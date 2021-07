Bất động sản gắn với bảo tồn di sản: Cần những nhà phát triển đủ Tâm, đủ Tầm

Việt Nam có nhiều di sản, thế nhưng, một điểm đến xứng tầm, tích hợp tất cả các trải nghiệm trọn vẹn, để di sản hòa mình vào hơi thở của cuộc sống đương đại thì dường như chúng ta còn chưa thực sự có. Để làm được và làm tốt, thực sự cần có sự vào cuộc của những nhà phát triển bất động sản đủ tâm, đủ tầm và tiềm lực, trí lực.

KIẾN TẠO ĐIỂM ĐẾN XỨNG TẦM

Việt Nam sở hữu một kho tàng di sản đồ sộ, trong đó, nhiều di sản văn hóa phi vật thể như các lễ hội truyền thống, phong tục tập quán, bản sắc vùng miền… đã trở thành “quốc hồn” của dân tộc, đặc biệt thu hút sự quan tâm của du khách quốc tế. Theo đó, Việt Nam cũng đã có những công trình bảo tồn, các khu du lịch khai thác văn hóa, lễ hội, các hội chợ, triển lãm, bảo tàng... trưng bày và lưu giữ, cùng khá nhiều những tour du lịch văn hóa ở các địa phương…

Nhưng dường như chừng đó là chưa đủ để khiến di sản “cất cánh”!

Trước hết, đó là sự nhỏ lẻ, chưa thể thành hệ thống. Có một thực tế là du khách muốn trải nghiệm hoạt động làng nghề sẽ phải tới từng địa phương: Làng làm nón Chuông (Hà Nội) cách xa với làng hương Thủy Xuân (Huế), làng dệt lụa Vạn Phúc ở xa với làng gốm Bát Tràng (Hà Nội)… Muốn tham gia các hoạt động lễ hội như Cầu ngư (Thừa Thiên Huế), hay lễ hội Kate (Dân tộc Chăm Ninh Thuận), Lễ hội Đua Voi (Tây Nguyên)… phải tới tận nơi, phải vào mùa lễ hội. Phải thừa nhận rằng, chúng ta cần nhiều hơn thế nữa, chúng ta cần những cách làm mới mẻ, chuyên nghiệp, bài bản và đẳng cấp hơn để di sản thực sự tạo sức hút với thế hệ hiện đại hôm nay.

Di sản hiện tại đang phát triển một cách đơn lẻ, độc lập, thật hiếm có các hệ thống dịch vụ, tiện ích phù đi kèm. Tại các điểm di sản, hầu hết chỉ để tiếp đón người xem trong 1 vài giờ thăm quan, vãn cảnh, du khách muốn ở lại lâu hơn cũng không có những điểm đến đủ tầm để níu chân và đáp ứng những nhu cầu hưởng thụ hiện đại của công dân thời công nghệ.

Trên bản đồ du lịch Việt, thật khó để có thể vạch ra một khu vực có thể quy tụ được đầy đủ các loại hình di sản, hội tụ được những tinh hoa và mang tới những xúc cảm trọn vẹn trong một hành trình mà chỉ cần đặt chân tới đó là đã có thể trầm trồ, ngưỡng mộ.

Sunshine Heritage Hà Nội - một trong những chuỗi dự án của Sunshine Homes, nơi tái hiện nhiều hoạt động văn hóa đặc trưng của dân tộc.

Thực sự, chúng ta cần những điểm đến đủ tầm về quy mô, tầm vóc để di sản có được một “bệ phóng” vững chắc trong đương đại. Với sự đầu tư bài bản, quy chuẩn, không xa rời xu thế tất yếu của thế giới “số hoá” hiện đại, hiển nhiên, cái Đẹp của di sản sẽ không còn nằm yên trong cái khung tĩnh tại của thời gian, mà sẽ trở nên gần gũi, “sống” trong thời hiện đại bằng cách truyền cảm hứng tận hưởng của mỗi người.

SUNSHINE HOMES - TÂM VÀ TẦM CỦA NHÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN HÀNG ĐẦU VIỆT NAM

Thấu hiểu tầm quan trọng và giá trị bất biến của di sản đối với sự hưng thịnh của dân tộc, sự phát triển của kinh tế, xã hội, Sunshine Homes - Nhà phát triển bất động sản chuyên nghiệp của Sunshine Group chuẩn bị cho ra đời chuỗi dự án Sunshine Heritage - Đại đô thị nghỉ dưỡng, giải trí, trải nghiệm đẳng cấp gắn với việc bảo tồn và phát triển di sản, nơi quy tụ tất cả những giá trị All - in - one ngay trong một điểm đến.

Sunshine Heritage Hà Nội - một trong những dự án tiêu biểu thuộc chuỗi bất động sản công nghệ gắn với bảo tồn di sản do Sunshine Homes phát triển.

Được biết, Sunshine Homes sẽ phát triển chuỗi sản phẩm này ở cả 3 miền của đất nước, tại các thành phố lớn như Hà Nội, Đà Nẵng, Phan Thiết... Tại đây sẽ có những không gian triển lãm, tái hiện văn hóa dân gian truyền thống, từ biểu diễn quan họ, nhã nhạc cung đình, thả đèn hoa đăng, đua thuyền… đến những phiên chợ quê, chợ Tết, những làng nghề cổ truyền nổi tiếng của các vùng miền Việt Nam.

Bên cạnh đó, cũng sẽ không thể thiếu các hoạt động văn hoá của Thế giới như sân khấu nhạc kịch Broadway, lễ hội hóa trang carnaval sôi động, các concert nhạc giao hưởng hàn lâm hay lễ hội Street Dance đậm chất đường phố, Fashion Show thanh lịch, sang chảnh từ châu Âu…

Một trong những công trình biểu tượng nơi diễn ra hàng loạt những chương trình biểu diễn nghệ thuật đỉnh cao được Sunshine Homes kiến tạo tại một dự án dòng Sunshine Heritage.

