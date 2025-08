AIG đầu tư chiến lược vào GC Food thúc đẩy tiềm năng xuất khẩu nông sản Việt

Theo thỏa thuận hợp tác giữa AIG và GC Food được công bố, AIG đã trở thành đối tác chiến lược với tỷ lệ sở hữu trên 52.8% vốn điều lệ của GC Food - doanh nghiệp sản xuất nha đam và thạch dừa hàng đầu Việt Nam. Đây là bước đi chiến lược của AIG nhằm khẳng định vị thế của AIG trong lĩnh vực sản xuất các sản phẩm nông sản chế biến sâu, đồng thời hiện thực hóa cam kết đưa Việt Nam trở thành trung tâm chế biến và xuất khẩu nông sản chất lượng cao hàng đầu thế giới.

PHÁT TRIỂN MẠNH MẼ CHUỖI SẢN PHẨM CHẤT LƯỢNG CAO TỪ NÔNG SẢN VIỆT

Là tập đoàn dẫn đầu về sản xuất và chế biến sâu nông sản Việt cung ứng cho toàn cầu, dưới sự dẫn dắt của ông Nguyễn Thiên Trúc – Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch HĐQT tập đoàn, AIG luôn nỗ lực đầu tư, phát triển hệ sinh thái sản xuất sản phẩm nông nghiệp chế biến sâu đa dạng, trải dài khắp các vùng nông sản trù phú Việt Nam.

AIG hiện đang dẫn đầu thị trường về các sản phẩm chế biến từ dừa, như: nước dừa đóng hộp Vico Fresh, cơm dừa sấy khô, bột sữa dừa, nước cốt dừa,… do Công ty Cổ phần Chế biến Dừa Á Châu (ACP) sản xuất. Đồng thời, AIG nổi tiếng cung ứng đa dạng các sản phẩm nước ép puree, nước ép trái cây tươi và trái cây đông lạnh IQF do Công ty Mekong Delta Gourmet (MDG) sản xuất. AIG cũng đầu tư sản xuất tinh dầu và chất thơm tự nhiên từ nguyên liệu đặc hữu như quế, hồi, húng quế do Công ty Asia Specialty Ingredients (ASI) khai thác tại Hưng Yên. Bên cạnh đó, Công ty Cổ phần Á Châu Hoa Sơn (AHS) của AIG cũng thuộc nhóm dẫn đầu sản xuất và chế biến các sản phẩm từ sắn, đặc biệt là tinh bột sắn, bã sắn sấy khô và đường lỏng Glucose syrup tại Nghệ An.

Trong khi đó, GC Food là doanh nghiệp dẫn đầu trong lĩnh vực chế biến nha đam và thạch dừa cũng như các loại nông sản chủ lực khác. Với niềm đam mê nông nghiệp sạch, GC Food chú trọng xây dựng vùng nguyên liệu ổn định và kiểm soát chặt chẽ quy trình sản xuất để tạo nên những sản phẩm có chất lượng, an toàn, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường.

GC Food chính thức tham gia hệ sinh thái sản xuất và chế biến sâu nông sản của AIG, thúc đẩy tiềm năng xuất khẩu nông sản Việt ra thế giới.

Với sự tương đồng về mục tiêu khai thác hiệu quả tiềm năng nông sản Việt Nam và phát triển sản phẩm chất lượng cao cung ứng cho cộng đồng, việc AIG đầu tư vào GC Food sẽ góp phần gia tăng giá trị nông sản Việt. Sự kết hợp giữa GC Food - nhà sản xuất nha đam lớn nhất Việt Nam và vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực sản xuất, chế biến sâu nông sản Việt của AIG sẽ giúp tối ưu chuỗi giá trị, đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng cơ hội để nông sản Việt vươn ra thị trường quốc tế.

Bên cạnh đó, với quy trình và quy mô sản xuất lớn, khép kín của GC Food, AIG tiếp tục đa dạng hóa các vùng nguyên liệu và danh mục sản phẩm nông sản chất lượng đặc trưng Việt Nam. Điều này giúp AIG tiếp tục thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững và góp phần ổn định việc làm cho hàng trăm hộ nông dân, nâng cao đời sống người các dân địa phương.

