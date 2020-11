Blog chứng khoán: Già néo thì đứt dây

Nhịp "đốn trụ" hôm nay có thể thấy rất rõ qua biến động của VIC nhưng bản chất là thị trường yếu, xuất hiện lực chốt T+ trên diện rộng.



Biến động hôm nay không thể đổi lỗi cho bất kỳ yếu tố bên ngoài nào khác. Chính cung cầu nội tại đang chi phối thị trường.

Thị trường thế giới tăng rất tốt dù kết quả bầu cử chưa rõ ràng. Thị trường trong nước cũng ổn định buổi sáng nhờ xoay trụ thành công. VIC, VNM, VHM đồng loạt lên tiếng đã đẩy các chỉ số tăng rất khá trước khi đổ đèo.

Việc kéo trụ cũng khiến giao dịch phái sinh trở nên khó hơn. Lúc 10h45 Vn30 va chạm vào cùng cản 911 xác định trước, F1 lên gần 918. Kịch bản là vùng 911 của VN30 đã 3 lần cản được chỉ số tăng cao hơn, F1 có đỉnh 918 tương ứng từ cuối ngày hôm qua, basis gần 7 điểm. Vì vậy Short 917.3, stoploss 919. Với basis rộng như vậy thì nghĩ rằng VN30 vượt qua 911 đã là khó, chưa kể khả năng F1 tự co basis. Một setup như vậy khó thua được.

Khoảng 15 phút thị trường đi đúng hướng, chỉ số giảm, F1 giảm xuống 916. Tuy nhiên đúng 11h thì VIC bắt đầu được kéo mạnh. Vn30 băng qua 911 rất dễ dàng, F1 giữ nguyên basis và phá đỉnh 918. Đành cắt lỗ 919.2.

Đến chiều VN30 không tăng thêm nữa, dừng ở 913 do VIC cũng dừng lại. F1 sau khi mở cửa trở lại được Short cover kéo lên 919.9 thì cũng đi ngang quanh 919. Như vậy setup trên không phải là sai mà do biến động bất ngờ của VIC. Nếu VIC không còn được kéo nữa thì thị trường sẽ ổn định. Vì vậy Short trở lại 918.5, stoploss 920. Lần này ngon, VIC giảm, F1 co basis. VN30 rơi trở lại hỗ trợ 909. Cover 915.

Nhịp tăng kế tiếp lại là do VIC làm trò, VN30 quay lại 911, F1 vượt 918. Basis khoảng 6 điểm. VIC khi đó gặp dư mua nhiều, Short 917.6, stoploss 919.5 vì nếu vượt 920 F1 sẽ tăng điên cuồng do Short cover, khó mà đua lệnh được. VIC sau đó giảm mạnh, VN30 gãy 909, như vậy có thể về tận 901-900. Tuy nhiên gần vào đợt ATC rồi mà VN30 cũng mới tới 905, basis vẫn rộng điểm, cover 910.

Điểm mấu chốt của giao dịch hôm nay có thể rút ra là một setup tốt không có nghĩa là thành công, nếu như có biên độ kéo trụ quá mạnh. VIC tăng đến mức trên 3% thì đúng là bất ngờ. Thứ hai là hiện tượng cá biệt sẽ khó bền. Nên quan sát các trụ chứ không chỉ nhìn vào mỗi F1 hay VN30.

VIC (màu xanh) nâng hạ VN30 (đỏ) rất rõ trong phiên hôm nay.

Đối với thị trường cơ sở, hôm nay là một ngày kéo xả khá lộ. Hôm qua còn lo rằng nếu ngân hàng tạch thì thị trường sẽ quá yếu. Rất may là nhóm VIC, VNM, VHM lộ ra từ sớm trong khi ngân hàng quay đầu. VÌ vậy nhóm "tam mã" này sẽ là động lực dẫn hướng của chỉ số.

Phát hiện kéo xả cũng không khó khi nhìn vào độ rộng. Các chỉ số được trụ kéo lên nhưng độ rộng lại hẹp, thanh khoản lèo tèo tức là đang có chốt lời ở số còn lại trong khi mua không nhồi cầu vào. Nếu giả lập một chỉ số tùy biến bỏ trụ thì rất dễ nhận thấy đâu là nhân tố kéo VNI hay VN30 lên và mức độ kéo là bao nhiêu điểm. Khi đã giám sát được yếu tố này thì nhịp cắm đầu cuối phiên là tất yếu.

Hôm nay là một ngày chốt lời bình thường vì yếu tố bên ngoài rất ổn định. Futures Mỹ còn tăng ác. Thị trường đảo chiều đi lên kỹ thuật tức là có giới hạn nhất định. Người bắt đáy trúng sẽ muốn bảo toàn phần may mắn hơn là mạo hiểm. Cho đến trước khi "tam mã" kéo chỉ số mạnh thì độ rộng đã hẹp rồi, nghĩa là có nhiều người chốt lời từ đầu chứ không phải khi đạp trụ mới cuống cuồng bán ra.

Yếu tố bầu cử Tổng thống Mỹ dự kiến nếu có xáo trộn thì cũng phải ngày mai, khi có kết quả kiểm phiếu. Rủi ro chính chỉ là một rắc rối hậu bầu cử. Vì vậy nên quan sát Futures Mỹ xem thị trường đánh giá rủi ro này như thế nào. Kể cả khi các thị trường ổn định thì nguy cơ chốt lời vẫn xảy ra. Dòng tiền vào đuổi giá ở nhịp tăng này không nhiều. Khi có kết quả bầu cử mới là lúc xem quan điểm thật sự của dòng tiền đã rút ra hồi tháng 10 như thế nào.

Đối với trading, VN30 có cản 906-908; 911-912; 915-916; 920-922. Hỗ trợ trong khoảng 901, 896; 892-890; 888. Trường hợp Mỹ rối loạn, hỗ trợ sâu hơn ở 885-886, 878, 872-871, 863-862.

