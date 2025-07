Xu thế dòng tiền: Lỡ cầm tiền mặt, nên làm gì lúc này?

Thị trường xác lập tuần tăng thứ 6 liên tiếp với biên độ gần 16,4%. Đây là chuỗi tuần tăng hiếm có, chỉ đứng sau kỷ lục 11 tuần tăng liên tiếp giai đoạn cuối năm 2020, đầu năm 2021. Điều này tạo sức ép tâm lý cực lớn cho những nhà đầu tư “full cash” hoặc lỡ chốt lời sớm…

VN-Index đóng cửa tuần qua đã lên mức 1531,13 điểm, ngay sát đỉnh cao lịch sử mà chỉ số từng chạm tới (1536,45 điểm ngày 10/1/2022). Các chuyên gia đánh giá cơ hội cho VN-Index vượt lên đỉnh cao lịch sử mới ngay trong tuần tới là rất cao vì hiện quán tính tăng đang rất mạnh, tâm lý cực kỳ hào hứng và dòng tiền đổ vào thị trường ở ngưỡng kỷ lục.

Trong bối cảnh xu hướng tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường, vẫn sẽ có những nhà đầu tư bị bỏ lại phía sau. Đó là những người lỡ chốt lời quá sớm và đang cầm toàn tiền mặt hoặc tỷ trọng tiền mặt cao. Nhóm nhà đầu tư này đang bị “chế riễu” khắp các hội nhóm, diễn đàn.

Tuy vậy các chuyên gia cho rằng chốt lời không bao giờ là sai và cũng không phải ai cũng đủ sức nắm giữ cổ phiếu trọn một sóng tăng. Nhà đầu tư cầm tiền mặt không kiểm soát được tâm lý dễ bị cuốn trở lại giao dịch khi ở vùng đỉnh cao lịch sử này, rủi ro cũng đang tăng lên. Các chuyên gia khuyến nghị không nên vội vàng mua đuổi và càng không nên nhảy vào các cổ phiếu đang trong xu hướng tăng quá nóng. Thay vào đó nên kiên nhẫn chờ đợi một nhịp điều chỉnh hoặc có thể tham gia những cổ phiếu chưa tăng hoặc vừa thoát ra khỏi vùng tích lũy.

Cuối cùng thì VN-Index cũng tiến sát đỉnh cao lịch sử sau 6 tuần tăng liên tiếp. Đà tăng tuần qua không bằng phẳng mà rung lắc liên tục hàng ngày với thanh khoản cực lớn, cho thấy dòng tiền đang được “thay máu”. Liệu VN-Index có thể đạt đỉnh cao lịch sử mới ngay trong tuần tới? Nếu vượt qua, trong ngắn hạn chỉ số có thể đi tiếp đến đâu trước khi có nhịp điều chỉnh?

Ông Nghiêm Sỹ Tiến

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Với diễn biến hiện tại của thị trường, đà lan tỏa đã phủ rộng hơn và dòng tiền cho thấy hoạt động tốt ở nhóm Mid và Smallcap. Mức đồng thuận trong cùng một ngành cũng cải thiện đáng kể, trong khi trước đó chỉ tập trung vào nhóm trụ lớn hoặc số ít mã dẫn dắt. Nhiều cổ phiếu đã phục hồi lên nền giá trung hạn, hưởng ứng theo xu hướng chung. Các cơ sở này giúp củng cố cho vận động đi lên của thị trường.

Tôi cho rằng chỉ số có lẽ cần chậm lại vài phiên để tái tạo đà và khả năng bứt phá được đỉnh lịch sử 1540 điểm thời gian tới. Mục tiêu gần hướng đến là ngưỡng 1580 điểm, nhưng chiều đi lên sẽ kèm rung lắc và sự phân hóa, chắt lọc có thể quay trở lại.

