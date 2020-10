Bất chấp đại dịch, thị trường căn hộ cao cấp Tp. HCM vẫn không hạ nhiệt

Theo Báo cáo thị trường bất động sản Tp. Hồ Chí Minh quý 3/2020 của Savills Việt Nam, thị trường khan hiếm căn hộ mới hạng B, hạng C hấp thụ tốt, hạng A vẫn hút hàng bất chấp giá cao.

Trong quý 3/2020, có khoảng 7.500 căn hộ được mở bán mới, tăng 252% theo quý nhưng giảm -50% theo năm. Chỉ một dự án Hạng B mới gia nhập thị trường, St Moritz ở Thủ Đức với 103 căn hộ; còn lại là nguồn cung mới từ 17 dự án hiện hữu.



Tổng cung sơ cấp trong quý 3 ở Tp. HCM đạt gần 10.000 căn, tăng 126% theo quý nhưng giảm -46% theo năm. Tổng cung mới trong 9 tháng đạt hơn 13.300 căn, trong đó giai đoạn tiếp theo của Vinhomes Grand Park – The Origami chiếm 37%. Tổng cung sơ cấp trong 9 tháng ở mức thấp nhất trong 5 năm với 16.800 căn.



Đại dịch tiếp tục khiến việc mở bán bị trì hoãn ở nhiều dự án như Mizuki Park, Celesta Rise và Sunshine Continental. Có bốn dự án hạng A và B mở bán gần đây đã tạm ngưng do vướng phải vấn đề về tài chính và pháp lý.



Trong khi đó, ở phân khúc căn hộ hạng C, lượng giao dịch trong quý 3/2020 ghi nhận hơn 7.100 căn, tăng 237% theo quý nhưng giảm -54% theo năm. Tỷ lệ hấp thụ đạt 72%, tăng 24 điểm phần trăm theo quý nhưng giảm -13 điểm phần trăm theo năm. Do lượng giao dịch của The Origami chiếm 62tổng giao dịch trong quý, nếu không bao gồm dự án này tổng giao dịch trong quý giảm -83% theo năm và tỷ lệ hấp thụ chỉ đạt 54%, giảm -31 điểm phần trăm theo năm.



Tổng giao dịch 9 tháng vượt hơn 14.000 căn nhưng vẫn là mức thấp nhất trong 5 năm. Hạng C tiếp tục dẫn dắt thị trường với tỷ lệ hấp thụ đạt 88% và chiếm 71% tổng giao dịch. Nhiều dự án Hạng A như Centennial, Alpha City – Alpha Hill và The Veter Private Residence đã dừng triển khai. Một số dự án đã hoàn lại các khoản thanh toán kèm lãi phạt.



Savills Việt Nam cho biết, với các dự án đang bán, nhiều ưu đãi được đưa ra như nhận nhà và thanh toán chậm trong 2 năm, lịch thanh toán đa dạng và mức chiết khấu cao hơn.



Điểm nổi bật trong quý 3/2020 là pháp lý dự án đã minh bạch hơn. Các dự án ký kết Hợp đồng mua bán (HĐMB) hoạt động tốt. Dự án mới, ST Moritz ở Thủ Đức gần như bán hết, trong khi giai đoạn tiếp theo của D'lusso – Precia ở Quận 2 đạt 89% tỷ lệ hấp thụ trong quý đầu mở bán.



"Các thủ tục pháp lý được thắt chặt và người mua trở nên thận trọng hơn khiến tính minh bạch về pháp lý và tiến độ xây dựng tác động nhiều hơn đến tình hình hoạt động" – Savills Việt Nam.



Thống kê cho thấy, từ quý 1/2019 đến nay, đã có 10 dự án vướng pháp lý và ngưng bán với hơn 6.500 căn ở cả ba Hạng.



TRIỂN VỌNG TRONG QUÝ CUỐI NĂM 2020?



Theo Savills Việt Nam, trong quý 4/2020, dự kiến có hơn 16.000 căn hộ được mở bán, trong đó 90% đến từ các giai đoạn tiếp theo của những dự án hiện hữu. Hạng C tiếp tục dẫn dắt thị trường, chiếm 55% nguồn cung tương lai và 60% lượng bàn giao đến năm 2023. Khu vực phía Đông tiếp tục dẫn đầu nguồn cung mới với 56% thị phần ở ba quận 2, 9 và Thủ Đức.



Ông Nguyễn Khánh Duy, Giám đốc, Phòng Kinh doanh Bất động sản nhà ở, Savills Việt Nam nhận xét: Bất chấp đại dịch, phân khúc căn hộ cao cấp ở Tp. HCM vẫn không hạ nhiệt. Một dự án mở bán sớm trong tháng 10 ở khu vực Thủ Thiêm dù có giá bán trung bình 7.000 USD/m2 đã thu hút được nhiều khách mua. Chỉ trong một ngày, các căn hộ đã bán gần hết.



Báo cáo kinh tế xã hội 9 tháng đầu 2020 của Tp. Hồ Chí Minh cho thấy, đà giảm của ngành bất động sản ở Tp. HCM đã chậm lại trong quý 3/2020. Bởi 9 tháng đầu năm tăng trưởng ngành kinh doanh bất động sản trên địa bàn thành phố sụt giảm 6,2%; trong khi ở kỳ 6 tháng, ngành kinh doanh bất động sản của thành phố đã giảm đến -11,36% so với cùng kỳ năm trước. Mức sụt giảm 6,2% của ngành trong 9 tháng năm 2020 vẫn chưa phải là mức thấp nhất trong vòng 15 năm trở lại đây.

9 tháng đầu năm Tp. Hồ Chí Minh thu hút 726,8 triệu USD vốn FDI đầu tư vào ngành bất động sản, trong đó, vốn cấp phép cho dự án mới 90,2 triệu USD; nhà đầu tư góp vốn, mua cổ phần là 617,5 triệu USD.