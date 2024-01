Bảo hiểm VietinBank - VBI chi trả quyền lợi bằng tiền cho khách hàng bị tấn công an ninh mạng

Ngày 7/12/2023, chị Nhung bất ngờ bị đối tượng lừa đảo tấn công trên mạng sau khi làm theo hướng dẫn cài đặt trên đường website lạ. Sau khi cài đặt, ứng dụng giả mạo yêu cầu cấp quyền truy cập điện thoại và đối tượng xấu đã thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng mà không cần hành động từ người sở hữu thiết bị di động.

Với thủ đoạn tinh vi của nhóm tội phạm lừa đảo trên, chị Chu Thị Nhung đã bị mất toàn bộ số tiền trong tài khoản ngân hàng và tài khoản tiết kiệm online. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, chị Nhung đã thực hiện khai báo với cơ quan Công An theo đúng quy trình bồi thường và được công ty bảo hiểm hướng dẫn chuẩn bị đầy đủ hồ sơ khai báo bồi thường. Bởi trước đó, từ tháng 9/2023 chị Nhung đã tham gia Bảo hiểm An ninh mạng - Cyber Risk của Bảo hiểm VietinBank - VBI với ưu đãi miễn phí 02 tháng đầu tiên, từ tháng thứ 3 phí bảo hiểm chỉ 3.000đ/tháng.

Sau khi nhận được thông tin của chị Nhung, Bảo hiểm VietinBank - VBI đã phối hợp với Ngân hàng VietinBank và cơ quan Công An rà soát vụ việc, nhanh chóng phối hợp với khách hàng hoàn thiện hồ sơ và chi trả quyền lợi bảo hiểm số tiền lên tới 20 triệu đồng.

Tại buổi gặp mặt, chị Chu Thị Nhung chia sẻ: “Tôi rất cảm ơn đội ngũ cán bộ công nhân viên VBI đã hỗ trợ tôi nhanh chóng và nhiệt tình, bởi thời gian từ lúc tôi khai báo với VBI tới hôm nay nhận quyền lợi chỉ mất vỏn vẹn đúng 1 tuần. Qua đây tôi và gia đình cũng đã ý thức và hiểu rõ hơn tầm quan trọng về việc trang bị các gói bảo hiểm trong thời buổi thủ đoạn lừa đảo ngày một tinh vi trên không gian mạng”.

Ra đời dựa trên sự thấu hiểu về khách hàng trong đời sống hiện đại, khi mà tất cả người dân đang phải đối mặt với các hình thức lừa đảo trực tuyến ngày càng tinh vi hơn, Bảo hiểm An ninh mạng - Cyber Risk đã giúp khách hàng được bảo vệ 3 lớp, an tâm sống, vững tâm trong từng giao dịch, xua tan nỗi lo về các rủi ro không gian mạng.

Bảo hiểm An ninh mạng - Cyber Risk hiện nay có thể đặt mua rất đơn giản và nhanh chóng trên app IPay của Ngân hàng VietinBank. Với số phí rất nhỏ (tính phí chỉ 3.000đ/tháng kể từ tháng thứ 3), khách hàng có thể dễ dàng sở hữu bảo hiểm an ninh mạng có quyền lợi bảo vệ lên tới 20 triệu đồng/vụ việc và 50 triệu đồng/năm (gấp 17.000 lần so với phí bỏ ra).

Với thế mạnh là một trong những đơn vị bảo hiểm tiên phong áp dụng công nghệ thông tin nhằm đơn giản hoá thủ tục bồi thường, quá trình nhận quyền lợi bảo hiểm cũng được Bảo hiểm VietinBank - VBI tối ưu hoá nhằm mang đến trải nghiệm thuận tiện nhất và nhanh nhất cho khách hàng.



Được thành lập từ năm 2008, trải qua 15 năm thấu hiểu và hành động vì nhu cầu của khách hàng, Bảo hiểm VietinBank - VBI nỗ lực trở thành nơi trao gửi niềm tin cho hàng triệu khách hàng cá nhân và tổ chức, là lá chắn bảo vệ cho một tương lai tươi sáng hơn thông qua các gói sản phẩm thiết thực: Bảo hiểm Sức khoẻ, Bảo hiểm Khoản vay, Bảo hiểm Xe cơ giới, Bảo hiểm Tài sản, Bảo hiểm Hàng hoá,... Thành quả cho sự cố gắng không ngừng nghỉ ấy, năm 2023 Bảo hiểm VietinBank - VBI đã đạt vị trí thứ 4 trong bảng xếp hạng Top 10 Công ty Bảo hiểm Phi Nhân thọ uy tín nhất Việt Nam.

Bên cạnh chú trọng mục tiêu phát triển kinh doanh, Bảo hiểm VietinBank - VBI tiếp tục đẩy mạnh hoạt động nhân đạo, hướng về cộng đồng với các chương trình thiện nguyện ý nghĩa. Thông qua các chương trình CSR và các hoạt động an sinh xã hội hằng năm, VBI không chỉ mong muốn chia sẻ tới những hoàn cảnh khó khăn, mà còn đóng góp tích cực vào việc hỗ trợ và nâng cao đời sống cộng đồng, qua đó "bảo toàn giá trị cuộc sống" vì một xã hội hạnh phúc và cuộc sống tươi đẹp hơn.