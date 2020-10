Blog chứng khoán: Kỳ vọng tăng mạnh trên thị trường phái sinh?

Giao dịch hôm nay không có gì đặc sắc, thậm chí thị trường khá đuối. Tuy vậy thị trường phái sinh dường như lại thể hiện mức kỳ vọng đáng chú ý.



Biến động của các chỉ số rất hẹp trong phiên do sự lưỡng lự về giá tại nhóm blue-chips. Một số mã ngân hàng tăng tốt nhưng không thay đổi được thực trạng là áp lực bán ra đã kiềm chế đáng kể sức tăng của số đông. VN-Index lẫn VN30-Index thể hiện sức ép là chủ đạo khi có nhịp trượt khá dài từ đỉnh.

CTG, TCB, MBB, STB là 4 cổ phiếu đáng chú ý nhất vì đi ngược dòng hầu hết diễn biến trong phiên và duy trì được đà tăng mạnh đến lúc đóng cửa. Thực tế thì cả 4 mã đều bị ép xuống một chút và thanh khoản lớn, thể hiện có lực bán chặn: CTG bị ép xuống khoảng 0,9%, TCB gần 1,5%, STB khoảng 1,4%.

Mặc dù về mặt chỉ số, VN30-Index chỉ đóng cửa thấp hơn đỉnh 0,29% nhưng bình quân cổ phiếu trong rổ thấp hơn đỉnh 1,1%. So với giá tại đỉnh chỉ số lúc 10h45 thì rất nhiều cổ phiếu đã bị ép đến mức đỏ cho tới hết giờ. Rổ này tại đỉnh chỉ có 2 mã giảm, 4 mã tham chiếu nhưng đến hết phiên có 17 mã giảm, 1 mã tham chiếu.

Điều bất ngờ là diễn biến không có gì mạnh mẽ của VN30 nói riêng và thị trường nói chung lại dẫn đến một nhịp co basis khá mạnh tại hợp đồng F1. Từ mức basis -5 điểm, đến hết đợt khớp lệnh liên tục chỉ còn -1,6 điểm. Trong khi đó VN30 có một nhịp hồi không đáng kể.

Đây có thể là hệ quả của hoạt động cắt lỗ từ bên Short vì nhịp co basis này đẩy giá F1 vượt đỉnh cao nhất buổi sáng, hơn là thể hiện kỳ vọng thị trường sẽ tăng mạnh. VN30 chủ yếu được đẩy lên nhờ vài cổ phiếu, còn độ rộng vẫn hẹp. Đến đợt ATC, MSN đột ngột được kéo giá và tạo sức ép lớn hơn, khiến F1 tăng giá thêm nữa và chênh lệch với VN30 không đáng kể.

Liệu đợt co basis đáng chú ý hôm nay có thực sự phản ánh kỳ vọng đối với thị trường cơ sở hay không? Mức basis hôm nay là hẹp nhất kể từ khi đáo hạn hợp đồng tháng 10. Cuối tuần trước kể cả khi VN30 có nhịp tăng mạnh nhất vượt 906 thì basis thậm chí còn chiết khấu gần 10 điểm. Đầu phiên hôm nay thị trường chung tăng sớm, basis cũng -7 điểm. Nếu nhìn theo intraday thì 2 hôm nay, VN30 có 3 lần retest 906 basis vẫn duy trì tối thiểu -5 điểm.

Có hai yếu tố đáng chú ý trong nhịp co basis này. Đầu tiên là nước ngoài Long rất mạnh. Riêng trong nhịp tăng từ 1h45 đến 2h15, net Long khoảng 600 hợp đồng. Đợt ATC lại Long thêm hơn 300 hợp đồng nữa. Dường như nước ngoài kéo F1 nhịp đầu tiên và trong nước kéo nốt vượt đỉnh buổi sáng khi cover hàng loạt. Thứ hai là Futures các chỉ số của Mỹ tăng vọt cùng thời điểm với nhịp hồi của thị trường Việt Nam. Diễn biến này có thể tác động tâm lý nhất định.

Diễn biến của F1 thay đổi đáng chú ý hôm nay khi có dấu hiệu thể hiện kỳ vọng lớn đối với thị trường cơ sở.

Đối với thị trường cơ sở, ảnh hưởng của CTG, TCB và MSN tới VN30 rất đáng kể. Mức tăng giá mạnh của những cổ phiếu này, đặc biệt là MSN ở thời điểm đóng cửa khiến thị trường phái sinh gia tăng bên Long đẩy giá F1 tăng thêm gần 1 điểm. MSN cộng cho VN30 khoảng 1,2 điểm cuối phiên, nghĩa là nếu không có màn kéo giá cổ phiếu này thì VN30 hầu như không tăng.

Lúc này VN30 chỉ còn tập trung sức mạnh tại nhóm dẫn dắt là ngân hàng và MSN. Các mã này vẫn chưa rõ có khả năng đi tiếp như thế nào. Kết quả kinh doanh xuất hiện khá nhiều nhưng phần lớn là bị tranh thủ chốt lời, ví dụ SSI phiên này. Thanh khoản có dấu hiệu giảm do MSN và nhóm ngân hàng không hút tiền mạnh như trước. Dòng tiền có thể sẽ đảo sang các cổ phiếu vừa và nhỏ, những mã không chi phối. Vì vậy biến động giá của F1 vẫn không chắc chắn.

Hôm nay giao dịch không hiệu quả, chủ yếu vì basis co lại quá nhanh. Điểm Short giữa phiên sáng phù hợp khi VN30 retest 906 và không vượt qua được. Tuy nhiên lại không cover sớm ở nhịp giảm sau đó, ngược lại phải chịu thiệt basis. Tuy vậy việc basis co lại cũng là cơ hội tốt. Vẫn giữ quan điểm rằng thị trường đang giằng co tạo đỉnh, nhịp tăng là cơ hội để Short.