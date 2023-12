Các tỉnh Bắc Trung Bộ "nóng" tình trạng buôn lậu, hàng giả, thực phẩm không rõ nguồn

Tại tỉnh Hà Tĩnh, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an Hà Tĩnh cho biết, vừa phát hiện lượng lớn bia Heineken, rượu ngoại, đường kính không rõ nguồn gốc.

Theo đó, khoảng 22 giờ ngày 19/12/2023, tại km558 trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua xã Kỳ Thọ, huyện Kỳ Anh, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an Hà Tĩnh phát hiện xe ô tô tải màu trắng mang BKS 29H-784.97 lưu thông theo hướng Nam - Bắc, có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra.

Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh phát hiện 150 thùng bia Heineken và nhiều hàng hóa không rõ nguồn gốc

Qua kiểm tra, phát hiện tại khu vực thùng xe có chứa 150 thùng bia Hennieken, 80 thùng rượu Black, 10 thùng bia Dark, 30 thùng bia Pilsnerurquell, 100 bao đường kính. Quá trình làm việc, lái xe Lê Tứ (SN 1992, quê ở TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) không cung cấp được giấy tờ pháp lý liên quan đến số hàng hóa này.

Tổ công tác của Phòng Cảnh sát Giao thông đã phối hợp và bàn giao Đội Cảnh sát kinh tế Công an huyện Kỳ Anh tiếp nhận, xác minh, giải quyết theo thẩm quyền.

Ngày 12/12/2023, qua việc nắm bắt xác minh thông tin Đội Quản lý thị trường số 6 Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với Phòng CSGT tỉnh Hà Tĩnh dừng và khám 02 phương tiện vận tải mang biển số 29C-541.XX do ông Đ. V. H. (trú tại xã Toàn Thắng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên) điều khiển và 74C-054.XX do ông N. H. T. (trú tại phường 5, thành phố Đông Hà, Quảng Trị) điều khiển.

Lực lượng chức năng Hà Tĩnh kiểm đếm số đường nhập lậu trên 2 phương tiện vận tải (Ảnh: DMS)

Qua kiểm tra 2 phương tiện nêu trên, lực lượng chức năng phát hiện 5.200 kg đường tinh luyện loại Korach Conditioned Refined Sugar (đựng trong 104 bao, loại 50kg/bao) do Thái Lan sản xuất.

Tại thời điểm kiểm tra, các lái xe không xuất trình được các giấy tờ có liên quan. Tài xế 2 xe tải khai nhận toàn bộ số hàng trên mua trôi nổi trên thị trường không có bất kỳ hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa. Đội Quản lý thị trường số 6 đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa nêu trên để xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tại tỉnh Thừa Thiên Huế, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết đơn vị vừa phát hiện hơn 1 tấn thực phẩm các loại không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Trưa ngày 20/12, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thừa Thiên Huế khám xét tại kho hàng hóa thực phẩm "Thịt heo bò xuất nhập khẩu tại Huế" có địa chỉ ở xã Lộc An, huyện Phú Lộc do Hồ Thị Nhiên (30 tuổi, ở xã Lộc An, huyện Phú Lộc) làm chủ.

Lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế phát hiện hơn 1 tấn thịt động vật không rõ nguồn gốc. Ảnh: TH

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện tại kho hàng có lưu trữ hơn 1 tấn thực phẩm gồm giò heo, ba chỉ rút xương, xương cùi bò, bắp bò, bắp trâu... có dấu hiệu vi phạm.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ kho hàng không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và chưa cung cấp được các giấy tờ liên quan về kinh doanh loại hàng hóa này.

Tại cơ quan công an, chủ kho hàng khai đã nhập số hàng hóa trên từ Nga, Ấn Độ nhưng không có hóa đơn chứng từ kèm theo. Số thực phẩm này bán lẻ cho các khách hàng là quán ăn, nhà hàng, dịch vụ đám cưới.

Tại tỉnh Nghệ An, lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An vừa tiến hành kiểm tra Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thực phẩm sạch Ngọc Khang và phát hiện doanh nghiệp này đang kinh doanh 523 kg sản phẩm thịt lợn đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Cụ thể, chiều ngày 18/12/2023, Đội Quản lý thị trường số 3 - Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế, môi trường – Công an tỉnh tiến hành kiểm tra Công ty TNHH xuất nhập khẩu thực phẩm sạch Ngọc Khang (có địa chỉ tại xóm Mai Lộc, xã Hưng Đông, TP. Vinh, Nghệ An).

523 kg sản phẩm thịt lợn đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ tại Công ty TNHH xuất nhập khẩu thực phẩm sạch Ngọc Khang. (Ảnh: DMS)

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện doanh nghiệp này đang kinh doanh 523 kg sản phẩm thịt lợn đông lạnh.

Tại thời điểm kiểm tra, doanh nghiệp này không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng nói trên. Sau đó, Đội Quản lý thị trường số 3 tiến hành lập biên bản, thu giữ lô hàng vi phạm. Tổng giá trị thu phạt gần là 50 triệu đồng.

Tại tỉnh Thanh Hóa, Cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa đã mở đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Qua công tác quản lý địa bàn, ngày 7/12/2023 Đoàn kiểm tra của Đội Quản lý thị trường số 14 (Cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa) đã khám xe ô tô biển kiểm soát 36C- 420.51 do ông Lê Văn Dũng là lái xe kiêm chủ hàng; địa chỉ: Thôn Tuyên Hóa, xã Đông Khê, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa, đang đậu đỗ bán hàng tại chợ Neo, xã Bắc Lương huyện Thọ Xuân. Qua kiểm tra phát hiện 450 sản phẩm có dấu hiệu vi phạm hàng hoá giả mạo nhãn hiệu và hàng nhập lậu bao gồm: 195 đôi dép; 165 đôi giầy giả mạo nhãn hiệu: Adidas, Nike, Gucci, Chanel, NY và 90 đôi giầy do nước ngoài sản xuất không có hóa đơn chứng từ. Tổng trị giá hàng hóa vi phạm là gần 44 triệu đồng.

Số sản phẩm có dấu hiệu vi phạm hàng hoá giả mạo nhãn hiệu và hàng nhập lậu

Làm việc với Đoàn kiểm tra, ông Lê Văn Dũng khai nhận toàn bộ số hàng hóa trên được mua trôi nổi trên thị trường, không có hóa đơn chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa.

Ngày 15/12/2023, Cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định xử phạt đối với ông Lê Văn Dũng về 2 hành vi Buôn bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu và kinh doanh hàng hóa nhập lậu với số tiền là 30,5 triệu đồng, tịch thu 90 đôi giầy nhập lậu và buộc tiêu hủy 360 đôi giầy, dép giả nhãn hiệu các loại.