Ông Nghiêm Sỹ Tiến – Chuyên viên chiến lược đầu tư, Chứng khoán KBSV

Việc dòng tiền được “thay máu” ở vùng đỉnh với thanh khoản kỷ lục cho thấy sự giằng co quyết liệt giữa bên mua và bên bán. Về mặt kỹ thuật, với quán tính hiện tại, việc chỉ số nỗ lực vượt đỉnh lịch sử trong tuần tới là hoàn toàn có thể xảy ra. Nếu kịch bản lạc quan nhất xảy ra và chỉ số bứt phá thành công, động lượng có thể đưa VN-Index hướng tới vùng mục tiêu tiếp theo là 1550 - 1580 điểm. Đây là vùng giá mà chúng tôi kỳ vọng thị trường sẽ cần một nhịp nghỉ hoặc điều chỉnh rõ ràng hơn để củng cố đà tăng bền vững.

Ông Nguyễn Việt Quang - Giám Đốc kinh doanh, Chứng khoán Yuanta

VN-Index đã chạm ngưỡng đỉnh lịch sử vào năm 2022 với thanh khoản liên tục duy trì ở mức rất cao trong nhiều phiên giao dịch vừa qua. Mặc dù kịch bản vượt đỉnh thành công ngay trong tuần tới theo tôi là không khả thi, tuy nhiên thị trường hoàn toàn cũng có thể tăng rướn khoảng 20 điểm trước khi có nhịp điều chỉnh. Nhà đầu tư cần tỉnh táo ngay tại thời điểm này khi theo như thông báo của nhiều công ty chứng khoán room margin đã gần cạn kiệt và điều đó báo hiệu cho bong bóng đầu cơ nhen nhóm hình thành.

Ông Trần Trung Hiếu - Chuyên viên Cao cấp Trung tâm Phân tích, Chứng khoán Rồng Việt

Việc VN-Index có “sự tôn trọng” khi tiệm cận khu vực đỉnh 1536 điểm là điều hiển nhiên vì đây là mốc cao lịch sử. Bên cạnh đó, việc tăng khoảng 180 điểm từ mức nền 1350 điểm trong thời gian ngắn cũng kích thích nguồn cung chốt lời ngắn hạn và điều này gây ra những cú rung lắc trong phiên. Tuy nhiên, mỗi khi có chiết khấu đủ hấp dẫn, lực mua mới lập tức xuất hiện giúp chỉ số nhanh chóng phục hồi và giữ thanh khoản ổn định trên 30 nghìn tỷ đồng/phiên - gấp đôi mức trung bình sáu tháng. Dòng tiền đang xoay vòng giữa các nhóm ngành để tạo ra đà tăng lan tỏa rộng khắp, chứ chưa có dấu hiệu rời khỏi thị trường.

Theo tôi chừng nào thanh khoản không bị co hẹp đột ngột và bối cảnh vĩ mô không phát sinh cú sốc lớn (Fed, phát ngôn của Tổng thống Donald Trump), cơ hội vượt đỉnh lịch sử có thể mở ra ngay trong tuần tới. Nếu phá đỉnh thành công, làn sóng mua mới có thể đẩy VN‑Index hướng tới mục tiêu tiếp theo quanh 1580 điểm trước khi xuất hiện nhịp điều chỉnh kỹ thuật.

Ông Lê Đức Khánh - Giám đốc phân tích, Chứng khoán VPS

Thị trường đang có chuỗi phiên vận động tăng điểm ấn tượng – không chỉ thanh khoản toàn gia tăng mà nhiều cổ phiếu riêng lẻ nhóm ngành chứng khoán, ngân hàng, bất động sản, cảng biển, hóa chất… cũng tăng điểm mạnh, một số tăng điểm liên tục ấn tượng. Có thể nói đây là một trong những giai đoạn hiếm gặp phản ánh nhiều cơ hội đầu tư và giao dịch ngắn hạn giúp các nhà đầu tư có những hiệu quả đầu tư cao.

