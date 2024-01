Bắt giữ số lượng lớn thịt trâu khô, bánh kẹo, chà là sấy… không rõ nguồn gốc

Theo thông tin mới nhất từ Tổng cục quản lý thị trường, ngày 11/01/2024, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 32/QĐ-XPHC đối với bà L.T.H, địa chỉ thường trú thị trấn Tà Lùng, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng về hành vi vi phạm hành chính: Kinh doanh hàng hóa theo quy định phải có nhãn hàng hóa mà không có nhãn hàng hóa với số tiền 55 triệu đồng, buộc bà L.T.H, thu hồi hàng hóa và ghi nhãn hàng hóa theo đúng quy định của pháp luật trước khi tiếp tục lưu thông đối với 1.000 kg thịt trâu khô.

Trước đó vào hồi 19 giờ 45 phút ngày 28/12/2023, nhận được nguồn tin của quần chúng nhân dân cung cấp đã được thẩm tra, xác minh là có căn cứ để khám phương tiện vận tải theo thủ tục hành chính, tại thị trấn Tà Lùng, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng, Đội Quản lý thị trường số 5 tiến hành khám phương tiện vận tải xe ô tô biển kiểm soát 92B-014.15 do ông N.V.H sinh năm 1981, địa chỉ thường trú thị trấn Tà Lùng, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng.

Tại thời điểm khám phát hiện trong khoang chở hàng có cất giấu 1.000 kg thịt trâu khô không ghi nhãn hàng hóa. Ông N.V.H khai nhận là người vận chuyển thuê cho bà L.T.H, địa chỉ thường trú thị trấn Tà Lùng, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng.

Làm việc với cơ quan chức năng bà L.T.H, địa chỉ thường trú thị trấn Tà Lùng, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng xuất trình với cơ quan chức năng 01 hóa đơn giá trị gia tăng số 34; ký hiệu 1C23TAB ngày 22/12/2023 của Công ty TNHH chế biến thực phẩm sạch TH. Bà L.T.H khai nhận và thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm.

Ngày 14/01/2024, Đội Quản lý thị trường số 1, Cục Quản lý thị trường tỉnh Phú Yên phối hợp với Công an thị xã Đông Hòa - Công an tỉnh Phú Yên tiến hành khám xe ôtô đầu kéo mang biển kiểm soát 63C-097.24 Rơ mooc 63R-004.39 do ông Ngô Quang Thái, địa chỉ: 107 Ô 3, Khu 3, thị trấn Chợ Gạo, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang là người trực tiếp điều khiển phương tiện cũng là người quản lý hàng hóa.

Hàng hóa thực phẩm là bánh ngọt các loại đựng trong thùng xốp bị lực lượng chức năng phát hiện và tạm giữ. Ảnh: Tổng cục Quản lý thị trường.

Kết quả kiểm tra phát hiện 21 mục hàng hóa do nước ngoài sản xuất, trong đó chủ yếu gồm 2.670 kg thực phẩm các loại là kẹo socola, ô mai, xí muội, chà là sấy, táo đỏ nhãn bằng tiếng nước ngoài không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam; 3.020 cái đầm các loại nhãn bằng tiếng nước ngoài không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam; 160 cái đồng hồ hẹn giờ hiệu Kitchen Timer; 48 chai Sữa tắm hiệu Ramzer; 15 đèn đường chiếu sáng năng lượng mặt trời; 60 cái đèn chiếu sáng tích hợp quạt năng lượng mặt trời.

Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hợp pháp kèm theo, nhãn hàng hóa không đúng theo quy định của pháp luật.

Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 1 ban hành quyết định tạm giữ để tiếp tục làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngày 15/01/2024, Đội Quản lý thị trường số 5, Cục quản lý thị trường tỉnh Bình Định đã tiến hành kiểm tra đột xuất đối với hộ kinh doanh T.L.K tại địa chỉ tổ 45, khu vực 5, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Qua kiểm tra, phát hiện số lượng lớn hàng hóa gồm 11.480 sản phẩm bánh ngọt các loại, được chứa đựng trong 200 thùng carton do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn chứng từ kèm theo. Tổng trị giá hàng hóa vi phạm là 57.000.000 đồng.

Hiện Đội Quản lý thị trường số 5 đã tạm giữ toàn bộ hàng hóa nêu trên để xử lý theo quy định của pháp luật.