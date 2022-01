Bất động sản tăng trưởng, Hà Nội khan hiếm chung cư sắp bàn giao

Thị trường bất động sản cuối năm 2021, đầu năm 2022 đang ghi nhận nhiều dấu hiệu tích cực và không ngừng tăng trưởng. Tuy nhiên, nguồn cung căn hộ mới khan hiếm, đặc biệt dòng sản phẩm sắp bàn giao, cùng giá bán liên tục tăng khiến người mua nhà ngày càng có ít sự lựa chọn.

THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN KHỞI SẮC CUỐI NĂM

Theo số liệu mới công bố của Bộ Xây Dựng, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, số lượng giao dịch và nguồn cung bất động sản năm 2021 chỉ đạt khoảng 84% so với năm 2020. Tuy nhiên, kể từ quý 2/2021, đặc biệt sau khi chuyển sang chế độ “bình thường mới”, thị trường bất động sản vẫn trên đà tăng trưởng, nhiều khu vực ghi nhận sự thay đổi tích cực cả về lượt tìm kiếm, giá bán và số lượng giao dịch. Đơn vị này ước tính giá trị tăng thêm ngành xây dựng quý 4/2021 tăng 33% so với quý 3/2021.

Tại Hà Nội, ngay sau khi kết thúc giãn cách, người dân đổ xô đi mua nhà đất, thị trường nóng lên từng ngày với số lượng giao dịch liên tục tăng. Các khu vực vùng ven, các khu quy hoạch mới nhận được sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư.

GIÁ NHÀ Ở DỰ ĐOÁN TIẾP TỤC TĂNG

Nhu cầu của người dân vẫn tăng cao trong khi nguồn cung hạn chế dẫn đến giá bất động sản được dự đoán sẽ bắt đầu một chu kỳ tăng trưởng mới. Tại hội thảo về giải pháp phục hồi thị trường bất động sản mới đây, ông Nguyễn Văn Đính - Phó tổng thư ký Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cho biết: "Sang năm 2022, xu hướng giá bất động sản có thể tiếp tục tăng ở mức cao vì nguồn cung yếu do thủ tục đầu tư vẫn chưa được tháo gỡ triệt để và lực cầu đang được duy trì, thậm chí có thể mạnh hơn".

Giá nhà chung cư tại Hà Nội dự đoán sẽ tiếp tục tăng trong năm 2022.

Theo đà tăng trưởng chung của phân khúc nhà đất, giá nhà chung cư tại Thủ đô được dự báo sẽ tăng trưởng mạnh do nhu cầu ở thực của người dân tăng cao sau đại dịch cùng nhiều yếu tố tác động từ thị trường. Đáng chú ý, phân khúc căn hộ giá khoảng 2 tỷ đồng sẽ dần trở thành “của hiếm” tại nội đô.

Trước bối cảnh này, các chuyên gia nhận định hiện tại là thời điểm tốt để khách hàng mua nhà, đón đầu chu kỳ tăng giá mới. Cuối năm cũng là lựa chọn mua nhà thuận lợi bởi khách hàng có nhiều nguồn tiền về cũng như dễ dàng được hưởng lợi từ các chương trình ưu đãi kích cầu của các chủ đầu tư.

ROSE TOWN - LỰA CHỌN AN CƯ HÀNG ĐẦU DỊP CUỐI NĂM

Là dự án tâm điểm của khu vực phía Nam Hà Nội, Rose Town (79 Ngọc Hồi, Hoàng Mai, Hà Nội) đang thu hút sự quan tâm của đông đảo khách hàng nhờ quy hoạch bài bản, căn hộ chất lượng, tiến độ xây dựng vượt trội, mức giá hấp dẫn cùng nhiều chương trình ưu đãi cuối năm.

Dự án có quy mô hơn 4ha, bao gồm 6 tòa nhà hỗn hợp dành cho căn hộ để ở, căn hộ du lịch, khu vực thương mại dịch vụ và khu biệt thự, liền kề. Trong đó, 2 tòa căn hộ đầu tiên, tòa DV02 và DV03 đã bàn giao cho cư dân về ở. Hiện tại, tòa căn hộ DV04 đang được mở bán đã cất nóc, đang hoàn thiện và dự kiến sẽ bàn giao cho khách hàng vào quý 2/2022.

Các căn hộ tại Rose Town mang thiết kế khoa học, hiện đại, phù hợp với các gia đình trẻ.

Các căn hộ đang được mở bán có diện tích từ 64 - 93m2, bố trí 2 - 3 phòng ngủ, đem đến sự lựa chọn đa dạng cho khách hàng. Với lối thiết kế thông minh, khoa học, tối ưu công năng và diện tích sử dụng, các căn hộ tại Rose Town nói chung và tòa DV04 nói riêng luôn thông thoáng, rộng rãi và gần gũi với thiên nhiên. Chủ đầu tư cũng rất ưu ái trang bị hệ thống nội thất chất lượng cao với khóa từ đa chức năng, hệ thống trần, sàn, hiện đại, hệ thống tủ bếp, thiết bị vệ sinh… để cư dân có thể an tâm “xách vali về ở”.

Hiện tại, các căn hộ đang được mở bán có mức giá vô cùng hợp lý, chỉ từ 2 tỷ đồng cho 1 căn hộ hai phòng ngủ và từ 2,8 tỷ đồng cho một căn hộ ba phòng ngủ. Bên cạnh đó, các khách hàng đặt mua căn hộ thuộc tòa DV04 tại thời điểm này sẽ được hưởng nhiều ưu đãi hấp dẫn như ngân hàng hỗ trợ tài chính tới 70% giá trị căn hộ, chủ đầu tư hỗ trợ 65% giá trị căn hộ với lãi suất 0% và ân hạn nợ gốc trong vòng 12 tháng. Trong trường hợp không vay vốn ngân hàng, khách hàng sẽ được hưởng chiết khấu lên tới 5% giá trị căn hộ.

Trong khi cả thị trường Hà Nội đang khan hiếm căn hộ mới, đặc biệt là căn hộ sắp bàn giao, dự án Rose Town đang được nhiều khách hàng săn đón nhờ mức giá hấp dẫn và tiến độ xây dựng vượt trội. Thông tin từ Chủ đầu tư cho biết, trong tuần này, đơn vị này sẽ mở bán đợt cuối tòa DV04 với nhiều căn, tầng đẹp nhằm mang cơ hội sở hữu những tổ ấm lý tưởng nội đô tới gần hơn với các khách hàng.