Khi dòng tiền lớn tham gia, những phiên chốt lời, áp lực bán ra tăng lại có thêm dòng tiền mua mới hoặc dòng tiền chốt lãi quay lại mua. Các nhóm cổ phiếu tăng điểm phiên tục hoặc luân phiên đang cho thấy thị trường đang trong xu hướng lên không chỉ vượt đỉnh 1520 – 1530 mà có thể hướng lên khu vực 1540 – 1550 điểm trong tuần tới. Tất nhiên trong mỗi nhịp tăng mạnh nào thì các vùng kháng cự, những nhịp rung lắc và điều chỉnh cũng có thể diễn ra, nhất là ở các khu vực điểm cao 1525 – 1530 – 1535 và xa hơn là các mốc 1550…

Tuần qua dòng tiền đã luân chuyển sang các cổ phiếu vừa và nhỏ, nhiều mã tăng rất nóng dù có chất lượng cơ bản không thật sự tốt. Liệu đây có phải là biển hiện của hoạt động đầu cơ đã lên đến cao trào?

Ông Nguyễn Việt Quang - Giám Đốc kinh doanh, Chứng khoán Yuanta

VN-Index quay trở lại đỉnh lịch sử và bắt đầu xuất hiện dòng tiền đầu cơ vào nhóm các cổ phiếu vừa và nhỏ mặc dù nhiều cổ phiếu tăng nóng có nền tảng cơ bản không quá tốt. Dù vậy hoạt động đầu cơ tôi cho rằng vẫn chưa đạt đến cao trào khi mà các cổ phiếu này vẫn chưa tăng với biên độ quá lớn. Nếu VN-Index có thể vượt đỉnh lịch sử thành công các hoạt động đầu cơ sẽ còn mạnh mẽ hơn rất nhiều.

Ông Trần Trung Hiếu - Chuyên viên Cao cấp Trung tâm Phân tích, Chứng khoán Rồng Việt

Dòng tiền tràn sang nhóm vốn hoá vừa và nhỏ, đẩy nhiều mã có chất lượng cơ bản không tốt tăng mạnh, đúng là tín hiệu đầu cơ nóng lên rõ rệt. Tuy vậy, dựa vào yếu tố này để đánh giá đà tăng của VN-Index đã đến cao trào cuối chu kỳ thì có phần vội vàng. Bởi lẽ, dòng tiền - đặc biệt là khối ngoại - vẫn đang tập trung ở các cổ phiếu dẫn dắt có nền tảng tăng trưởng rõ ràng và xu hướng tăng của VN‑Index vẫn được duy trì.

Ông Lê Đức Khánh - Giám đốc phân tích, Chứng khoán VPS

Theo tôi giai đoạn này cũng chưa thể nói hoạt động giao dịch ngắn hạn đã lên cao trào mà vẫn là các nhóm cổ phiếu hàng đầu, cổ phiếu tài chính ngân hàng, bất động sản vẫn đang dẫn dắt sóng tăng điểm và các cổ phiếu vừa và nhỏ tăng điểm đi kèm trong khi đó nhiều cổ phiếu khác thì chưa. Hoạt động đầu cơ vẫn còn sôi động trong tuần giao dịch tới.

Ông Nguyễn Việt Quang

Ông Nghiêm Sỹ Tiến – Chuyên viên chiến lược đầu tư, Chứng khoán KBSV

Việc dòng tiền không còn tập trung vào các cổ phiếu nền tảng mà luân chuyển mạnh sang các cổ phiếu vừa và nhỏ, thậm chí là những mã có chất lượng cơ bản thấp, thường là một tín hiệu cho thấy thị trường đang ở giai đoạn cuối của một nhịp tăng. Hiện tượng này cho thấy cơ hội ở các nhóm cổ phiếu lớn đã trở nên hạn chế hơn và dòng tiền đầu cơ đang tìm kiếm lợi nhuận nhanh ở những “vùng trũng” cuối cùng.

