Bị hack tài khoản, khách hàng được Bảo hiểm VietinBank - VBI chi trả tới 20 triệu đồng

Cụ thể, anh Thắng đã bị kẻ gian giả danh cơ quan Công an tấn công tài khoản ngân hàng, dẫn đến mất toàn bộ số tiền trong tài khoản và 03 sổ tiết kiệm online tại Ngân hàng VietinBank.

Ngày 27/4/2024, anh Thắng bất ngờ bị tấn công trên mạng sau khi làm theo hướng dẫn của đối tượng xấu giả danh cơ quan Công an phường đang hướng dẫn người dân nâng cấp, định danh thông tin lên cấp 2, đồng thời dẫn dắt anh Thắng làm theo các bước như tải app, cài đặt và truy cập vào đường link lạ.

Với thủ đoạn tinh vi của nhóm đối tượng lừa đảo trên, anh Thắng đã bị rút toàn bộ số tiền trong tài khoản và 03 sổ tiết kiệm online trị giá tổng số tiền là 54,7 triệu đồng tại Ngân hàng VietinBank. Ngay sau vụ việc xảy ra, anh Thắng đã thực hiện khai báo với Công an theo quy trình bồi thường và nhận được sự hỗ trợ từ phía VBI để hoàn tất hồ sơ yêu cầu chi trả bồi thường. Rất may trước đó, từ tháng 09/2023, anh Thắng đã tham gia Bảo hiểm An ninh mạng - Cyber Risk của VBI với mức phí chỉ từ 3.000 đồng/ tháng thời hạn bảo vệ là 1 năm.

Sau khi nhận được thông báo của vụ việc, VBI phối hợp cùng Ngân hàng VietinBank Chi nhánh Đồng Nai và cơ quan Công an rà soát thông tin, hoàn tất thủ tục tìm kiếm và thu thập thông tin, nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ, thực hiện chi trả quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng.

Tại buổi gặp mặt, anh Thắng khẳng định việc tham gia Bảo hiểm An ninh mạng - Cyber Risk của VBI chỉ với mức phí mỗi tháng 3.000 đồng là một trong những lựa chọn đúng đắn và thiết thực, đã giúp anh san sẻ thiệt hại từ rủi ro an ninh mạng đem tới. Đồng thời, anh gửi lời cảm ơn sâu sắc tới cơ quan chức năng, Ngân hàng VietinBank và Bảo hiểm VietinBank đã hỗ trợ, hướng dẫn và nhanh chóng chi trả quyền lợi bảo hiểm.

Bảo hiểm An ninh mạng - Cyber Risk bảo vệ toàn diện khách hàng trước những rủi ro tấn công trên không gian mạng, trong thời gian được bảo hiểm như: Thực hiện giao dịch chuyển tiền do liên lạc điện tử giả mạo dẫn đến thiệt hại tài chính (VD: thông qua tin nhắn có đính kèm đường dẫn lạ); Cung cấp thông tin tài khoản tại các website giả mạo tổ chức tài chính dẫn đến mất thông tin và bị bên thứ 3 thực hiện giao dịch chuyển tiền trái phép (VD: các website giả mạo VietinBank, Western Union…); Đối tượng xấu giả danh cán bộ của Ngân hàng VietinBank hoặc cơ quan Công an thực hiện lừa đảo; Thiết bị điện tử của khách hàng bị phần mềm độc hại tấn công dẫn đến tài khoản bị xâm nhập và bên thứ 3 thực hiện giao dịch chuyển tiền trái phép;...

Sản phẩm bồi thường lên tới 20 triệu đồng/vụ việc và 50 triệu đồng/năm (gấp 17.000 lần so với phí bỏ ra). Bảo hiểm An ninh mạng – Cyber Risk khách hàng có thể dễ dàng tham gia sản phẩm trên app VietinBank iPay chỉ với mức phí 3.000 đồng/ tháng (miễn phí 2 tháng đầu tham gia, chỉ tính phí từ tháng thứ 3).

Với thế mạnh là một trong những đơn vị bảo hiểm tiên phong áp dụng công nghệ thông tin nhằm đơn giản hoá thủ tục bồi thường, quá trình nhận quyền lợi bảo hiểm cũng được VBI tối ưu hoá nhằm mang đến trải nghiệm thuận tiện nhất, nhanh chóng cho các khách hàng.

Bảo hiểm VietinBank - VBI được thành lập năm 2008, trải qua hơn 15 năm thấu hiểu và hành động vì nhu cầu của khách hàng, VBI nỗ lực trở thành nơi trao gửi niềm tin cho hàng triệu khách hàng cá nhân và tổ chức, là lá chắn bảo vệ cho một tương lai tươi sáng hơn thông qua các gói sản phẩm thiết thực: Bảo hiểm Sức khỏe, Bảo hiểm Khoản vay, Bảo hiểm Xe cơ giới, Bảo hiểm Tài sản, Bảo hiểm Hàng hoá,…

Trong đó, sản phẩm Bảo hiểm An ninh mạng – Cyber Risk được ra đời từ tháng 5/2023 nhằm đáp ứng nhu cầu phòng và bảo vệ tài chính khi trở thành đối tượng bị lừa đảo trên không gian mạng của các khách hàng, khi mà xu hướng phát triển của công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ như hiện nay.