Trong quan điểm phát triển chuỗi bất động sản công nghệ gắn với bảo tồn di sản, Sunshine Homes rất rành mạch khi quan niệm: Tinh thần di sản phải luôn gắn bó chặt chẽ với tinh thần hightech của công nghệ. Điều này cũng xuất phát từ đối tượng muốn hướng tới của Sunshine Homes: Người dùng cuối.

Trong đó, thấu hiểu rõ mong muốn của công dân thời 4.0 (vừa muốn khám phá, tìm hiểu về những điều xưa cũ, vừa phải được thụ hưởng và trải nghiệm cuộc sống sang trọng, tiện nghi, hiện đại) là xuất phát điểm trong các chiến lược của nhà phát triển này.

Cụm công trình được thiết kế theo hình hoa sen đầy tính biểu tượng tại Sunshine Heritage Mũi Né của Nhà phát triển bất động sản Sunshine Homes.

Tại các dự án Sunshine Heritage, Sunshine Homes sẽ kiến tạo những đại đô thị 6 sao, mở ra xu hướng nghỉ dưỡng mới trên thị trường. Cùng với tâm điểm là các căn biệt thự siêu đẳng cấp, là một hệ sinh thái tiện ích chuẩn resort, đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng trọn vẹn của du khách thượng lưu.

Song song, Sunshine Homes cũng sẽ thiết lập một lối sống chuẩn sinh thái, an nhiên với hệ thống Spa Center quy mô khủng, không gian thiền, khu thể thao… cùng với không gian nhiều cây xanh, mặt nước. Tất cả quy tụ nên một chất sống, chất tận hưởng mới, sự cộng hưởng hoàn mỹ giữa văn hoá di sản và chuẩn sống tinh hoa giữa thời hiện đại.

Là đơn vị tiên phong ứng dụng công nghệ vào bất động sản, lẽ dĩ nhiên, Sunshine Homes sẽ mang đến những trải nghiệm di sản theo cách thức của thời 4.0. Du khách sẽ được hòa mình vào một thế giới trải nghiệm đầy ấn tượng như: show biểu diễn thực cảnh được dàn dựng bởi các đạo diễn lừng danh thế giới, kết hợp giữa nghệ thuật biểu diễn đặc sắc với hiệu ứng công nghệ - kỹ thuật - kỹ xảo tân tiến nhất trên nền bối cảnh sống động với tỷ lệ thực tế….

Kỹ thuật công nghệ trình diễn Hologram 7D (chỉ mới được biểu diễn trong những sự kiện giải trí lớn tại Mỹ, Dubai, Singapore và Nhật Bản) sẽ xuất hiện tại chuỗi dự án Sunshine Heritage do Sunshine Homes phát triển.

Đồng thời, hướng tới khách hàng là những “cư dân điện tử” thời thượng làm chủ công nghệ, không dừng lại ở Smarthome thông thường, nhà phát triển bất động sản này ứng dụng công nghệ 4.0 vào vận hành và quản lý cho toàn bộ dự án mang đến trải nghiệm chuẩn Smart Living - Smart Resort.

Tại các khu vực công cộng của dự án sẽ được lắp đặt các bảng thông báo Kiosk. Loại màn hình cảm ứng cho phép cư dân thao tác xem các nội dung chương trình lễ hội, ca nhạc, ẩm thực, đặt mua vé, đặt chỗ nhà hàng… sẽ diễn ra tại toàn bộ khuôn viên dự án. Vạn vật tại các dự án thuộc chuỗi Sunshine Heritage đều được kết nối internet (IoT), camera giám sát an ninh 24/7, hệ thống nhận diện khách hàng qua Face ID hiện đại tân tiến bậc nhất… Bên cạnh đó, Sunshine Homes còn kiến tạo rất nhiều những dịch vụ nhờ ứng dụng công nghệ như mua sắm trực tuyến, đặt xe trực tuyến…

Chỉ cần vài thao tác trên điện thoại, cư dân có thể đặt hàng mang tới tận nhà, đặt điểm vui chơi, mua vé xem phim thông qua app hoặc dịch vụ gọi xe sang Sunshine Cab với đội ngũ lái xe chuyên nghiệp. Cũng chỉ với vài thao tác chạm trên ứng dụng điện thoại, cư dân cũng có thể đáp ứng các yêu cầu về sửa chữa kỹ thuật, sửa điện, truyền hình, giúp việc, dọn vệ sinh, giặt là, thanh toán các hóa đơn dịch vụ…

Tàu điện bánh hơi - loại phương tiện hiện đại, thân thiện với môi trường sẽ được áp dụng tại Sunshine Heritage Hà Nội.

Nhờ những thế mạnh công nghệ, Sunshine Homes sẽ “trợ sức” cho di sản khi tích hợp “All in one” trong 1 điểm đến, đáp ứng mọi nhu cầu dù là khắt khe nhất của giới tinh hoa. Tinh thần di sản có cơ hội được tiếp cận và lan tỏa nhiều hơn trong xã hội, cộng đồng. Qua đó, các giá trị di sản vật thể và phi vật thể, giá trị các sản phẩm, tiện ích du lịch được quy tụ một cách đa dạng, đồng bộ, đậm đà bản sắc.

Sunshine Homes mở ra kỷ nguyên nghỉ dưỡng hoàn toàn mới, trải nghiệm và khám phá di sản theo một cách thời thượng với ứng dụng công nghệ 4.0 đã định hình giấc mơ về một điểm đến hội tụ tinh hoa với những “sắc màu” văn hóa trường tồn.