Theo tôi, đây có khả năng cao là biểu hiện cho thấy hoạt động đầu cơ đã lên đến mức độ cao. Xác suất thị trường sớm bước vào một nhịp điều chỉnh hoặc đi ngang để hạ nhiệt đang gia tăng. Đây là giai đoạn nhà đầu tư nên ưu tiên quản trị rủi ro hơn là chạy theo các cổ phiếu nóng.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Tôi đồng tình với quan điểm diễn biến hiện tại của cổ phiếu Smallcap có phần phản ánh việc đầu cơ, nhưng chưa hẳn đến cao trào. Đà tăng giá mạnh của các cổ phiếu vừa và nhỏ gần đây có thể xuất phát từ câu chuyện kỳ vọng riêng của doanh nghiệp. Khi thị trường đang vận động tích cực trên nền giá cao sẽ góp phần tạo ra tâm lý lạc quan và thúc đẩy các kỳ vọng này xảy ra hơn. Từ đó dẫn đến lực mua mạnh mẽ và đẩy giá tăng. Tuy nhiên, tôi cho rằng dòng tiền vẫn sẽ chắt lọc, và có yếu tố nội tại chi phối. Khi mà các “câu chuyện” này phải thật sự hấp dẫn và thay đổi được triển vọng tương lai doanh nghiệp, chẳng hạn chuyển từ lỗ sang lãi, hoặc lãi đột biến, M&A,.. Các cổ phiếu đó mới là điểm đến mạnh của dòng tiền.

Việc đàm phán thuế quan với Hoa Kỳ đã đi đến hồi kết. Thị trường vẫn đang có chút lo ngại về các yêu cầu nguồn gốc xuất xứ để có thể hưởng mức thuế quan 20%. Nếu kịch bản xấu này xảy ra, theo anh chị thị trường có bị ảnh hưởng?

Ông Nghiêm Sỹ Tiến – Chuyên viên chiến lược đầu tư, Chứng khoán KBSV

Đây là một rủi ro tiềm ẩn mà thị trường có thể chưa định giá đầy đủ. Theo quan điểm của tôi, nếu kịch bản về các yêu cầu nguồn gốc xuất xứ nghiêm ngặt xảy ra, tác động lên thị trường có khả năng sẽ không nhỏ. Cú sốc này sẽ đánh trực tiếp vào tâm lý lạc quan đã được xây dựng trên nền tảng thỏa thuận thương mại, khiến một phần lớn kỳ vọng tích cực bị xói mòn. Thị trường có thể sẽ chứng kiến một nhịp điều chỉnh đáng kể, dẫn đầu bởi áp lực bán mạnh ở các nhóm ngành thâm dụng lao động và phụ thuộc vào chuỗi cung ứng toàn cầu như dệt may, gỗ, và lắp ráp điện tử. Khi đó, dòng tiền sẽ có xu hướng tái cơ cấu mạnh mẽ, rút khỏi các cổ phiếu xuất khẩu và tìm đến những nhóm ngành có câu chuyện nội địa vững chắc hơn. Thị trường sẽ cần một khoảng thời gian để “tiêu hóa” thông tin và đánh giá lại triển vọng của từng ngành.

Ông Lê Đức Khánh

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Nếu kịch bản xấu về đàm phán cuối cùng xảy ra, tôi nghĩ thị trường có thể bị ảnh hưởng nhất định, chủ yếu ở khía cạnh tâm lý nhà đầu tư. Đặc biệt khi VN-Index đang tiến sát mức đỉnh cao lịch sử, bất kỳ tin tức tiêu cực nào cũng có thể gây rung lắc ngắn hạn do dòng tiền đang nhạy cảm.

Tuy nhiên, nhìn vào thực tế, nội lực của nền kinh tế Việt Nam đang từng bước cải thiện vững chắc, từ tăng trưởng GDP mạnh mẽ đến cải cách thể chế và thu hút đầu tư nước ngoài, giúp củng cố sức mạnh nội tại cho các doanh nghiệp. Kết hợp với triển vọng nâng hạng đang rộng mở, điều này tạo nền tảng vững chắc cho thị trường tiếp tục đi lên trong dài hạn. Hơn nữa, tỷ lệ nội địa hóa ở nhiều ngành sản xuất đã được cải thiện đáng kể so với trước đây, nhờ các chính sách hỗ trợ và chuỗi cung ứng nội địa hóa mạnh mẽ hơn. Do đó, yêu cầu truy xuất nguồn gốc xuất xứ có thể ảnh hưởng đến một số ngành nghề như dệt may, điện tử,… nhưng đối với các doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán, tác động chưa thực sự rõ rệt và có thể được bù đắp bởi các yếu tố tích cực nội tại.

