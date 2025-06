Bảo hiểm tàu thuyền đồng hành cùng doanh nghiệp vận tải biển

Ngày 24/6 tại trụ sở Công ty Bảo hiểm VietinBank (VBI) Hải Dương đã diễn ra lễ trao quyền lợi bảo hiểm tàu thuyền cho Công ty TNHH Thương mại và Vận tải An Bình Phát với tổng số tiền hơn 27 tỷ đồng.

Trước đó, tàu hàng An Bình Phát 68 của Công ty TNHH Thương mại và Vận tải An Bình Phát khi di chuyển đến vị trí cách bờ biển xã Bình Hải, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam khoảng 4,5 hải lý về phía Đông, bất ngờ gặp sóng lớn, bị nghiêng 45 độ và chìm hoàn toàn. 8 thuyền viên trên tàu may mắn được cứu sống nhờ kịp thời lên bè cứu sinh. Đây là một trong những sự cố gây thiệt hại tài chính lớn nhất của Công ty TNHH Thương mại và Vận tải An Bình Phát trong gần 10 năm hoạt động.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, Bảo hiểm VietinBank Hải Dương - đơn vị cung cấp hợp đồng bảo hiểm tàu thuyền cho Công ty An Bình Phát - đã khẩn trương cử cán bộ phối hợp cùng cơ quan chức năng để xác minh nguyên nhân, giám định tổn thất và cùng khách hàng thực hiện các thủ tục để nhận chi trả bồi thường.

Sau quá trình làm việc chủ động, tích cực của các bên, xác định sự cố của tàu hàng An Bình Phát 68 là một tai nạn gây thiệt hại nghiêm trọng, căn cứ Hợp đồng bảo hiểm tàu thuyền của công ty TNHH Thương mại và Vận tải An Bình Phát, Bảo hiểm VietinBank đã ra quyết định chi trả quyền lợi bảo hiểm với tổng giá trị 27.432.600.000 đồng.

Đại diện đơn vị bảo hiểm và khách hàng tại sự kiện chi trả.

Phát biểu tại buổi lễ chi trả, đại diện Công ty TNHH Thương mại và Vận tải An Bình Phát đã gửi lời cảm ơn tới sự đồng hành của Bảo hiểm VietinBank và khẳng định, khoản chi trả không chỉ giúp công ty sớm khắc phục tổn thất, mà còn củng cố niềm tin của công ty vào vai trò thiết yếu của bảo hiểm trong hoạt động của doanh nghiệp, đặc biệt trong bối cảnh thiên tai, biến động không ngừng gia tăng.

Theo Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022 quy định cụ thể về các loại hình bảo hiểm bắt buộc (Điều 8), theo đó bảo hiểm thân tàu không phải là sản phẩm bảo hiểm bắt buộc. Tỷ lệ chủ tàu tham gia mua bảo hiểm cũng còn khiêm tốn do tâm lý chủ quan, sự e ngại việc chi trả bồi thường sau khi tàu gặp nạn, hay vì lý do kinh tế muốn tiết kiệm khoản phí bảo hiểm.

Tuy nhiên, thực tế chi phí để khắc phục tai nạn tàu thường rất lớn, tiền trục vớt tàu cũng đến vài trục triệu, còn chi phí sửa tàu có khi lên tới cả tỉ đồng, rất khó khăn để chủ tàu tự xoay xở nếu không được bảo hiểm hỗ trợ.