An Gia đặt mục tiêu đưa dư nợ trái phiếu về 0 trong năm 2024

Theo ban lãnh đạo An Gia, năm 2023 là năm ngành bất động sản đối mặt với không ít thách thức. Nguồn vốn thiếu hụt, môi trường lãi suất thay đổi nhanh chóng và các vướng mắc pháp lý đã ảnh hưởng ít nhiều tới các doanh nghiệp trong ngành. Tuy vậy, An Gia đã rất nỗ lực để vượt qua khó khăn, cố gắng đạt và vượt kế hoạch đã đề ra tại ĐHĐCĐ năm 2023.

MỤC TIÊU TĂNG TRƯỞNG LỢI NHUẬN 43% TRONG NĂM 2024

Năm 2023, công ty đạt doanh thu thuần 3.891 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 175 tỷ đồng, lần lượt vượt 30% và 75% so với kế hoạch. Doanh thu trong năm chủ yếu đến từ việc An Gia bàn giao khu phức hợp Westgate với quy mô hơn 2.000 sản phẩm tại Bình Chánh (TP.HCM).

Công ty không phát hành trái phiếu mới và giữ tỷ lệ nợ vay ở mức thấp, an toàn. Tại thời điểm 31/12/2023, tỷ lệ nợ vay/vốn chủ sở hữu chỉ 0,51 lần, hệ số nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu được giảm tối đa, về mức rất thấp, chỉ 0,11 lần. Công ty thực hiện chiến lược đa dạng các nguồn vốn phát triển dự án, có thể chủ động thu xếp vốn và không đẩy dòng tiền vào thế phụ thuộc, bị động.

Mặt khác, An Gia cũng triển khai, bàn giao dự án đều đặn, thu nguồn tiền ổn định và sử dụng vốn huy động trái phiếu đúng mục đích, từ đó thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với trái chủ. Tính tới cuối năm 2023, dư nợ trái phiếu của An Gia còn gần 315 tỷ đồng. Công ty tự tin sớm đưa dư nợ trái phiếu về 0 trong nửa đầu năm nay nhờ nguồn tiền bán các sản phẩm còn lại tại các dự án Westgate (Bình Chánh, TP.HCM) và The Standard (Bình Dương).

Khu phức hợp Westgate tại trung tâm hành chính Bình Chánh.

Lãnh đạo công ty đánh giá năm 2024, thị trường sẽ có các thử thách nhưng mở ra nhiều cơ hội khác nhau, nhất là việc gom thêm quỹ đất với giá tốt, pháp lý rõ ràng, thời gian triển khai nhanh. Đối với quỹ đất hiện hữu chưa hoàn thiện pháp lý, An Gia tiếp tục đẩy mạnh hoàn tất các bước cần thiết để sẵn sàng cho hoạt động xây dựng, triển khai, bán hàng.

Từ đó, công ty đặt ra mục tiêu năm 2024 với doanh thu thuần 1.600 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 250 tỷ đồng, tăng 43% so với thực hiện năm trước. Để đạt mục tiêu này, An Gia sẽ tiếp tục bàn giao và ghi nhận doanh thu từ bán các sản phẩm còn lại tại các dự án Westgate (Bình Chánh, TP.HCM) và The Standard (Bình Dương). Công ty cũng chuẩn bị nguồn lực để đầu tư, triển khai dự án The Gió Riverside trong năm nay để góp phần hiện thực hóa kế hoạch kinh doanh.

Ngay trong quý 1/2024, An Gia đã đạt được doanh thu thuần gần 1.313 tỷ đồng, gấp 7 lần cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ hơn 200 tỷ đồng, gấp 43 lần cùng kỳ nhờ tiếp tục bàn giao sản phẩm tại Westgate (TP.HCM) và The Standard (Bình Dương).

Phối cảnh dự án The Gió Riverside tại Bình Dương.

Tại ngày 31/3, tổng tài sản của công ty đạt gần 8.482 tỷ đồng. Trong đó, hàng tồn kho giảm 39% so với đầu năm, còn 1.229 tỷ đồng, chủ yếu tập trung ở các dự án triển khai dở dang và giảm mạnh trong quá trình công ty bàn giao sản phẩm cho khách hàng. Nợ vay tài chính cuối kỳ đạt 1.490 tỷ đồng, tương đương đầu năm. Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu được kiểm soát ở mức an toàn, chỉ 0,48 lần.

TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ LÊN 1.625 TỶ, CỔ TỨC 25%

Một trong những nội dung quan trọng của cuộc họp này là kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 1.625 tỷ đồng. Thời gian phát hành dự kiến trong năm nay hoặc tùy thuộc vào việc thực hiện các thủ tục theo quy định.

Hội đồng quản trị trình cổ đông phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, tỷ lệ 25% lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành. Mức cổ tức này cao hơn mặt bằng chung 10% mà các năm trước đây, An Gia thường chi trả cho cổ đông.

Một phương án khác cũng được Hội đồng quản trị đề xuất với cổ đông là phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) nhằm tăng tính gắn kết giữa công ty với người lao động, các thành viên quản trị và điều hành. Số lượng phát hành tối đa hơn 6,13 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 4,9% số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm phát hành.

Tại kỳ họp này, cổ đông An Gia cũng bầu Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ mới 2024-2029. Số lượng gồm 3 thành viên, trong đó có 1 thành viên Hội đồng quản trị độc lập. Danh sách thành viên Hội đồng quản trị được bầu cho nhiệm kỳ mới bao gồm ông Nguyễn Bá Sáng, ông Louis T. Nguyen và ông Lê Duy Bình (thành viên Hội đồng quản trị độc lập).