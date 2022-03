Bất động sản cao cấp Việt Nam vươn tầm quốc tế

Bắt nhịp làn sóng phát triển mạnh mẽ của thị trường bất động sản cao cấp trên toàn cầu, những dự án hạng sang, quy mô và đẳng cấp tại Việt Nam đang từng bước chứng minh tầm vóc của mình trên thị trường quốc tế.

Thị trường bất động sản cao cấp chuẩn quốc tế - "sân chơi" mới của giới thượng lưu

Ngày nay, không dừng lại ở việc sưu tầm những túi xách hàng hiệu, đồng hồ, xe hơi mang thương hiệu danh tiếng mà giới tinh hoa Việt còn có xu hướng sở hữu bất động sản siêu sang đạt chuẩn quốc tế.

Không khó để nhận ra sức hấp dẫn đặc biệt của những căn hộ cao cấp khi giới siêu giàu tại Việt Nam ngày một tăng cao. Công ty tư vấn và dịch vụ bất động sản hàng đầu thế giới Knight Frank ước tính rằng số người Việt Nam có giá trị tài sản ròng từ 1-30 triệu USD sẽ tăng 32% lên hơn 25.800 vào năm 2025.

Điều này đi đôi với nhu cầu thiết lập chuẩn sống mang đẳng cấp quốc tế, tăng mức độ tiêu thụ và sở hữu các mặt hàng xa xỉ, đặc biệt là những căn hộ hàng hiệu “siêu hiếm” tại những vị trí lõi của trung tâm thành phố. Cụ thể, theo Savills, hiện nay, nguồn cung toàn cầu của bất động sản hàng hiệu là 580 dự án và con số này được dự báo tiếp tục tăng lên gần gấp đôi vào năm 2026 với 900 dự án.

Để đáp ứng "khẩu vị" của giới thượng lưu cũng như nhiều doanh nhân nước ngoài sinh sống và làm việc tại Việt Nam, nhiều nhà phát triển đã kiến tạo thành công những dự án bất động sản cao cấp.

Được “đo ni đóng giày” từ vị trí, thiết kế đến hệ tiện ích đẳng cấp, các dự án bất động sản hạng sang mang thương hiệu Việt đã gây dấu ấn mạnh mẽ đến nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước.

The Grand Manhattan - Bất động sản “hàng hiệu” mang tầm quốc tế

Tiếp nối “làn sóng” phát triển mạnh mẽ của phân khúc bất động sản cao cấp trên thị trường, nhà phát triển bất động sản hàng đầu Việt Nam - Tập đoàn Novaland đã tâm huyết kiến tạo thành công dự án The Grand Manhattan - “Viên kim cương xanh” sở hữu vị trí đắc địa ngay tại trung tâm quận 1, Tp.HCM.

Hơn cả một căn hộ cao cấp, The Grand Manhattan thiết lập một không gian sống thời thượng dành riêng cho cộng đồng cư dân tinh hoa. Lấy cảm hứng từ nhịp sống hiện đại và những ánh đèn lung linh sắc màu của quận Manhattan, New York, một “viên kim cương” đắt giá nơi trái tim thành phố đã được “mài giũa” thành công dưới khối óc và bàn tay của đội ngũ thiết kế danh tiếng như: SWA, One Landscape, Ong&Ong,...

Đồng thời, được vận hành bởi những đơn vị quản lý hàng đầu thế giới như: Savills Premium, Avani Hotels, chất lượng dịch vụ và tiềm năng phát triển của Tổ hợp căn hộ hạng sang & khách sạn 5 sao quốc tế tại The Grand Manhattan càng được bảo chứng mạnh mẽ.

Giữa tâm điểm tinh hoa của thành phố, The Grand Manhattan tỏa sáng ấn tượng với thiết kế nội - ngoại thất sang trọng. Tại đây, tất cả các vật liệu hoàn thiện trong dự án đều được nhập khẩu từ các thương hiệu đã được bảo chứng trên thế giới như: thang máy Schindler, smarthome của Schneider, thiết bị vệ sinh Kohler,… góp phần nâng tầm giá trị cho siêu phẩm bất động sản hạng sang bậc nhất.

Bể bơi vô cực tại The Grand Manhattan - Tổ hợp căn hộ, khách sạn đạt chuẩn quốc tế.

Nổi bật hơn cả, The Grand Manhattan quy tụ chuỗi tiện ích đạt chuẩn quốc tế như: bể bơi vô cực, sảnh đón sang trọng, công viên nội khu rộng 4,200m2, chuỗi tiện ích 5 sao từ lounge, bar, nhà hàng, khách sạn do Avani vận hành,... cùng hệ thống an ninh đa lớp, ứng dụng smarthome hiện đại đáp ứng trọn vẹn tiêu chuẩn sống thời thượng của những chủ nhân danh giá.

Với chuẩn quốc tế được khắc họa rõ nét, dự án đã trở thành điểm sáng trên thị trường bất động sản hạng sang, thu hút sự quan tâm của nhiều khách hàng ngoại quốc và cả truyền thông quốc tế. Vừa qua, ngày 8/3/2022, The Grand Manhattan đã xuất hiện trên Bloomberg - một trong những trang báo lớn và uy tín hàng đầu thế giới, được đánh giá là tổ hợp căn hộ, khách sạn hạng sang mang hiếm có giàu tiềm năng trong tương lai.

Tiếng vang của The Grand Manhattan trên thị trường quốc tế là niềm tự hào của nhà phát triển dự án Novaland, tạo bước đà để định danh bất động sản hạng sang Việt Nam trên bản đồ thế giới.

