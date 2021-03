Alibaba bị buộc rút vốn khỏi các tờ báo và mạng xã hội

Theo tin từ Wall Street Journal, chính phủ Trung Quốc đã yêu cầu tập đoàn Alibaba thoái vốn khỏi các tài sản truyền thông, bao gồm tờ báo tiếng Anh 117 năm tuổi South China Morning Post tại Hồng Kông.

Hiện tại, ngoài mảng kinh doanh cốt lõi, Alibaba đang sở hữu nhiều tài sản truyền thông gồm báo in, báo điện tử, truyền hình, mạng xã hội và công ty quảng cáo. Tập đoàn này sở hữu hãng điện ảnh Alibaba Pictures Group Ltd., Youku Tudou Inc. - nền tảng phát video trực tuyến lớn nhất Trung Quốc. Ngoài ra, Alibaba còn nắm giữ 30% cổ phần tại Weibo Sina - nền tảng mạng xã hội lớn nhất Trung Quốc, có cổ phần tại công ty giải trí Huayi Brothers và trang chia sẻ video Bilibili.

Bên cạnh đó, tập đoàn do tỷ phú Jack Ma sáng lập cũng nắm cổ phần tại nhiều công ty truyền thông nhà nước bao gồm chi nhánh của China Business Network, thuộc Tập đoàn Truyền thông Thượng Hải, Đài truyền hình Hồ Nam.

Wall Street Journal nhận định nếu được thực hiện, yêu cầu trên không chỉ chia rẽ đế chế khổng lồ của Alibaba mà còn ảnh hưởng tới quyền tự do ngôn luận tại Hồng Kông, đặc biệt nếu chủ sở hữu tiếp theo của South China Morning là một công ty nhà nước của Trung Quốc.

Thời gian qua, chính quyền Trung Quốc đang thực hiện nhiều biện pháp nhằm giảm sự ảnh hưởng của Alibaba với xã hội Trung Quốc. Bắc Kinh lo ngại rằng Alibaba có thể tận dụng sức mạnh truyền thông để thao túng dư luận. Khởi đầu từ một công ty thương mại điện tử, giờ đây, Alibaba xuất hiện trong mọi mặt đời sống của người dân nước này với các nền tảng bán hàng trực tuyến, ví điện tử Alipay của công ty liên kết Ant Group...

Alibaba đang đối mặt áp lực lớn từ chính phủ Trung Quốc - Ảnh: Getty Images

Từ cuối năm ngoái, Jack Ma bắt đầu đối mặt với áp lực lớn từ chính phủ Trung Quốc sau bài phát biểu chỉ trích các nhà lập pháp cản trở đổi mới tại một hội thảo vào tháng 10. Đầu tháng 11, thương vụ niêm yết cổ phiếu của Ant Group - công ty tài chính liên kết của Alibaba - bị đình chỉ. Tiếp đến, Alibaba bị điều tra chống độc quyền. Theo nguồn tin của Bloomberg, Alibaba có thể bị phạt gần 1 tỷ USD với cáo buộc độc quyền. Bên cạnh đó, Ant Group có thể cũng sẽ phải tách các mảng kinh doanh không thuộc lĩnh vực thanh toán cốt lõi.

"Các nhà chức trách đang thể hiện lập trường cứng rắn với Alibaba, và việc yêu cầu tập đoàn này rút vốn khỏi các công ty truyền thông, mạng xã hội có thể là một phần của việc đó", nguồn tin của Nikkei Asia cho biết. "Đây có thể là khởi đầu cho việc chia nhỏ tập đoàn này".

Ngoài Alibaba, nhiều dấu hiệu cho thấy hãng công nghệ khổng lồ Tencent có thể là đích ngắm tiếp theo của các nhà chức trách Trung Quốc. Tuần trước, công ty này đã bị phạt 500.000 Nhân dân tệ (77.000 USD) với cáo buộc sai phạm trong một thương vụ đầu tư năm 2018. Trong hai phiên giao dịch vừa qua, giá cổ phiếu công ty này lao dốc mạnh, khiến vốn hóa bốc hơi 62 tỷ USD.