Bất động sản vùng ven: Lựa chọn hấp dẫn với tiềm năng tăng giá ổn định

Thị trường căn hộ tại Hà Nội đang chứng kiến đợt tăng giá chưa từng có. Theo Báo cáo thị trường nửa đầu năm 2025 của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS), tổng nguồn cung căn hộ đạt khoảng 64.000 sản phẩm trong 6 tháng, tăng đáng kể so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, căn hộ thương mại dưới 60 triệu đồng/m2 gần như không còn tồn tại. Giá sơ cấp trung bình tại Hà Nội hiện đạt 75,5 triệu đồng/m2, tại TP.HCM là 77,1 triệu đồng/m2, tăng mạnh so với năm trước và gần gấp đôi so với 5 - 7 năm trước.

Phần lớn nguồn cung mới thuộc phân khúc cao cấp, với giá trên 80 triệu đồng/m2, thậm chí có dự án chạm mức gần 200 triệu đồng/m2. Một căn hộ 2 phòng ngủ diện tích trung bình hiện có giá từ 5 đến 10 tỷ đồng, vượt xa khả năng chi trả của đại đa số người dân.

Xu hướng đầu tư đang chuyển dịch về những khu đô thị hiện đại vùng ven. Ảnh: Khu đô thị Ecorivers (phường Tân Hưng, Hải Phòng).

XU HƯỚNG ĐẦU TƯ CHUYỂN DỊCH VỀ CÁC KHU ĐÔ THỊ VÙNG VEN

Trước thực trạng giá bất động sản nội đô tăng phi mã, dòng tiền đầu tư đang dịch chuyển rõ rệt sang các đô thị vệ tinh, nơi có dư địa tăng trưởng lớn, giá cả hợp lý và hạ tầng kết nối ngày càng hoàn thiện. Các khu đô thị lớn ở phía Đông Hà Nội hoặc vùng Đông TP.HCM đang trở thành điểm sáng đầu tư. Dù nằm ngoài trung tâm, những khu vực này đã hình thành cộng đồng dân cư đông đúc, tiện ích hiện đại và ghi nhận mức tăng giá ổn định trong 1 - 2 năm qua.

Điển hình, tại Ecopark (Hưng Yên), giá căn hộ đã tăng gấp 3 - 5 lần trong 10 năm. Thành công này đến từ quy hoạch bài bản, không gian xanh rộng lớn, tiện ích đồng bộ, thiết kế cảnh quan đẹp mắt và hạ tầng kết nối vùng phát triển mạnh mẽ.

Từ thực tế trên, nhiều nhà đầu tư chuyển hướng sang các khu vực cận trung tâm của các tỉnh thành lớn, nơi có dự án quy mô được phát triển bởi các chủ đầu tư uy tín, với mức giá còn “mềm”, tiềm năng tăng giá ổn định và khả năng cho thuê hấp dẫn.

Sự chuyển đổi mô hình chính quyền địa phương hai cấp cùng môi trường đầu tư cải thiện đang thu hút dòng vốn FDI mạnh mẽ vào các khu vực lân cận các thành phố lớn. Điều này tạo ra nhu cầu nhà ở lớn cho chuyên gia, kỹ sư và lao động chất lượng cao, khiến bất động sản vùng ven không chỉ có tiềm năng tăng giá mà còn mang lại nguồn thu ổn định từ cho thuê - yếu tố ngày càng được giới đầu tư coi trọng.

ECO RIVERSIDE - LỰA CHỌN ĐẦU TƯ BỀN VỮNG VỚI TẦM NHÌN DÀI HẠN

Phối cảnh dự án căn hộ cao cấp trung tầng ven sông Eco Riverside.

Trong bối cảnh đó, Eco Riverside, thuộc khu đô thị sinh thái Ecorivers (phường Tân Hưng, Hải Phòng - Hải Dương cũ), nổi bật như một lựa chọn chiến lược nhờ giá cả hợp lý, không gian sống xanh và hệ tiện ích đồng bộ. Với giá khởi điểm từ 1,x tỷ đồng cho căn hộ studio 33m2, dự án mang đến sản phẩm sở hữu lâu dài, đầy đủ tiện ích, phù hợp với nhà đầu tư có ngân sách trung bình.

Là sản phẩm của nhà sáng lập Ecopark, Eco Riverside kế thừa phong cách thiết kế xanh chuẩn Singapore, tối ưu ánh sáng và thông gió tự nhiên, với hơn 20% diện tích dành cho cây xanh, mặt nước và tầm nhìn hướng sông hiếm có. Hệ thống tiện ích nội khu gồm bể bơi bốn mùa, phòng gym, công viên ánh sáng, đường dạo ven sông… đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sống hiện đại, tạo nên không gian sống lý tưởng cho cư dân.

Eco Riverside có hệ thống tiện ích nội khu gồm bể bơi, công viên và sân chơi thể thao.

Vị trí dự án gần Quốc lộ 5 và cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, cách trung tâm thành phố Hải Dương cũ chỉ 2km, đảm bảo kết nối giao thông thuận tiện, phong thủy lý tưởng (cận giang - cận lộ) và hưởng lợi trực tiếp từ sự phát triển mạnh mẽ của khu vực Hải Phòng - Hải Dương sau sáp nhập.

Theo các đơn vị môi giới, tỷ suất lợi nhuận cho thuê tại khu vực này có thể đạt tới 8%/năm, vượt trội so với các đô thị lớn, nhờ nhu cầu thuê nhà ở chất lượng cao từ chuyên gia nước ngoài và lao động tại các khu công nghiệp lân cận.

Eco Riverside sẽ chính thức ra mắt vào ngày 9/8/2025, với giỏ hàng gồm 845 căn hộ đa dạng diện tích từ 33 đến 580m2, bao gồm các loại hình: studio, căn hộ 1 - 3 phòng ngủ và penthouse duplex. Với pháp lý minh bạch, thiết kế đồng bộ, chủ đầu tư uy tín và mức giá hợp lý, dự án hứa hẹn trở thành tâm điểm thu hút giới đầu tư tìm kiếm bất động sản giá trị thực, mang lại tiềm năng sinh lời bền vững.