Ông Trần Trung Hiếu - Chuyên viên Cao cấp Trung tâm Phân tích, Chứng khoán Rồng Việt

Thuế quan đã được bàn thảo suốt thời gian dài, nên thị trường phần lớn đã định giá được rủi ro. Nếu kịch bản xấu xảy ra (hàng không đạt chuẩn sẽ bị áp mức 40 %) thì tác động chủ yếu dồn vào nhóm cổ phiếu xuất khẩu, có thể kéo thị trường điều chỉnh ngắn hạn. Tuy nhiên, hiệu ứng lan rộng sẽ hạn chế: tài chính, bất động sản, đầu tư công và tiêu dùng nội địa có thể sẽ không bị ảnh hưởng lớn, trong khi dòng tiền mua mới vẫn còn mạnh mẽ.

Rủi ro thuế quan vì thế đáng để theo dõi, nhưng theo tôi sẽ khó đủ sức đảo chiều xu hướng trừ khi mức thuế được ấn định cao hơn hoặc kéo dài lâu hơn so với nội dung được Tổng thống Donald Trump công bố trước đó.

Ông Nguyễn Việt Quang - Giám Đốc kinh doanh, Chứng khoán Yuanta

Việc đàm phán thuế quan với Mỹ gần như đã xong và với những thông tin chúng ta có hiện nay mức thuế sẽ được áp dụng là 20%, tuy nhiên lo ngại về các yêu cầu khắt khe liên quan đến nguồn gốc xuất xứ để được hưởng mức thuế này là vấn đề đáng chú ý. Nếu kịch bản xấu xảy ra thị trường có thể chịu tác động tiêu cực trong ngắn hạn đặc biệt với các nganh dệt may, da giày và điện tử. Dù vậy tôi cũng cho rằng đây là cơ hội để Việt Nam hoàn thiện chuỗi cung ứng sản phẩm, tăng cường khả năng nội địa cũng như làm việc chặt chẽ với các cơ quan giám sát để tuân thủ chặt chẽ các quy định về trao đổi thương mại mới.

Ông Lê Đức Khánh - Giám đốc phân tích, Chứng khoán VPS

Yếu tố tâm lý đang tăng lên mạnh, các nhà đầu tư đang quan tâm nhiều hơn đến cổ phiếu và danh mục đầu tư và lựa chọn các cổ phiếu để giao dịch. Có thể câu chuyện thuế quan chỉ tác động đến thị trường trong ngắn hạn hoặc chưa phải là lý do quan trọng trong hiện tại khiến thị trường lo ngại. Theo tôi vẫn câu chuyện nâng hạng, dòng tiền khối ngoại, triển vọng kinh tế Việt nam…là điều mà nhiều nhà đầu tư quan tâm hơn.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên

Trong lần trao đổi trước một số anh chị đã hạ tỷ trọng cổ phiếu xuống và tuần qua thị trường tiếp tục đi lên. Anh chị có tiếc khi lỡ chốt lời sớm? Nếu nhà đầu tư đã bán hết cổ phiếu, lúc này nên hành động thế nào?

Ông Nghiêm Sỹ Tiến – Chuyên viên chiến lược đầu tư, Chứng khoán KBSV

Tôi thực hiện bán chốt lời dựa trên quan điểm VN-Index đang có xác suất điều chỉnh cao và hành động hạ tỷ trọng nhằm mục đích quản trị rủi ro, bảo toàn vốn khi thị trường tăng nóng.

Đối với nhà đầu tư đã bán hết cổ phiếu, hành động hợp lý nhất lúc này là kiên nhẫn. Việc mua đuổi khi thị trường đã tăng một nhịp dài và đang ở vùng giá cao có xác suất rủi ro cao. Hãy giữ tiền mặt, quan sát thị trường và chờ đợi một nhịp điều chỉnh hoặc tích lũy lại để có điểm vào an toàn hơn.

