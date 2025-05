Hàng midcap bay cao, khối ngoại mua ròng đột biến

Thanh khoản sụt giảm nhẹ chiều nay nhưng thị trường không kém hơn mà còn tích cực lên. VN-Index đóng cửa tăng 0,79%, tốt hơn phiên sáng và chốt ở mức cao nhất ngày. Khác biệt đến từ diễn biến hồi giá của một số cổ phiếu vốn hóa lớn.

Độ rộng sàn HoSE cuối phiên cũng tương đương buổi sáng với 201 mã tăng/106 mã giảm, nhưng VN-Index lên cao hơn, tăng 10,17 điểm so với 5,77 điểm. VN30-Index cũng mạnh lên, tăng 0,78% so với 0,44%.

Sức mạnh của chỉ số đến từ VIC với cú giật giá trong đợt ATC quay đầu tăng 0,25% so với tham chiếu, trong khi chốt phiên sáng còn giảm mạnh 1,39%. VHM cũng khá ổn, chiều nay phục hồi 0,81% so với phiên sáng, co hẹp mức giảm còn 0,48% so với tham chiếu. CTG - cổ phiếu vốn hóa lớn thứ 5 thị trường – có phiên chiều bùng nổ. CTG là một trong số giao dịch lớn nhất thị trường chiều nay với 403,3 tỷ đồng, cả phiên đạt hơn 610,1 tỷ đồng. CTG tăng tới 2,47% so với buổi sáng và đóng cửa tăng 4,1%. BID tăng thêm 1,13%, vượt tham chiếu 1,56% lúc cuối phiên.

Thống kê rổ VN30 chiều nay có 13 cổ phiếu tăng giá so với phiên sáng nhưng cũng có 13 mã tụt giá. Điểm tốt là nhóm tụt giá không quá yếu và cũng không có sức ép vốn hóa lớn. VCB cũng nằm trong số này nhưng chỉ lùi nhẹ 0,18% và vẫn tăng 0,35% so với tham chiếu. FPT cũng lùi nhẹ 0,17%, còn tăng 1,01%. Hai cổ phiếu yếu nhất rổ là TPB giảm 1,09% và SSB giảm 1,32%, vốn hóa khá nhỏ nên ảnh hưởng hạn chế.

Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ chiều nay giao dịch tích cực hơn, nhiều mã tăng rất khỏe. Sàn HoSE kết phiên với 64 cổ phiếu tăng trên 2% thì rổ VN30 chỉ đóng góp 5 mã. SMC và VNE kịch trần, ngoài ra nhóm tăng từ 4% trở lên có CRC, BCG, TDH, CSM, NLG, PNJ, ASM, VHC, CTD, TCD thanh khoản khá cao. Tính chung cả ngày rổ VN30 giảm thanh khoản 4,5% so với phiên hôm qua thì Midcap lại tăng 37,8%, Smallcap tăng 12%.

Dòng tiền vẫn đang nâng đỡ giá rất tốt.

Trong các chỉ số sàn HoSE thì Midcap và Smallcap vẫn chưa quay lại được mức giá trước thời điểm xuất hiện thông tin về thuế đối ứng. Thống kê cho thấy rổ Midcap mới có 13/70 mã vượt qua được giá ngày 2/4, rổ Smallcap có 65/184 mã trong khi rổ VN30 có 10/30 mã. Những cổ phiếu mạnh hầu như đã vượt xa mức giá ngày 2/4 và có tín hiệu bị chốt lời. Do đó dòng tiền đang tìm kiếm cơ hội khác và các mã chưa phục hồi nhiều có thể là một lựa chọn.

Dù vậy nhìn từ góc độ phân bổ dòng tiền, nhóm blue-chips VN30 vẫn đang chiếm tỷ trọng cao nhất. Mức tăng thanh khoản ở Midcap và Smallcap không thể bù đắp được. Hôm nay rổ VN30 tuy giảm giao dịch nhưng vẫn chiếm 58,4% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE. Trong 10 cổ phiếu thanh khoản lớn nhất thị trường – chiếm 36,2% tổng giao dịch – thì duy nhất VIX là không thuộc rổ VN30. Trong 18 mã giao dịch từ 300 tỷ đồng trở lên thì cũng chỉ thêm được GEX, DGC, NVL và PNJ. Hai cổ phiếu thanh khoản ngàn tỷ dẫn đầu là MWG với 1.070,4 tỷ đồng, giá tăng 4,44% và FPT với 1.024,9 tỷ đồng, giá tăng 1,01%.

Khối ngoại chiều nay cũng là một điểm sáng sau diễn biến mua ròng bất ngờ buổi sáng. Khối này giải ngân thêm trên HoSE tới 2.311,3 tỷ đồng, tăng 25%. Mức ròng lên tới 667,7 tỷ đồng trong khi phiên sáng mới mua ròng 309 tỷ. Như vậy đây là phiên mua ròng cổ phiếu vượt 900 tỷ đồng thứ hai chỉ trong vòng 5 phiên, sau ngày 7/5 vừa qua với 906 tỷ đồng.

Các cổ phiếu được mua ròng MBB, MWG, PNJ là những mã được mua chiều nay tương đương buổi sáng và ở mức rất cao: MBB +348,2 tỷ, MWG +314,7 tỷ, PNJ +221 tỷ. FPT cũng được mua thêm khá tốt, mức ròng cả phiên đạt +153,2 tỷ. Riêng CTG chiều nay được mua mới cực mạnh với 214 tỷ đồng. Những mã bị bán ròng đáng chú ý có VCB -261,9 tỷ, STB -151,2 tỷ, GEX -122,7 tỷ, SSI -62,9 tỷ, HDB -43 tỷ, HCM -41 tỷ, MSN -31 tỷ, TCH -30,4 tỷ.