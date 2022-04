BEST Express được vinh danh danh hiệu “Rồng vàng 2022” nhờ nỗ lực số hóa ngành logistics

Đơn vị chuyển phát nhanh BEST Express hiện là một trong những doanh nghiệp dẫn đầu về ứng dụng công nghệ số hóa, tự động hóa vào phát triển kinh doanh, mang đến cho khách hàng trải nghiệm dịch vụ ngày càng hoàn thiện hơn.

Đồng thời, BEST Express còn có nhiều đóng góp trong các hoạt động hỗ trợ cộng đồng, nâng cao chất lượng dân sinh, tạo nguồn việc làm phong phú cho lao động bản xứ, hỗ trợ phát triển hạ tầng nhiều địa phương trên cả nước.

“Được vinh danh “Doanh nghiệp dẫn đầu trong ứng dụng công nghệ tự động hoá” là sự ghi nhận hết sức ý nghĩa với BEST Express Việt Nam trong bối cảnh doanh nghiệp đã và đang phấn đấu nhằm thúc đẩy sự phát triển toàn diện của ngành logisitics và xã hội Việt Nam”, đại diện BEST Express chia sẻ trong buổi trao giải.

Trong năm qua, BEST Express không ngừng đẩy mạnh đầu tư vào hạ tầng công nghệ, vận tải, nhằm mang đến cho khách hàng, đối tác dịch vụ chuyên nghiệp, thông minh, hiệu quả. Đến nay, đơn vị sở hữu tổng cộng 30 trung tâm phân loại, trải khắp 63 tỉnh, thành Việt Nam.

Tổng vốn đầu tư hiện tại vượt hơn 20 triệu USD với diện tích kho bãi khai thác lên đến trên 100.000 m2. Trong đó, trung tâm tại Củ Chi (Tp.HCM) và Từ Sơn (Bắc Ninh) là hai điểm quy mô lớn nhất, nhì của tập đoàn trên toàn khu vực Đông Nam Á.

Mỗi trung tâm đều trang bị đầy đủ công nghệ xử lý hàng hóa hiện đại, cho khả năng xử lý một kiện hàng nhỏ chỉ trong 0,5 giây và 2 giây với bưu kiện lớn. Mỗi ngày, trên toàn hệ thống trung tâm phân loại của BEST có thể xử lý lên đến 1,8 triệu bưu kiện.

Từ cuối 2021 đến đầu 2022, BEST đã chi 5 triệu USD cho hơn 100 phương tiện vận tải cỡ lớn. Trong đó có 24 đầu kéo cỡ lớn với thùng chứa CIMC 109 m3 giúp hàng hóa giao nhanh chóng hơn.

BEST Express là một trong những đơn vị chuyển phát nhanh tiên phong mang mô hình nhượng quyền bưu cục vào thị trường Việt Nam, đem đến cho nhà đầu tư trong nước cơ hội phát triển kinh doanh tiềm năng, hiện đại… Hiện BEST sở hữu 800 bưu cục trên toàn quốc. Bằng việc tham gia mô hình nhượng quyền chuyển phát nhanh BEST Express, các nhà đầu tư dễ dàng khởi nghiệp và xây dựng mạng lưới giao hàng tại địa phương trong thời gian ngắn với mức chi phí đầu tư tối ưu.

Nhờ nhanh chóng mở rộng quy mô dịch vụ, BEST đã góp phần tạo nguồn việc làm cho hàng chục nghìn lao động trên cả nước. Từ năm 2019 đến nay, tổng số nhân viên BEST tăng gần gấp 17 lần, ước tính khoảng hơn 6.000 nhân sự trên toàn quốc.

Song song với chiến lược phát triển chất lượng dịch vụ, doanh nghiệp cũng nỗ lực triển khai các hoạt động vì sự phát triển của xã hội như chuỗi chương trình “Cơm no đến trường”, hỗ trợ học sinh khó khăn vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Tây Bắc, miền Trung. Đồng thời, doanh nghiệp còn chung tay nâng cấp hạ tầng Đồng bằng sông Cửu Long bằng dự án tài trợ xây cầu bê tông, giúp bà con nơi đây yên tâm đi lại, giao thương.

Được vinh danh trong Top 10 doanh nghiệp số hóa tại lễ Vinh danh các doanh nghiệp Rồng vàng tiêu biểu năm 2021 -2022 góp phần đánh dấu tầm ảnh hưởng của BEST Express Việt Nam trên hành trình tăng trưởng ngành logistics trong nước, hỗ trợ thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội trên toàn quốc.

Chương trình Rồng Vàng do Tạp chí Kinh tế Việt Nam (Vietnam Economic Times) tổ chức thường niên từ năm 2001, nhằm biểu dương những doanh nghiệp vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài sản xuất và kinh doanh tại Việt Nam (FDIs) hoạt động lành mạnh, hiệu quả, đóng góp tích cực cho nền kinh tế quốc gia.