Ông Nguyễn Việt Quang - Giám Đốc kinh doanh, Chứng khoán Yuanta

Thị trường tăng liên tục trong nhiều tuần và có rất nhiều nhà đầu tư không thể có lợi nhuận tối đa và chốt lời sớm để chờ thị trường điều chỉnh. Theo khuyến nghị của tôi nhà đầu tư cần cần giữ tỉnh táo bám sát kế hoạch đầu tư đã vạch ra và không mua đuổi khi thị trường đã tăng nóng khi mà rủi ro lúc này đã cao hơn bao giờ hết. Nên tiếp tục chờ đợi thị trường có nhịp điều chỉnh và nắm bắt cơ hội mua mới nhiều cổ phiếu bị bán tháo.

Ông Trần Trung Hiếu - Chuyên viên Cao cấp Trung tâm Phân tích, Chứng khoán Rồng Việt

Việc VN‑Index đã tăng xấp xỉ 180 điểm chỉ trong vài tuần, kéo nhiều cổ phiếu tăng mạnh nên việc hiện thực hóa lợi nhuận vừa qua hoàn toàn hợp lý.

Với những nhà đầu tư đã bán hết hàng, giai đoạn này không nên vội mua đuổi mà cần có sự chọn lọc kỹ lưỡng trong thời điểm kết quả kinh doanh quý 2 đang lộ diện. Ưu tiên mua vào các cổ phiếu tăng trưởng tốt vì hầu hết các doanh nghiệp này hiện tại đang có dòng tiền lớn đeo bám.

Ông Trần Trung Hiếu

Ông Lê Đức Khánh - Giám đốc phân tích, Chứng khoán VPS

Câu chuyện ở đây là việc quản lý danh mục cổ phiếu thế nào và phân bổ giữa các cổ phiếu, cổ phiếu nào nhiều hơn cổ phiếu nào ít hơn. Rất nhiều nhà đầu tư cũng vẫn mua sai cổ phiếu hoặc mua cổ phiếu mà không tăng giá hoặc một cổ phiếu chỉ tăng được một nhịp và điều chỉnh. Ngoại trừ các cổ phiếu ngoại lệ như GEX, VIX, VPB… tăng liên tục không ngừng nghỉ thì các cổ phiếu khác hạ tỷ trọng hoặc bán ra các cổ phiếu yếu cũng là điều cần thiết để tái đầu tư sang các cổ phiếu tiềm năng hơn.

Điều này đòi hỏi các nhà đầu tư cần có thêm chút kinh nghiệm quản lý danh mục và linh hoạt trong hoạt động lựa chọn cổ phiếu. Chốt lãi không bao giờ sai nhưng bán cổ phiếu cũng có nhiều dạng – bán giảm cổ phiếu trên đà tăng của cổ phiếu đó và có thể bán nhiều hơn hoặc bán hết để chuyển sang cổ phiếu tiềm năng hơn. Chúng ta cũng không quá cầu toàn mà chú ý các cổ phiếu đang nắm giữ hoặc thậm chí tập trung giải ngân vào các cổ phiếu triển vọng khác. Nhiều cơ hội khác hấp dẫn vẫn còn trong giai đoạn tới.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Chiến lược hiện tại của tôi như đề cập trước đó vẫn nghiêng về nắm giữ, và tôi sẽ dời ngưỡng “dừng lỗ tự động” lên theo vận động của giá. Đây có lẽ là phương pháp phù hợp hơn trong xu hướng tăng mạnh, so với việc bán tại một mức giá cụ thể. Nếu giá điều chỉnh giảm thấp hơn các ngưỡng này, tôi mới tiến hành chốt lời một phần.

Với những nhà đầu tư đã chốt lời sớm, tôi cho rằng không nên quá nóng vội giải ngân lại vì có thể gây tâm lý “fomo” và dễ mắc sai lầm. Quan sát diễn biến chung, tôi vẫn thấy nhiều cổ phiếu vừa thoát xu hướng giảm trung hạn và đang củng cố nền giá mới, sẽ còn nhiều cơ hội để nhà đầu tư lựa chọn hơn là chạy theo các mã đã tăng quá nóng. Các nhóm có thể chú ý như: Bất động sản, Đầu tư công, Bán lẻ, Tiện ích.