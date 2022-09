Astral City ra mắt The Virgo - Điểm sáng đầu tư tại thành phố Thuận An

Có thể nói, Thuận An là điểm đến mới nổi của dòng vốn đầu tư đang đổ về Bình Dương, đặc biệt trong phân khúc bất động sản căn hộ cao cấp. Dù thị trường bất động sản đang chững lại do khó khăn liên quan tín dụng ngân hàng, nhưng lại là cơ hội cho những người có tài chính mạnh, dòng tiền nhàn rỗi sẵn sàng đổ vốn vào nhà đất, căn hộ đầu tư trung, dài hạn.

ĐIỂM ĐẾN CỦA VỐN FDI, DÒNG TIỀN NHÀN RỖI

Với Thuận An, trong những năm qua, thành phố này luôn là một trong những địa phương đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh Bình Dương. Tốc độ tăng trưởng kinh tế thị xã luôn ở mức cao, thu nhập bình quân đầu người đạt 143,88 triệu đồng/người/năm. Lĩnh vực kinh tế chuyển biến tích cực theo cơ cấu công nghiệp, dịch vụ - thương mại, nông nghiệp.

Với những nhà đầu tư đang có nhu cầu tìm kiếm dự án căn hộ cao cấp trong khu phức hợp thương mại, dịch vụ, thì toà tháp The Virgo của Astral City ở Thuận An là một lựa chọn sáng giá. Dự án nằm ở vị trí trung tâm, nơi giao thoa của Tp.HCM, đô thị sáng tạo hàng đầu Đông Nam Bộ là thành phố Thủ Đức, tâm điểm hành chính tỉnh Bình Dương là thành phố Thủ Dầu Một và kết nối với trung tâm kinh tế, thương mại dịch vụ mới là thành phố Dĩ An…

Kết nối giao thông luôn là yếu tố được nhà đầu tư xem trọng, bởi sự thuận tiện về giao thông và sự phát triển của cơ sở hạ tầng quanh khu vực dự án sẽ thu hút không chỉ nhà đầu tư đổ vốn vào bất động sản mà còn phát triển kinh tế, xã hội, dịch vụ, du lịch. The Virgo nằm liền kề Quốc lộ 13, Quốc lộ 1K, Quốc lộ 1A cũng như các tuyến đường Vành đai 3 qua Mỹ Phước - Tân Vạn đang triển khai..

MỨC SINH LỜI TỪ ĐẦU TƯ CĂN HỘ HẤP DẪN

Sự phát triển của kinh tế kéo theo nhu cầu rất lớn về nhà ở, đặc biệt, Bình Dương là địa phương thừa căn hộ bình dân và thiếu căn hộ cao cấp.

Nắm bắt được nhu cầu đó, những ngày cuối tháng 8 vừa qua, Chủ đầu tư và phát triển dự án Danh Khôi cùng Tổng đại lý tiếp thị và phân phối Danh Khôi Miền Nam đã chính thức giới thiệu ra thị trường Bình Dương tòa tháp The Virgo, một trong 8 tòa tháp thuộc Astral City được thiết kế bởi kiến trúc sư danh tiếng thế giới Mark Edwards Butler với sự tham gia của hơn 1000 tư vấn viên.

Tại buổi lễ, đại diện Danh Khôi Miền Nam cho biết: “The Virgo được xem là biểu tượng thịnh vượng, là “The Landmark” của Astral City với nhiều lợi thế vượt bật và hứa hẹn mang đến cho khách hàng một môi trường sống thật đẳng cấp”.

Danh Khôi Miền Nam - Tổng đại lý tiếp thị và phân phối chiến lược của đại dự án Astral City.

Được biết, đây là tòa tháp sở hữu khối đế 5 tầng trung tâm thương mại lớn nhất Astral, khu shophouse mặt tiền, cùng rạp chiếu phim cao cấp hàng đầu Bình Dương. Bên cạnh đó The Virgo còn được hưởng trọn vẹn các giá trị độc đáo của Astral City như tọa lạc vị thế độc tôn, tâm điểm thành phố mới Thuận An, mặt tiền đại lộ tài chính - thương mại - dịch vụ lớn nhất tỉnh; không gian trải nghiệm khép kín, liền kề hệ thống tiện ích đẳng cấp, tâm điểm an cư và đầu tư kinh tài lộc.

Trong bối cảnh vài năm trở lại đây, dòng tiền đầu tư dự án bất động sản không còn tập trung ở khu vực Tp.HCM khi quỹ đất không còn nhiều và giá đã tăng mạnh. Ngay các dự án căn hộ cao cấp giá cũng đã tăng nhiều khiến dư địa lợi nhuận đem lại cho nhà đầu tư khó như kỳ vọng. Điều này khiến dòng tiền dịch chuyển sang các tỉnh, thành lân cận. Bình Dương trở thành một trong những lựa chọn ưu tiên, và Thuận An nằm ở vị trí đắc địa cho dòng vốn đầu tư vào thị trường bất động sản.