Bộ Tài chính bổ sung thêm kênh nộp thuế thông qua trung gian thanh toán

Cục Hải quan (Bộ Tài chính) cho biết việc ban hành Thông tư số 51/2025/TT-BTC quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh và phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh là cơ sở pháp lý để mở rộng hơn nữa việc thu nộp thuế điện tử qua tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.

Điều này cho phép cơ quan hải quan sử dụng thông tin nộp ngân sách nhà nước do tổ chức trung gian chuyển đến Cổng thanh toán điện tử Hải quan để hạch toán, trừ nợ và xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế cho người nộp thuế.

Bên cạnh đó, việc ban hành Thông tư số 51/2025/TT-BTC cũng là tiền đề nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý thuế và hải quan, góp phần cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước,

Theo Cục Hải quan, một trong những điểm đáng chú ý là việc triển khai thí điểm thu nộp thuế điện tử qua tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán. Giải pháp này giúp tăng thêm lựa chọn cho người nộp thuế, đồng thời góp phần thực hiện Đề án thanh toán không dùng tiền mặt theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Nguồn: Cục Hải quan

Thứ nhất, đối với tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.

Để triển khai hiệu quả, Cục Hải quan đề nghị tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán chủ động chuẩn bị trước hồ sơ, cơ sở hạ tầng kỹ thuật phù hợp với tiêu chuẩn được công khai trên Cổng thông tin điện tử Hải quan sau khi có đơn đề nghị kết nối kỹ thuật. Điều này góp phần giảm thiểu thời gian và chi phí đăng ký kết nối kỹ thuật so với quy định trước đây.

Tại bất kỳ thời điểm nào, người nộp thuế, người khai hải quan cũng có thể nhập lệnh thanh toán nộp tiền, không phân biệt thời gian dừng giao dịch của ngân hàng thương mại. Điều này không chỉ giúp giảm thời gian thông quan, giảm chi phí mà tăng tiện ích của dịch vụ hải quan đối với người nộp thuế và người khai hải quan. (Cục Hải quan)

Thứ hai, đối với người nộp thuế.

Người nộp thuế có thể thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế thông qua nhiều kênh thanh toán phù hợp với nhu cầu thực tế: ứng dụng ngân hàng, ứng dụng của tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán hoặc trực tuyến trên cổng giao dịch điện tử hải quan. Từ đó, làm tăng tiện ích và tăng trải nghiệm sử dụng dịch vụ nộp các khoản nộp ngân sách nhà nước.

Cục Hải quan cho biết người nộp thuế có thể thực hiện ngay các thao tác nghĩa vụ thuế, được thông báo các nghĩa vụ thuế phát sinh, từ đó tạo thuận lợi tối đa cho nộp tiền thuế, phí vào mọi lúc, mọi nơi, mọi phương tiện kết nối internet.

Thứ ba, đối với cơ quan hải quan.Việc triển khai thu thuế qua trung gian thanh toán sẽ giúp rút gọn các bước thực hiện quy trình, thủ tục hành chính. Đồng thời, gia tăng tiện ích trong việc nộp thuế điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, góp phần đẩy mạnh dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt.

Cục Hải quan đánh giá triển khai thu thuế qua trung gian thanh toán sẽ giúp giảm thiểu giấy tờ, cắt giảm thời gian xử lý, tra soát giữa cơ quan hải quan, tổ chức phối hợp thu, Kho bạc nhà nước. Điều này góp phần giảm thời gian thông quan hàng hoá, đáp ứng tinh thần Nghị quyết số 66-NQ/TW và Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về cải cách thủ tục hành chính.