Quỹ Leadvisors rời ghế cổ đông lớn tại HAH

Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An (mã HAH-HOSE) vừa báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn – CTCP Quản lý Quỹ Leadvisors.

Cụ thể: ngày 8/7/2025, Quỹ Leadvisors đã bán ra thành công gần 7,9 triệu cổ phiếu HAH nhằm mục đích cơ cấu lại danh mục đầu tư.

Sau giao dịch, quỹ này đã giảm sở hữu cổ phiếu HAH từ gần 13,9 triệu cổ phiếu xuống còn 6 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu giảm từ 10,68% xuống còn 4,62% và chính thức rời ghế cổ đông lớn tại Xếp dỡ Hải An.

Tạm tính giá cổ phiếu theo phiên giao dịch đóng cửa ngày 8/7/2025 là 69.800 đồng/cổ phiếu, ước tính Quỹ Leadvisors đã thu về khoảng hơn 549 tỷ đồng.

Được biết ngày 9/7, HĐQT HAH đã thông qua việc tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2024.

Theo đó, HAH dự kiến phát hành gần 38,97 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 cho cổ đông, tương đương tỷ lệ phát hành là 30% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá gần 389,7 tỷ đồng. Nguồn vốn được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.

Thời gian thực hiện dự kiến trong quý 3/2025, ngay sau khi nhận được thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được đầy đủ hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và HAH dự kiến chốt danh sách cổ đông vào ngày 30/7/2025.

Được biết, HAH đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2025. qua đó, cổ đông công ty đã thông qua kinh doanh năm 2025 với tổng doanh thu dự kiến đạt 4.556 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất ước đạt 865 tỷ đồng; cổ tức dự kiến là 20% - trong đó, có 10% bằng tiền mặt và 10% bằng cổ phiếu.

Về nhân sự, HAH bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Dũng, ông Tạ Công Thông giữ chức vụ thành viên HĐQT thay cho ông Phạm Quang Khánh, ông Nguyễn Văn Trúc đã từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân.

Hiện ông Nguyễn Xuân Dũng hiện đang là Chủ tịch CTCP Container Việt Nam và đại diện cho Container Việt Nam nắm giữ 8.024.250 cp HAH, chiếm 6,177%;

Còn ông Tạ Công Thông hiện đang là thành viên HĐQT - Tổng giám đốc CTCP Container Việt Nam; Chỉ tịch HĐQT CTCP Cảng Xanh VIP (VGR); Chủ tịch Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cảng Xanh (GRP) - thành viên HĐQT CTCP Cảng cạn Quảng Bình - Đình Vũ (VGI) là đại diện cho Container Việt Nam nắm giữ 8.024.250 cp, chiếm 6,177% vốn tại HAH.

Mới đây, SSI Research đã hạ khuyến nghị xuống "trung lập" do SSI Research sử dụng phương pháp định giá DCF và đưa ra giá mục tiêu 1 năm là 64.300 đồng/cổ phiếu (tương đương tiềm năng giảm giá là 4%), đã bao gồm việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu gần đây. Do đó, SSI Research hạ khuyến nghị đối với cổ phiếu HAH xuống "trung lập". Tuy nhiên, HAH vẫn là lựa chọn cổ phiếu yêu thích của SSI Research trong ngành vận tải trên thị trường niêm yết.

Về triển vọng 3-6 tháng: SSI Research dự kiến giá thuê tàu và giá cước giao ngay sẽ duy trì ở mức cao đến cuối năm do các gián đoạn hiện nay (tấn công tại kênh đào Suez, bất ổn khu vực Trung Đông, rủi ro thuế quan Mỹ...), do đó mặc dù triển vọng lợi nhuận nửa cuối năm 2025 vẫn tích cực nhưng tăng trưởng so với cùng kỳ sẽ thấp hơn do mức nền cao trong nửa cuối năm 2024.