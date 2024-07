Bất động sản cao cấp thiết lập giá trị mới cho thị trường Long An

Khi nhìn về Long An hiện tại, nhiều người hẳn vẫn chưa quên, khu vực này từng là “thánh địa” của đất nền phân lô đơn lẻ. Theo lý giải của nhiều chuyên gia, sự khan hiếm quỹ đất nội đô TP.HCM, lực đẩy từ loạt công trình giao thông trọng điểm, sự nở rộ của bất động sản công nghiệp kéo theo nhu cầu cư trú, đã giúp tỉnh này chuyển mình vượt bậc trong thời gian qua.

“THẬP KỶ VÀNG” CỦA BẤT ĐỘNG SẢN LONG AN

Mới đây, thông tin đổ bộ của hàng loạt chủ đầu tư tên tuổi như Vingroup, Ecopark, Phú Mỹ Hưng,… đã khẳng định tầm vóc của “quận mở rộng” TP.HCM. Theo chuyên gia Trần Khánh Quang, khi chọn bất động sản ở khu vực nào đó, người mua cần xem xét “lá chắn” ở khu vực đó là gì. “Việc xuất hiện các “ông lớn” là cơ hội cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư cá nhân nhìn về dài hạn”, ông Quang nhấn mạnh.

Trước đó, Nam Long là một trong những chủ đầu tư tiên phong khai mở thị trường Long An với khu đô thị Waterpoint quy mô 355 ha. Được quy hoạch theo mô hình khu đô thị tích hợp tiệm cận các tiêu chuẩn quốc tế, Waterpoint mang đến những sắc thái mới cho diện mạo đô thị Long An nhiều năm qua.

Sự hiện diện của các khu đô thị quy hoạch bài bản được kỳ vọng giải quyết hàng loạt mối băn khoăn như: nhu cầu ở thực, phát triển chuyên nghiệp, hạ tầng xã hội đồng bộ, tiện ích nâng cao, bảo tồn tự nhiên… của thị trường Long An từ trước đến nay.

So với trước đây, danh xưng “vùng trũng” về giá của Long An đã ít nhiều thay đổi. Thị trường này bắt đầu xuất hiện nhiều phân khúc, sản phẩm đa dạng, từ thấp tầng đến cao tầng, từ vừa túi tiền đến hạng sang, với mức giá lên đến hàng chục tỉ đồng. Tuy nhiên, biên độ tăng giá nhà đất được nhận định có xu hướng bền vững, ít xảy ra tình trạng sốt nóng do dựa trên sự tăng trưởng nhu cầu mua và thay đổi hạ tầng, tăng trưởng kinh tế địa phương.

Ngoài ra, những quyết sách của chính quyền địa phương cũng góp phần to lớn vào quá trình trưởng thành của bất động sản Long An. Tính riêng Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Long An đã có sự bứt phá mạnh mẽ khi vươn lên vị trí Á quân năm 2023. Theo đó, định hướng phát triển tỉnh cân bằng giữa mục tiêu kinh tế và bảo vệ môi trường sống cũng giúp Long An thu hút lượng cư dân trong và ngoài nước, với thu nhập, tiêu chuẩn, nhu cầu sống dần nâng cao.

Có thể nói, đây là thời điểm chín muồi để Long An bước vào “thập kỷ vàng”, hình thành các sản phẩm cao cấp, xác lập vị thế mới, khẳng định chất lượng vượt trội của một thị trường phát triển, bền vững nhờ hệ giá trị riêng biệt.

GIÁ TRỊ MỚI CỦA BẤT ĐỘNG SẢN CAO CẤP

Một trong những điểm nhấn trong phân khúc bất động sản cao cấp, hạng sang Long An thời điểm hiện tại chính là bộ sưu tập 39 sản phẩm The Aqua Signature mà Nam Long vừa “trình làng”. Tọa lạc bên trong compound The Aqua, khu đô thị Waterpoint, sở hữu trọn vẹn mặt kênh đào và liền kề sông Vàm Cỏ Đông, The Aqua Signature chinh phục giới thượng lưu bởi môi trường sống trong lành, thuận tự nhiên cùng giá trị phong thủy thịnh vượng.

The Aqua Signature sở hữu vị trí đắt giá ôm trọn mặt kênh đào và liền kề sông Vàm Cỏ Đông.Ảnh: Nam Long.

Thụ hưởng toàn bộ chuỗi tiện ích đặc quyền của compound The Aqua cùng hệ sinh thái tiện ích đẳng cấp dần hoàn thiện từng ngày của đại đô thị Waterpoint, The Aqua Signature đáp ứng nhu cầu sống, trải nghiệm và tận hưởng khắt khe của giới thượng lưu. Nhiều hạng mục tiện ích quan trọng về y tế, giáo dục, thương mại đang được chủ đầu tư đẩy mạnh triển khai để đưa vào vận hành từ quý 3 năm nay, bổ sung nhiều lớp tiện ích chất lượng dành cho cư dân và người dân khu vực.

Mức độ chăm chút dành cho bộ sưu tập sản phẩm hạng sang lần này còn nằm ở việc chủ đầu tư cùng đội ngũ kiến trúc sư TwoG Architecture giới thiệu đến 3 loại sản phẩm gồm Canal Grand Villa, Garden Grand Villa và Canal Detached Villa mang phong cách Nhật đương đại với đa dạng mẫu thiết kế để khách hàng lựa chọn theo sở thích, thẩm mỹ cá nhân.

Biệt thự The Aqua Signature dung hòa giữa kiến trúc Nhật Bản đương đại và thiết kế thông thoáng, gắn kết thiên nhiên.

Giới chuyên gia nhận định, các sản phẩm cao cấp, hạng sang đáp ứng đúng giá trị thực mà người mua có tài chính tốt tìm kiếm, từ vị trí đắc địa, thiết kế đặc sắc, kiến trúc ấn tượng, dịch vụ tiện ích đặc quyền, an ninh riêng tư… Tính trên bình diện rộng hơn, bất động sản hạng sang thúc đẩy tính chuyên nghiệp tổng thể thị trường, nhà đầu tư, dòng vốn, pháp lý,…

Với tệp khách hàng giàu tiềm lực tài chính, bất động sản hạng sang không chỉ là chốn đi về “chuẩn gu” mà còn là kênh tích sản dài hạn, đầu tư cho thế hệ tương lai. Đó cũng là lý do bộ sưu tập The Aqua Signature thu hút sự quan tâm của giới thượng lưu. Bởi với tốc độ tăng trưởng kinh tế địa phương, mức độ đầu tư hạ tầng được tập trung cao độ cùng chiến lược hoàn thiện khu đô thị tích hợp của chủ đầu tư, việc sở hữu sản phẩm ở thời điểm hiện tại cũng chính là cơ hội để đón đầu tiềm năng tương lai.