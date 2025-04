Áp thuế chống bán phá giá tạm thời đối với tôn mạ nhập khẩu

Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định 914/QĐ-BCT ngày 1/4/2025 về việc áp thuế chống bán phá giá với sản phẩm tôn mạ có xuất xứ từ Trung Quốc và Hàn Quốc.

Trong quá trình điều tra vụ việc, thực hiện theo quy định của Luật Quản lý ngoại thương, Bộ Công Thương đã phối hợp với các đơn vị liên quan xem xét và đánh giá kỹ lưỡng tác động của hành vi bán phá giá của hàng hóa nhập khẩu đối với hoạt động của ngành sản xuất trong nước, mức độ bán phá giá của các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu của Trung Quốc và Hàn Quốc.

Theo số liệu Hải quan, tính đến hết tháng 3/2024, lượng nhập khẩu hàng hóa bị điều tra trong 12 tháng đã đạt 454 nghìn tấn, tăng 91% so với cùng kỳ năm 2023. Kể cả sau khi Bộ Công Thương ra quyết định khởi xướng vụ việc này, lượng nhập khẩu thép mạ từ Trung Quốc và Hàn Quốc vẫn gia tăng đáng kể, chỉ trong vòng 9 tháng cuối năm 2024, lượng nhập khẩu hàng hóa bị điều tra đã xấp xỉ 382 nghìn tấn (tăng 20% so với cùng kỳ).

Do vậy, Bộ Công Thương đã xem xét áp dụng biện pháp chống bán phá giá tạm thời nhằm ngăn chặn lượng nhập khẩu thép mạ gia tăng nhanh có thể gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho ngành sản xuất trong nước trong thời gian tới.

Quyết định 914/QĐ-BCT nêu rõ: Hàng hóa bị áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thời là sản phẩm thép mạ có xuất xứ từ Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc) và Đại Hàn Dân Quốc (Hàn Quốc) có các đặc tính cơ bản và phân loại theo các mã HS như sau:

Với thép mạ (tôn mạ), hàng hóa thuộc đối tượng áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thời là một số sản phẩm thép carbon cán phẳng ở dạng cuộn và không phải dạng cuộn, chứa hàm lượng carbon dưới 0,60% tính theo khối lượng, đã dát phủ, tráng, mạ hay phủ kim loại chống ăn mòn như kẽm hoặc nhôm, hoặc các họp kim gốc sắt, bất kể độ dày và chiều rộng.

Các sản phẩm thép được phủ, mạ hoặc tráng bằng crom hoặc oxit crom không thuộc phạm vi áp dụng thuế chống bán phá giá. Các sản phẩm thép mạ kẽm hoặc họp kim nhôm kẽm hoặc họp kim kẽm nhôm magiê được phủ thêm lớp crom hoặc oxit crom thuộc phạm vi áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thời.

Các mã sản phẩm bị áp thuế chống bán phá giá tạm thời

theo Quyết định 914/QĐ-BCT của Bộ Công Thương.

Các sản phẩm thép được phủ, mạ hoặc tráng kẽm bằng phương pháp điện phân không thuộc phạm vi áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thời.

Các sản phẩm là thép không gỉ không thuộc phạm vị áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thời.

Thuế chống bán phá giá tạm thời có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày Quyết định áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thời được ban hành. Thuế chống bán phá giá tạm thời có thời hạn áp dụng là 120 ngày kể từ ngày có hiệu lực (trừ trường hợp được gia hạn, thay đổi, hủy bỏ theo quy định pháp luật).

Để có cơ sở xác định hàng hóa nhập khẩu thuộc đối tượng áp dụng thuế chống bán phá giá, Cơ quan Hải quan sẽ kiểm tra chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa gồm: Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O); hoặc Chứng từ tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa phù họp với quy định tại: Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương; Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực; Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu; Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ai-len; Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN; hoặc Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Israel.

Sau khi Bộ Công Thương ban hành Quyết định áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thời, Cơ quan điều tra sẽ tiến hành các bước triển khai tiếp theo. Cụ thể như sau: Thẩm tra nội dung bản trả lời câu hỏi điều tra; Tổ chức phiên tham vấn công khai; Gửi dự thảo kết luận điều tra cuối cùng cho bên liên quan đế lấy ý kiến sau đó sẽ ban hành Kết luận điều tra cuối cùng.

Như vậy, việc áp thuế chống bán phá giá với tôn mạ có nguồn gốc từ Trung Quốc, Hàn Quốc sẽ hỗ trợ rất lớn với doanh nghiệp sản xuất tôn mạ trong nước, tránh được cạnh tranh với tôn mạ nhập khẩu. Tuy nhiên, về lâu dài doanh nghiệp sản xuất tôn mạ trong nước cần tận dụng cơ hội này để gia tăng thị phần trong nước cũng như xuất khẩu, qua đó nâng cao sức cạnh tranh trong ngành tôn mạ.