Chứng khoán Mỹ lập kỷ lục mới sau tin thương mại, giá dầu tăng vì động thái của Iran

Hai trong ba chỉ số chính của thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm, lập kỷ lục mới trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (2/7) sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố đã đạt một thỏa thuận thương mại với Việt Nam. Trong khi đó, một báo cáo việc làm của khu vực tư nhân lại gây lo ngại về sức khỏe của nền kinh tế Mỹ.

Giá dầu thô tăng 3% do tin Iran ngừng hợp tác với cơ quan giám sát hạt nhân của Liên hiệp quốc, dù đà tăng của giá “vàng đen” đã bị hạn chế phần nào bởi dữ liệu thống kê cho thấy lượng dầu tồn trữ của Mỹ tăng.

Lúc đóng cửa, chỉ số S&P 500 tăng 0,47%, đạt 6.227,42 điểm. Phiên này chứng kiến thước đo rộng nhất của chứng khoán Mỹ lập cả kỷ lục nội phiên và chốt phiên.

Chỉ số Nasdaq tăng 0,94%, chốt ở mức cao chưa từng thấy 20.393,13 điểm. Riêng chỉ số Dow Jones giảm 10,52 điểm, tương đương giảm 0,02%, còn 44.484,42 điểm.

Giá cổ phiếu ở Phố Wall nhận được một cú huých sau khi ông Trump viết trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social rằng Mỹ và Việt Nam đã đạt thỏa thuận thương mại. Cổ phiếu Nike, công ty thời trang thể thao có hoạt động sản xuất lớn ở Việt Nam, tăng 4%.

Trước đó, thị trường đương đầu với áp lực giảm sau khi báo cáo hàng tháng mới nhất từ công ty dịch vụ tuyển dụng ADP cho thấy khu vực tư nhân của Mỹ mất 33.000 công việc trong tháng trước. Dữ liệu này đánh dấu tháng suy giảm việc làm đầu tiên của khu vực tư nhân theo báo cáo của ADP kể từ tháng 3/2023. Trong một cuộc khảo sát của hãng tin Dow Jones, các nhà kinh tế được hỏi đã dự báo mức tăng trưởng 100.000 công việc mới.

“Thực lòng mà nói, chúng ta đã vàng đang chứng kiến thị trường lao động suy yếu đi trong nhiều tháng trở lại đây. Tôi luôn tự hỏi liệu có cần số công việc giảm đi để Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chú ý hơn một chút đến thị trường lao động, thay vì quan tâm nhiều hơn đến bức tranh lạm phát. Hy vọng là số liệu vừa rồi sẽ thu hút sự chú ý nhất định”, chiến lược gia Ross Mayfield của ngân hàng đầu tư Baird nhận định.

Có một điều cần nói thêm là báo cáo của ADP thường có sự khác biệt lớn so với báo cáo hàng tháng của Chính phủ Mỹ về việc làm của khu vực phi nông nghiệp. Theo dự kiến, báo cáo việc làm phi nông nghiệp sẽ được Bộ Lao động Mỹ công bố vào ngày thứ Năm, và các nhà kinh tế dự báo mức tăng trưởng việc làm đạt 110.000 công việc trong tháng 6.

Tuy nhiên, nếu số liệu chính thức sắp công bố cũng ảm đạm như báo cáo của ADP, Fed có thể tính đến việc giảm lãi suất trong cuộc họp chính sách tiền tệ sắp diễn ra trong tháng này - theo trưởng chiến lược Sam Stovall của công ty CFRA Research. Kỳ vọng vào việc Fed giảm lãi suất ngay trong tháng 7 đang tăng lên, dù còn ở mức thấp. Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool từ sàn giao dịch CME, các nhà giao dịch đang đặt cược khả năng 23% Fed hạ lãi suất trong tháng 7, từ mức 21% vào ngày hôm trước.

