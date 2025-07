Bất động sản địa phương xuất hiện nhiều điểm sáng

Trong khuôn khổ buổi công bố báo cáo tình hình bất động sản Việt Nam quý 2 và 6 tháng đầu năm 2025, Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam (VARS IRE) nhận định thị trường ở một số khu vực trên cả nước đang xuất hiện những dấu hiệu tích cực. Cụ thể:

Tại khu vực Trung du và miền núi phía Bắc, Bắc Giang đang phát triển “nóng”, đặc biệt vào đầu tháng 4/2025, khi giá bất động sản chỉ trong 2 tuần cao điểm đã tăng 2-30%. Nhiều chủ đầu tư tranh thủ “sóng” ra hàng, điều chỉnh giá tăng 10-20% chỉ sau một đêm nhưng vẫn bán tốt. Tuy nhiên, ngay sau đó, thanh khoản bắt đầu chững lại trên mặt bằng giá mới. Trong khi đó, Bắc Ninh không ghi nhận nhiều biến động do không có nhiều nguồn cung mới. Nhà đầu tư đang dần dịch chuyển dòng tiền sang Bắc Giang. Đáng chú ý, nhu cầu nhà ở xã hội tại Lạng Sơn tăng đột biến.

Với Hà Nội và vùng phụ cận, thị trường bất động sản Hà Nội tiếp tục diễn biến sôi động. Các dự án mở bán với mức giá ngày càng tăng nhưng được hấp thụ tốt. Trên thị trường thứ cấp, giá cũng tăng trở lại theo đà của mặt bằng giá sơ cấp mới, song thanh khoản chưa cải thiện rõ rệt. Tại Hà Nam, cả dự án, đất nền và thổ cư đều ghi nhận giao dịch tích cực. Ngược lại, bất động sản Hải Dương giá giảm do nhà đầu tư đón “sóng” sáp nhập cắt lỗ.

Đối với khu vực Duyên hải Bắc Bộ, thị trường trong tháng 3 và 4/2025 giao dịch sôi động rồi đi ngang. Nhà thổ cư trong dân thanh khoản tốt, giá không có nhiều biến động. Điểm sáng nổi bật vào cuối quý 2/2025 là dòng tiền đổ mạnh vào một dự án mới tại phía Nam thành phố Hải Phòng, tạo sức lan tỏa tích cực cho toàn thị trường.

Khu vực Trung Trung Bộ, các dự án mở bán tiếp tục được thị trường hấp thụ tốt. Nguồn cung chủ yếu đến từ các căn hộ chung cư cao cấp. Giá tăng cách đỉnh năm 2019 khoảng 15-20%. Phân khúc villa lưu trú, tòa khách sạn và căn hộ cho thuê giá thuê tăng từ 30-40%. Thị trường không chịu nhiều tác động bởi thông tin thành lập khu Thương mại tự do. Tuy nhiên, tại Quảng Nam, dù quỹ đất ven biển vẫn lớn nhưng chưa thu hút đầu tư do hạ tầng chưa đồng bộ. Riêng Đà Nẵng, nhà ở xã hội còn gặp khó do thiếu quỹ đất và chủ đầu tư chưa đủ năng lực triển khai.

Tại Khánh Hòa, giao dịch nhà phố ở khu vực trung tâm và các khu đô thị bắt đầu khởi sắc. Đáng lưu ý, hơn 50% giao dịch là từ nhu cầu đầu cơ, khiến đẩy giá bất động sản tăng cao. Giá thuê mặt bằng và căn hộ cũng tăng 10-20%, nhờ sự phục hồi của hoạt động du lịch. Một số doanh nghiệp còn sử dụng vốn vay sản xuất, kinh doanh để chuyển sang đầu tư bất động sản.

Trên thị trường bất động sản khu vực Tây Nguyên, Đắk Lắk ghi nhận quá trình phục hồi chậm, song giá bất động sản tại khu vực trung tâm tăng từ 15-30% nhờ nhu cầu ở thực cao và tâm lý đón đầu xu hướng sáp nhập của nhà đầu tư. Trong khi đó, Lâm Đồng cho thấy nguồn cung tăng, nhất là ở phân khúc đất nền, tuy nhiên tốc độ hấp thụ đang có dấu hiệu chững lại.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh và các vùng phụ cận, nguồn cung tăng mạnh với hàng loạt dự án khởi công, triển khai sau khi được tháo gỡ vướng mắc pháp lý và xác nhận tín hiệu phục hồi rõ rệt. Phần lớn nguồn cung đến từ các dự án tại Long An và Bình Dương. Các dự án mở bán có mức giá tương đối hợp lý, ghi nhận tỷ lệ hấp thụ tốt nhờ nhu cầu bị “nén” trong thời gian dài và dòng tiền đầu tư từ miền Bắc trên cơ sở hạ tầng được đẩy mạnh đầu tư, cùng kỳ vọng tác động tích cực của sáp nhập.

Khu vực Tây Nam Bộ, nguồn cung cũng tăng, tập trung tại Long An và Cần Thơ. Giao dịch cải thiện, tăng 40-50% so với quý 1/2025. Các sản phẩm như chung cư, nhà ở xã hội và đất nền tại khu vực trung tâm thành phố được hấp thụ tốt. Đặc biệt, các tỉnh, thành là trung tâm hành chính sau sáp nhập ghi nhận mức tăng giá từ 10-15% trong quý 2/2025 như Cần Thơ, Cà Mau, Rạch Giá.