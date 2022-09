Akari City - Tổ ấm đa tiện ích nâng tầm chất lượng sống cho gia đình trẻ

Cuộc sống bận rộn khiến cho các gia đình trẻ có quá ít thời gian bên nhau. Vì thế, xu hướng tìm đến một nơi an cư giàu tính trải nghiệm với đầy đủ tiện ích đóng vai trò quan trọng để tái tạo năng lượng và cân bằng cảm xúc.

TỔ ẤM CÂN BẰNG CẢM XÚC GIA ĐÌNH TRẺ

Giữa cuộc sống hiện đại với bộn bề lo toan, các gia đình trẻ vẫn luôn tìm kiếm một nơi ở giúp nâng niu hạnh phúc mỗi ngày. Mong muốn lớn nhất của họ là có thể cân bằng giữa công việc, các mối quan hệ xã hội, đồng thời cũng sắp xếp thời gian hợp lý để gắn kết các thành viên trong gia đình. Do đó, ưu tiên lựa chọn tổ ấm với đa dạng tiện ích chính là giải pháp lý tưởng.

Akari City giải bài toán an cư trọn vẹn, hướng đến một cộng đồng cư dân văn minh, hiện đại. Sau khi giai đoạn 1 hoàn thành và đưa vào sử dụng, Akari City đã và đang dần trở thành một quần thể đô thị đầy sức sống, đáp ứng tối đa mong mỏi của các gia đình trẻ, cân bằng cảm xúc riêng tư và nâng niu những giá trị sống mỗi ngày.

Chia sẻ về lý do lựa chọn căn hộ tại tháp AK9, Akari City giai đoạn 2 sau khi sở hữu căn hộ Akari City giai đoạn 1, chị Thu Trang (35 tuổi) cho biết: “Sau thời gian sinh sống tại Akari City tôi rất hài lòng với những giá trị sống thực hiện diện tại đây. Tôi cảm nhận được đây là nơi ở lý tưởng mà gia đình tôi tìm kiếm bấy lâu. Mỗi ngày thức dậy vợ chồng tôi đều xuống dưới chân tòa nhà đi dạo bộ, hít thở bầu không khí thoáng đãng, trong lành giúp tôi có thêm nhiều năng lượng cho ngày mới”.

Chị Thu Trang tiết lộ thêm, trước đây vợ chồng chị sống tại trung tâm thành phố nên thường phải đưa con ra ngoại thành vào cuối tuần để hưởng bầu không khí trong lành, nhưng tại Akari City thì không gian sống rất năng động, nhiều không gian xanh, không khí thoáng mát và có đầy đủ các trò chơi cho con trẻ vận động. Điểm cộng nữa là các dịch vụ từ mua sắm, giải trí, thể thao… gần như đầy đủ, nên gia đình không cần phải đi đâu xa vào cuối tuần.

DIỂM DANH NHỮNG GIÁ TRỊ GIÚP AKARI CITY XỨNG ĐÁNG LÀ LỰA CHỌN ƯU TIÊN

Tọa lạc trên đại lộ Võ Văn Kiệt nối liền về trung tâm Tp.HCM chỉ trong khoảng 20 phút lái xe, từ Akari City cư dân dễ dàng di chuyển đến trung tâm quận 1, quận 5, quận 10, bến xe miền Tây hay các địa điểm khác tại Tp.HCM đều thuận tiện. Đây cũng là ưu điểm quan trọng giúp Akari City ghi điểm với các gia đình.

Theo chia sẻ của các cư dân Akari City, bên cạnh nhu cầu về giải trí, thư giãn thì việc cho con trẻ trải nghiệm trong môi trường sống gần gũi với thiên nhiên cũng là ưu tiên hàng đầu của họ. Với quy mô lên đến 8,5 ha, Akari City hoàn toàn đáp ứng không gian sống xanh trong lành và đem lại nguồn năng lượng tươi mới cho cư dân. Đối với con trẻ, các hoạt động thể dục thể thao ngoài trời như hồ bơi, những trò chơi vận động đa dạng, công viên… giúp các bé thỏa sức vận động, phát triển trí não và nâng cao thể chất lẫn tinh thần. Bên cạnh đó, vào cuối tuần, các hoạt động dành cho cư dân nhí như lớp toán học, lớp học vẽ… đã và đang dần triển khai tại dự án, mang đến sân chơi thú vị. Tất cả tạo nên sức hút đặc biệt của Akari City với gia đình trẻ khi chọn tổ ấm.

Akari City mang lại trải nghiệm sống trọn vẹn cho cư dân, đặc biệt là các gia đình có con nhỏ.

Minh chứng rõ nét nhất là khi Akari City giai đoạn 2 ra mắt, nhiều khách hàng cũ đã quay trở lại với Akari City thêm lần nữa vì tin rằng đây không chỉ là nơi ở thỏa giấc mơ “an cư lạc nghiệp”, mà còn là một tổ ấm lý tưởng giúp lưu giữ những khoảnh riêng tư quý giá của cả gia đình.

Ngoài ra, uy tín của chủ đầu tư Nam Long đã được bảo chứng qua nhiều dự án trước đó cũng là cơ sở để khách hàng an tâm khi lựa chọn an cư tại Akari City. Điển hình là anh Nguyễn Thiện Đức (sinh năm 1975) hiện đang sinh sống tại dự án EHome 3 do Nam Long phát triển cho biết, gia đình anh khá hài lòng với những trải nghiệm mà chủ đầu tư mang lại. Tin tưởng vào uy tín và kỳ vọng vào những giá trị của dự án sau sẽ tốt hơn dự án trước, anh Nguyễn Thiện Đức đã quyết định chọn mua Akari City Giai đoạn 2 và đưa cả gia đình về đây sinh sống lâu dài.

Hướng đến cộng đồng cư dân văn minh, Akari City mở ra không gian sống vượt trội, năng động và hiện đại.

Hướng đến phong cách sống năng động, chủ đầu tư Nam Long luôn chỉn chu trong từng chi tiết nhỏ nhất để mang đến không gian trải nghiệm đa chiều, giàu tính thực tiễn cho mọi cư dân tại Akari City. Đặc biệt với mức giá giới thiệu từ 45 triệu đồng/mét vuông cùng chính sách thanh toán 50% trong 30 tháng giúp khách hàng dễ dàng sở hữu tổ ấm lý tưởng. Tất cả những yếu tố trên đã làm nên sức hút riêng biệt chỉ có tại Akari City, cho thấy giá trị của 1 sản phẩm đáp ứng tốt nhu cầu thực giữa những thách thức mới của thị trường.

