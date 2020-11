Blog chứng khoán: 15 phút vẽ nến đẹp

Diễn biến mạnh bất ngờ lại xuất hiện cuối phiên hôm nay tạo nên nhịp hồi kỹ thuật khá đẹp. Nhờ có đợt kéo này mà nhịp tăng cuối tuần trước được củng cố.



Thị trường phái sinh vẫn phản ánh mức kỳ vọng khá cao vào nhịp hồi này khi F1 tăng giá giữ basis dương trọn phiên, thậm chí có lúc hơn 8 điểm.

Cuối tuần trước Short ATC để kiểm định khả năng kéo hồi như thế nào. Thị trường đầu phiên khá yếu, nhưng nhịp điều chỉnh lúc 9h20 VN30 đã chạm hỗ trợ 890 dự kiến hôm qua, cắt lỗ 897 chờ điểm Short tốt hơn.

Chiều tăng VN30 được xác định có cản gần nhất trong khoảng 896-898. Nhịp tăng sớm đầu tiên chỉ số lên khoảng 895.5 rồi đi xuống. Khoảng 10h20 VN30 lại quay lại đỉnh này và không vượt lên 896.xx. Như vậy đây có khả năng là cản. F1 khi đó còn vượt qua cả đỉnh cao trước đó nhưng cũng không có đợt Short cover nào. Short 901, stoploss 903.5, rộng hơn bình thường vì dự phòng kịch bản VN30 sẽ bị chặn ở 896.xx chứ không phải 895.5. Diễn biến thuận lợi sau đó, Vn30 quay lại 891.55 trong khi basis bắt đầu rộng ra. Như vậy là có cover hoặc Long ở thời điểm VN30 trong khoảng hỗ trợ (892-890). Đóng vị thế 896.8.

Thị trường sau đó đi ngang rất khó chịu, hỗ trợ dưới vẫn là 891, cản không tới 895, basis thì rộng. Vì vậy không giao dịch được. Cơ hội thứ hai là khoảng gần 2h F1 bất ngờ chạy sớm vượt qua đỉnh buổi sáng lên 903 đồng thời VN30 tiến hẳn vào vùng cản 896.xx. Gần 5 phút F1 không có bùng nổ thêm dù đang ở giá cao nhất ngày, đồng thời VN30 không thoát được 896.xx. Short 902, basis khoảng 6 điểm nên stoploss 905 hoặc VN30 vượt 896.xx. Thị trường thuận lợi bất ngờ, nhất là basis tự co lại cộng thêm, cover 906.5 tương đương đáy hỗ trợ của F1 trước đó, đồng thời VN30 rơi trở lại gần hỗ trợ 892.

Nhịp tăng cuối lại bất ngờ, ban đầu dự kiến sẽ Short khi F1 quay lại 903. Tuy nhiên VN30 tăng rất nhanh và qua 896. Như vậy Vn30 khả năng sẽ va đập trong khoảng 897-898 và nếu cuối phiên mạnh có thể tới 901. Thời gian quá ít nên bỏ qua.

Basis của F1 cuối phiên đã co lại nhiều.

Tổng thể các mức hỗ trợ/kháng cự của VN30 hôm nay phát huy hiệu quả, chỉ có cuối phiên là sức mạnh không chốt đến 901 (cao nhất tới 900). Thị trường có được một ngày phục hồi đủ tốt để phù hợp với diễn biến kéo cuối tuần trước. Tuy nhiên đợt kéo chính hôm cũng chỉ diễn ra ít phút cuối phiên.

Nếu không có đợt kéo cuối thì dao động trong phiên hôm nay là yếu. Biên độ rất hẹp đi kèm với thanh khoản quá thấp không phải là điều hay, vì thể hiện lực cầu không đủ nới rộng biên độ giá thêm. Vì vậy có thể nói nhịp tăng 5 điểm ở VNI cuối ngày đã vẽ được nến giá khá tốt và các nhà phân tích kỹ thuật sẽ thấy đẹp.

Dù vậy đây cũng chỉ nên xem là các phiên hồi kỹ thuật bình thường sau khi đã có đỉnh. Hôm nay nhóm ngân hàng và điển hình là VCB, CTG, BID kéo rất tốt, tạo được lan tỏa sang các mã nhỏ, gây ấn tượng tốt về độ rộng thị trường. Khả năng thị trường sẽ tiếp tục tăng trong phiên ngày mai, đặc biệt là nếu chứng khoán Mỹ tăng tốt thì đó sẽ là cơ hội kiểm chứng tâm lý thuận lợi.

Không phải tất cả đều tin tưởng rằng nhịp giảm đã kết thúc, ngay cả trên phương diện kỹ thuật cũng có thể chỉ là nhịp hồi xen kẽ trước khi giảm tiếp. Vì vậy tâm lý T3 sẽ là chủ đạo. Thanh khoản thấp là đặc trưng của nhịp hồi xen kẽ như vậy. Độ rộng hôm nay tốt phản ánh tâm lý bắt đáy giống nhau. Điều này có thể sớm thay đổi ngay ngày mai, các mã yếu sẽ khó tăng thêm. Thanh khoản không tăng được trở lại mức bình quân, tối thiểu trên 6k tỷ khớp lệnh thì thị trường có nguy cơ suy yếu.

Đối với trading, basis của F1 lúc đóng cửa hôm nay co lại nhỏ hơn mức trung bình phiên. VN30 nếu qua được 901 thì có thể lên 906-908, tương ứng VNI khoảng 938, 941. Mức kháng cự cao hơn của VN30 lần lượt là 911, 194-916. Hỗ trợ VN30 là 899-900, 896, 902-900, 888... Do basis có khả năng co hẹp ngày mai nên Long trước sẽ không có nhiều dư địa.