TIÊN PHONG NÂNG CAO GIÁ TRỊ NÔNG SẢN VIỆT NAM TRÊN TOÀN CẦU

Nhu cầu nông sản toàn cầu đang chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng các sản phẩm chế biến sâu, sạch và bền vững. Dự báo của OECD-FAO cho thấy, tiêu thụ nông sản toàn cầu sẽ tăng khoảng 13% đến năm 2034. Song song, các chuỗi bán lẻ và doanh nghiệp FDI ưu tiên hợp tác với nhà cung ứng có vùng nguyên liệu đạt chuẩn, ứng dụng công nghệ số và minh bạch trong quản lý chất lượng. Đây là cơ hội lớn và cả thách thức cho các doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào thị trường nông sản toàn cầu.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, lũy kế 7 tháng đầu năm 2025, kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng nông sản tiếp tục dẫn đầu với giá trị đạt 21,49 tỷ USD, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước. Việt Nam đang dần trở thành quốc gia xuất khẩu nông sản có tầm ảnh hưởng trên thị trường thế giới nhờ lợi thế về điều kiện tự nhiên, chính sách hỗ trợ của chính phủ và nỗ lực phát triển của doanh nghiệp.

Hệ thống nhà máy sản xuất chế biến nông sản của AIG ứng dụng quy trình tự động hóa và hệ thống kiểm soát chất lượng hiện đại theo tiêu chuẩn châu Âu.

Trong đó, Tập đoàn Nguyên liệu Á Châu (AIG) là doanh nghiệp tiên phong đầu tư khai thác và phát triển tiềm năng nông sản của Việt Nam. Với hệ sinh thái khép kín từ phát triển vùng nguyên liệu, nghiên cứu sản phẩm, đến chế biến và phân phối, AIG đang dẫn dắt xu hướng sản xuất, chế biến nông sản có giá trị gia tăng cao, tiến tới xây dựng thương hiệu nông sản quốc gia có giá trị, có bản sắc và có khả năng cạnh tranh toàn cầu.

AIG liên tục đầu tư xây dựng hệ thống nhà máy chế biến hiện đại đạt chuẩn quốc tế ISO 9001:2015, HACCP, FSSC 22000, ISO 22000, SQF, IFS, HALAL… phát triển đa dạng các sản phẩm tinh chế đạt chuẩn quốc tế từ nông sản Việt, phục vụ thị trường cao cấp như EU, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc. Đặc biệt, AIG chú trọng xây dựng trung tâm nghiên cứu với đội ngũ chuyên gia hàng đầu để sáng tạo, phát triển và đa dạng hóa các sản phẩm có giá trị gia tăng cao từ nông sản phù hợp với xu hướng thị trường, cũng như cung ứng những sản phẩm riêng theo từng đối tác, khách hành. Đồng thời, nỗ lực đầu tư phát triển các vùng nguyên liệu sạch, AIG thúc đẩy mô hình hợp tác kinh doanh hiệu quả trong chuỗi xuất khẩu, đáp ứng xu hướng tiêu dùng bền vững của thị trường.

Vùng nguyên liệu nha đam rộng lớn của GC Food góp phần mở rộng mô hình hợp tác kinh doanh hiệu quả trong chuỗi xuất khẩu nông sản của AIG trên khắp Việt Nam.

Song song đó, AIG cũng tích cực quảng bá, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, đưa các sản phẩm chế biến sâu từ nông sản Việt vào chuỗi cung ứng toàn cầu thông qua các hội chợ, triển lãm thực phẩm lớn của thế giới như Anuga Food Fair (Đức), Foodex Japan (Nhật Bản), Thaifex Anuga Asia (Thái Lan), SIAL Thượng Hải (Trung Quốc), Seoul Food (Hàn Quốc)... Hiện nay, hệ sinh thái sản phẩm chế biến sâu từ nông sản Việt của AIG đã hiện diện tại hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu.

Trước sự thay đổi ngày càng mạnh mẽ của thị trường toàn cầu, Tập đoàn nguyên liệu Á Châu AIG đang minh chứng doanh nghiệp Việt hoàn toàn có thể làm chủ chuỗi cung ứng, xây dựng thương hiệu thực phẩm quốc gia từ tiềm năng nông sản trù phú và sự hỗ trợ của chính phủ kết hợp nỗ lực của doanh nghiệp. Đầu tư vào GC Food chính là một bước đi chiến lược, tiếp tục khẳng định sự phát triển mạnh mẽ của AIG và cam kết của tập đoàn trong hành trình góp phần nâng tầm vị thế nông sản Việt Nam trên thị trường thế giới.