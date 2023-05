An Phát Holdings báo doanh thu quý 1/2023 đạt hơn 4.000 tỷ đồng

Tập đoàn An Phát Holdings (HoSE: APH) vừa công bố báo cáo kết quả kinh doanh quý 1/2023. Theo đó, 3 tháng đầu năm 2023, APH ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 4.118 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 35 tỷ đồng, báo lãi trở lại sau quý 4/2022, chủ yếu tăng lợi nhuận gộp mảng thương mại và giảm mạnh chi phí bán hàng so với cùng kì 2022.

Công ty ghi nhận lợi nhuận gộp đạt 339 tỷ đồng, tăng gấp 1,2 lần so với quý 4/2022, chủ yếu do mảng thương mại tăng hiệu quả nhờ giá hạt nhựa tăng trong quý 1/2023 so với mức nền thấp trong quý 4/2022.

Ngày 8/5 tới, APH sẽ tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023. Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng Cổ đông kế hoạch kinh doanh năm 2023 với doanh thu hợp nhất 14.900 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 420 tỷ đồng (gấp 7,3 lần lợi nhuận thực hiện năm 2022). Động lực của tăng trưởng mạnh mẽ lợi nhuận sau thuế năm 2023 bao gồm: khai thác chính thức khu công nghiệp An Phát 1, mảng thương mại tăng hiệu quả, tăng tỷ lệ bao bì tự hủy và bao bì công nghiệp có biên lợi nhuận cao trong cơ cấu doanh thu, tối ưu chi phí vận hành. Khu công nghiệp An Phát 1 hiện đã nhận đặt chỗ 70% diện tích khai thác, dự kiến bắt đầu bàn giao cho khách hàng và ghi nhận doanh thu lợi nhuận từ quý 3/2023.

Trong quý 1/2023, các công ty thành viên của APH đều ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan. Cụ thể, Nhựa An Phát Xanh (HoSE: AAA) báo cáo doanh thu hợp nhất đạt 3617 tỷ đồng, lợi nhuận gộp đạt 246 tỷ đồng, tăng gấp 5,1 lần so với quý 4/2022. Kết quả kinh doanh phục hồi nhờ vào cải thiện kinh doanh mảng thương mại. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 76 tỷ đồng, đóng góp bởi tăng lợi nhuận gộp và chi phí bán hàng giảm 49% so với cùng kì chủ yếu do cước vận tải giảm. Công ty ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 64 tỷ đồng. Châu Âu và Nhật Bản vẫn là các thị trường chủ lực của mảng bao bì, mang về doanh thu lớn.

An Tiến Industries (HoSE: HII) ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 2.418 tỷ đồng, lợi nhuận gộp đạt 114 tỷ đồng, cải thiện đáng kể so với quý 4/2022, đóng góp chủ yếu bởi mảng thương mại hạt nhựa tăng hiệu quả do giá hạt nhựa tăng trong quý 1/2023 so với mức nền thấp nhất tại quý 4/2022. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 33 tỷ đồng, tăng 50% so với quý 1/2022, đóng góp chủ yếu từ tăng lợi nhuận gộp và chi phí bán hàng giảm so với quý 4/2022 do cước vận tải giảm mạnh. Công ty ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 32 tỷ đồng, tăng 75% so với cùng kì 2022. Như vậy chỉ trong quý 1/2023, HII đã hoàn thành 40% kế hoạch doanh thu và vượt 8% kế hoạch lợi nhuận.

Nhựa Hà Nội (HoSE: NHH) ghi nhận doanh thu thuần đạt 542 tỷ đồng, tương đương so với cùng kì năm 2022. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 41 tỷ, tăng 11% so với cùng kì 2022, chủ yếu đóng góp bởi chi phí bán hàng giảm 65% so với cùng kì do giá cước vận tải giảm. Công ty ghi nhận lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 33 tỷ đồng, tăng 8% so với quý 1/2022. Trong năm 2023, NHH đặt kế hoạch doanh thu 2.400 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 120 tỷ đồng.