinh doanh sản phẩm viễn thông, công nghệ thông tin. Đăng ký và hoàn thiện hồ sơ thông tin trên aff.onesme.vn

* Thông tin chi tiết: Hotline: 0912 652 319.