Blog chứng khoán: Bùng nổ thôi!

Sự dồn nén kéo dài sắp đi đến điểm phá vỡ. Giờ là lúc cần phát đi tín hiệu đủ ấn tượng để tạo ra sự đồng thuận.



Hôm nay là ngày đáo hạn, kế hoạch là không giao dịch F1. Tuy nhiên basis F1 khá rộng, có thể thực hiện "bet spread" được. Yếu tố quyết định là phải tin tưởng vào các ngưỡng hỗ trợ/kháng cự và đặt cược có lợi.

Cặp hỗ trợ/kháng cự hoạt động rất tốt hôm nay là 1.205.xx và 1197.xx ở VN30 và tương ứng là 1197 ở VNI. Nửa đầu phiên sáng VN30 3 lần va chạm vào 1205.xx, lên cao nhất là 1.206.3 trong thời gian rất ngắn. Tương ứng VNI liên tục không thoát lên trên được 1197.xx. Lần thứ 3 VN30 húc vào 1205.xx thì basis hơn 4 điểm, thậm chí có lúc gần 6 điểm.

Kịch bản là nếu VN30 vượt được 1205.xx thì có thể vươn tới 1.208 và cao hơn là 1.210, trong khi đó F1 đã vượt 1.210. Bình thường thì basis này vẫn rất rủi ro cho Short vì có thể dãn rộng hơn, nhưng hôm nay là ngày đáo hạn, F1 sẽ phải bám sát Vn30 hoặc ít nhất là không dãn basis quá nhiều. Vì vậy Short 1.210.2, stoplos nếu VN30 vượt 1208, không stoploss theo F1.

Nửa sau phiên sáng VN30 trôi từ từ xuống 1.201.xx, là một mức hỗ trợ xác định trước, cao hơn 1197.xx. Lúc gần 11h15 VN30 xuống đến đây, khoảng 1.201.56. Basis vẫn hơn 4 điểm là một thiệt hại ngoài dự kiến. Điều này cũng thể hiện là tâm lý kỳ vọng khá cao, dân phái sinh vẫn trông đợi vào một phiên tăng cao nhất của VN30. Cover 1.206 vì cũng sắp hết giờ.

Đầu giờ chiều cũng có một Setup tương tự giữa phiên sáng, VN30 tiếp tục va chạm vào 1.205.xx. Tuy nhiên basis hẹp hơn đáng kể so với buổi sáng. Không Short, lỡ mất một nhịp rơi đột ngột. Thực ra biến động đó cũng quá nhanh do ép trụ và F1 cũng không giảm nhiều. VN30 rơi xuyên qua 1201.xx và dừng ở đúng 1.197.xx (thấp nhất 1197.18)

Nửa sau của phiên chiều hệ thống tắc và VN30 không thể qua 1205.xx được. Lúc 2h basis +4.5 điểm, Short 1209.2. Giao dịch này đặt cược là hệ thống nghẽn sẽ khiến Vn30 không di chuyển được và trông đợi một đợt co basis. Tuy nhiên F1 vẫn rất ổn định, gần cuối phiên lại còn tăng cao hơn, cắt lỗ 1210 vì không thể biết được ATC sẽ như thế nào.

Vùng 1205.xx của VN30 chỉ bị phá vỡ nhờ lực đẩy dồn lại đợt ATC.

Thị trường cơ sở hôm nay khá tốt, giao dịch ổn định chiều tăng và đợt ATC làm cho trở thành đẹp. Nếu không có đợt kéo ATC cho phiên đáo hạn phái sinh thì hôm nay vẫn là một ngày tăng khá ổn. Hệ thống tậm tịt trong phiên nhưng ATC lệnh to vẫn vào được, đẩy các mã trụ lên. VNI chốt vượt 1.2k, VN30 vượt đỉnh lịch sử.

Diễn biến đợt ATC giống như "đánh trộm" nhưng cuối cùng thì vẫn tạo điểm số. Giờ là lúc tâm lý phải được thể hiện ra bằng tiền. Cơ hội đột phá là rất lớn vì hôm nay các trụ to nhất cũng mới khởi động. Dòng tiền vào không rõ ràng vì lệnh mua bán bị treo nhiều. VN30 giảm giao dịch 11% về giá trị so với hôm qua, chỉ còn hơn 6,1k tỷ. Khá bất ngờ là ATC rổ VN30 vẫn trôi được hơn 315 tỷ giao dịch. Có vẻ như nỗ lực đẩy lên đợt này dồn lại khá nhiều, chi phí cũng lớn do dự phòng các quỹ ETF bán ra?

Việc VNI vượt đỉnh mang tính tâm lý nhiều hơn, vì các nhà phân tích kỹ thuật sẽ tìm được sự đồng thuận. Dòng tiền chờ đợi bên ngoài sẽ nhảy vào mua. Chỉ cần thêm 1 phiên kích hoạt nữa là thị trường có thể tự bùng nổ. Ngày mai là phiên cuối ETF giao dịch, thị trường có thể giảm trước tăng sau.

Một điều khá bất ngờ là F2 đóng cửa chấp nhận mức basis -5.5 điểm. ATC ở F2 cũng khá nhiều, tới 2.198 hợp đồng. Có lẽ F2 vẫn thể hiện sự thận trọng trước diễn biến kéo trụ, hoặc đơn giản là tiền mạnh chưa giao dịch tại kỳ hạn này. Khả năng cao ngày mai F2 sẽ mở basis sớm.

VN30 chốt hôm nay tại 1.211.54, cản gần nhất là 1213; 1217; 1220; 1222. Hỗ trợ 1210; 1208; 1205; 1202; 1196; 1191-1190. Các mốc này có giá trị cho cả VNI.

"Blog chứng khoán" mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.