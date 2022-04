Bất động sản hạng sang thiết lập tiêu chuẩn mới dành riêng cho giới thượng lưu

Sự xuất hiện của một bộ phận ngày càng nhiều những người có thu nhập cao đã dẫn tới gia tăng nhu cầu tìm kiếm, sở hữu và đầu tư bất động sản hạng sang. Các tiêu chuẩn mới của loại hình bất động sản này cũng được nâng cấp để thỏa mãn với những đòi hỏi ngày càng khắt khe của giới siêu giàu.

NÂNG CAO TIÊU CHUẨN CỦA SỰ SANG TRỌNG

Theo báo cáo mới nhất từ Wealth-X, sự tăng nhanh của giới siêu giàu với phong cách sống thượng lưu đã khiến thị trường bất động sản hạng sang toàn cầu đạt tốc độ tăng trưởng kỷ lục. Năm 2021, doanh số bán nhà ở phân khúc xa xỉ chiếm 10% thị phần bất động sản nói chung, tăng 14,5% so với năm 2020, trong khi mức giá tăng tới 20,3%. Đặc biệt trong năm 2022, Coldwell Banker cho biết một số xu hướng, tiêu chuẩn ở phân khúc hạng sang đang nổi lên sẽ định hình lại thị trường, cả về mặt mô hình phát triển bất động sản và trải nghiệm của khách hàng.

Theo các chuyên gia, đầu tư vào bất động sản hạng sang là cách giới thượng lưu tưởng thưởng chính mình, khẳng định phong cách sống và đẳng cấp cá nhân. Hơn hết, đây được xem là một sự lựa chọn đáng giá và là một quyết định đầu tư thông minh, không chỉ là cách gia tăng tài sản mà còn là đầu tư cho sự hạnh phúc và thoả mãn cái tôi tinh thần. Tuy nhiên, không dừng lại ở việc chấp nhận những gì thị trường đang có, nhu cầu mới về bất động sản hạng sang đang xuất hiện với mong muốn và tiêu chuẩn ngày càng cao. Đặc biệt, đó phải là những sản phẩm không dành cho số đông.

Do đó, giới thượng lưu luôn hướng đến những sản phẩm bất động sản hạng sang phiên bản giới hạn thuộc các dự án có quy hoạch và kiến trúc bài bản, nằm tại vị trí đắt giá với hạ tầng giao thông - xã hội hiện đại nhất. Các tiện ích tại dự án đó không chỉ dừng lại ở việc khẳng định đẳng cấp, hay mang đến một cuộc sống sang trọng, tiện nghi với chuẩn mực quốc tế mà còn cần đề cao sự riêng tư và đặc quyền của gia chủ. Chính bởi vậy, bài toán đặt ra cho các chủ đầu tư là làm thế nào để thiết lập và kiến tạo một không gian sống đẳng cấp, với hệ tiện ích nội khu đặc quyền, tôn trọng tuyệt đối sự riêng tư của gia chủ, đáp ứng nhu cầu và tiêu chuẩn mới đang dần được định hình về không gian sống của giới tinh hoa.

THE ROYAL - TINH HOA BẤT ĐỘNG SẢN HẠNG SANG

Tại Việt Nam, xu hướng bất động sản hạng sang đang hình thành ở các địa phương có thế mạnh về du lịch, dịch vụ. Trong đó, đáng chú ý là thị trường Đà Nẵng - nơi được mệnh danh là thành phố đáng sống nhất Việt Nam. Tại các thị trường có lợi thế về du lịch như Đà Nẵng, bất động sản hạng sang không chỉ đáp ứng các tiêu chí về không gian nghỉ dưỡng đẳng cấp cho giới thượng lưu, mà còn có tiềm năng lớn trong việc khai thác đầu tư, kinh doanh, khi ngành du lịch phục hồi trở lại.

Tuy nhiên, xét về các tiêu chuẩn mới của bất động sản hạng sang, không nhiều dự án đáp ứng được đầy đủ các tiêu chí. Một trong số ít dự án xuất hiện gần đây nhất tại thị trường Đà Nẵng được giới thượng lưu và các nhà đầu tư quan tâm phải kể dến The Royal – Boutique Hotel & Condo Danang. Dự án được đánh giá là không gian sống tinh hoa mà giới thượng lưu tìm kiếm.

The Royal - Boutique Hotel & Condo Danang thiết lập nhiều tiêu chuẩn khác biệt đáp ứng nhu cầu của giới thượng lưu.

Đề cao trải nghiệm cá nhân độc đáo, nhà phát triển dự án Tập đoàn Danh Khôi đã lựa chọn cung đường Bạch Đằng - đại lộ vàng son ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng, với tầm nhìn hướng sông Hàn, biển Mỹ Khê và các công trình kiến trúc độc đáo để mang đến một không gian sống đẳng cấp 5 sao quốc tế mang tên The Royal - Boutique Hotel & Condo Danang.

Đặc biệt, với hệ dịch vụ tiện ích đặc quyền như khu vực đỗ xe, sảnh thang máy dành riêng cho khu căn hộ và khu khách sạn; dịch vụ thư ký riêng; dich vụ quản gia cá nhân; dịch vụ đưa đón cao cấp; trang bị hệ thống bảo mật Face ID, hệ thống bảo vệ thông minh đa lớp video doorphone... The Royal - Boutique Hotel & Condo Danang hứa hẹn kiến tạo nên những trải nghiệm sống tinh hoa độc bản không dành cho số đông.

Không gian sống sang trọng với tầm view đắt giá tại The Royal - Boutique Hotel & Condo Danang.

Bên cạnh đó, The Royal - Boutique Hotel & Condo Danang có sự tham gia kiến tạo của hàng loạt tên tuổi danh tiếng như Kume Design Asia, thành viên của tập đoàn Kume Sekkei - Top 3 tập đoàn thiết kế lớn nhất Nhật Bản đảm trách về quy hoạch, kiến trúc và kỹ thuật công trình; Savills dự kiến sẽ là thương hiệu được lựa chọn để quản lý vận hành khu căn hộ và BW Premier Collection by Best Western thuộc Tập đoàn Best Western Hotels & Resorts quản lý vận hành khu khách sạn. Với sự góp mặt của những thương hiệu quốc tế, The Royal chắc chắn sẽ mang đến không gian sống thời thượng, đáp ứng nhu cầu cũng như những tiêu chuẩn khắt khe của giới thượng lưu.

Với tất cả những yếu tố trên, The Royal - Boutique Hotel & Condo Danang mang lại phong cách sống hoàng kim, nơi giới thượng lưu có được không gian trải nghiệm đẳng cấp bậc nhất khu vực; vừa kết nối và hội nhập với cộng đồng tinh hoa, song vẫn có được một không gian đặc quyền để sống, tận hưởng và thoả mãn mọi nhu cầu trong nhịp sống hiện đại.