“Nếu rốt cục chúng ta có một báo cáo việc làm yếu, điều đó sẽ cho phép Fed hạ lãi suất”, ông Stovall nói. Ông cũng chỉ ra rằng Chủ tịch Fed Jerome Powell mới đây đã xác nhận rằng nếu không có những kế hoạch thuế quan mà ông Trump công bố trong năm nay, Fed đã hạ lãi suất thêm rồi.

“Đó là chuyện của lúc trước. Còn bây giờ, câu chuyện đã khác, nhất là khi chúng ta có số liệu việc làm yếu hơn dự báo”, ông Stovall nói.

Trong thời gian còn lại của tuần này, mối quan tâm của nhà đầu tư còn hướng tới dự luật thuế và chi tiêu của ông Trump mà Thượng viện Mỹ đã thông qua với số phiếu sít sao vào hôm thứ Ba. Dự luật này hiện đã quay trở lại Hạ viện để chờ một cuộc bỏ phiếu thông qua nữa trước khi có thể được ông Trump ký để trở thành luật.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London tăng 2 USD/thùng, tương đương tăng gần 3%, chốt ở 69,11 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York tăng 2 USD/thùng, tương đương tăng gần 3,1%, chốt ở 67,45 USD/thùng.

Ngày 2/7, Iran đã ban hành một luật mới quy định rằng bất kỳ cuộc thanh tra nào trong tương lai đối với các địa điểm hạt nhân của nước này do Cơ quan Năng lượng nguyên tử Quốc tế (IAEA) của Liên hiệp quốc tiến hành đều cần phải được Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao của Tehran chấp thuận. Nước này đã cáo buộc IAEA đứng về phía các nước phương Tây và đưa ra lý do biện minh cho các cuộc không kích của Israel nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran mới đây.

“Thị trường đang định giá một phần bù rủi ro địa chính trị đối với giá dầu từ động thái của Iran đối với IAEA”, nhà phân tích hàng hóa Giovanni Staunovo tại ngân hàng UBS nhận định. “Nhưng đây là một yếu tố tâm lý, thay vì có bất kỳ sự gián đoạn nào về nguồn cung dầu mỏ”.

Báo cáo hàng tuần từ Cơ quan Thông tin năng lượng (EIA) thuộc Bộ Năng lượng Mỹ cho biết lượng dầu thô dự trữ của nước này đã tăng 3,8 triệu thùng lên 419 triệu thùng vào tuần trước. Dữ liệu này hạn chế mức tăng của giá dầu trong phiên giao dịch ngày thứ Tư. Trước đó, các nhà phân tích trong một cuộc thăm dò của hãng tin Reuters dự báo lượng dầu tồn trữ giảm 1,8 triệu thùng trong tuần báo cáo.

Cùng với đó, báo cáo trên cho thấy nhu cầu tiêu thụ xăng của Mỹ giảm xuống còn 8,6 triệu thùng/ngày, làm dấy lên lo ngại về mức tiêu thụ trong mùa lái xe cao điểm trong những tháng hè.

“Vào mùa hè, mốc 9 triệu thùng/ngày về cơ bản là ranh giới để xác định một thị trường lành mạnh”, ông Bob Yawger, giám đốc phụ trách mảng thị trường năng lượng tương lai tại ngân hàng Mizuho cho biết. “Chúng ta hiện đang ở mức thấp hơn nhiều so với con số đó, và đây không phải là một dấu hiệu tốt về nhu cầu”.

Theo nhà phân tích cấp cao Priyanka Sachdeva của công ty môi giới Phillip Nova, kế hoạch tăng sản lượng dầu của liên minh OPEC+ giữa Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) và một số thành viên ngoài khối gồm Nga có thể đã được phản ánh vào giá dầu, và nhà đầu tư sẽ không bất ngờ khi việc tăng sản lượng như đã dự báo được công bố.

Tuần trước, nguồn tin trong OPEC+ nói với Reuters rằng nhóm này đang có kế hoạch tăng sản lượng khai thác dầu thêm 411.000 thùng/ngày trong tháng 8, bằng với mức tăng của các tháng 5, 6, và 7, và quyết định này sẽ được đưa ra trong cuộc họp của khối vào ngày 6/7.