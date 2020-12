Blog chứng khoán: Lại rớt lệnh ATC, thị trường có tín hiệu yếu

Dù cung cầu đợt ATC không phản ánh thực chất giao dịch nhưng hôm nay nhóm ngân hàng và nhiều trụ khác có tín hiệu bị chốt nhiều. Trụ kéo không có thì chỉ số sẽ gặp khó khăn.



Sáng bận không giao dịch được, nhưng VN30 cũng xác nhận các kháng cự/hỗ trợ hoạt động chính xác. Nhịp giảm đầu ngày thủng 1046 xuống gần 1043 (chính xác là 1043.8). Nhịp hồi kế tiếp đưa VN30 qua được 1050 thì tiến vào 1053.xx. Vùng 1050 sau đó chặn các nhịp điều chỉnh thành công.

Đến chiều, VN30 rơi xuống 1046, mức hỗ trợ bỏ qua trong buổi sáng. Basis khá cao, gần 6 điểm. Tuy nhiên tiền như lá mít thì cứ Long thôi. Điểm khó khăn duy nhất là lúc VN30 vòng trở lại gặp 1050 và phản ứng khá lâu tại đây. Tuy nhiên mức chỉnh tương đương đáy intraday buổi sáng nên đặt cược cho việc vượt 1050 để quay lại mức cao hơn 1053. F1 chạy rất nhanh, basis gần 9 điểm và cũng lên gần đỉnh buổi sáng, cover 1061.

Thị trường cơ sở hôm nay lại bị kẹt lệnh đợt ATC, giao dịch rất nhỏ. Đáng ra hôm nay sẽ là một ngày kỷ lục thanh khoản nữa. ATC của HSX có 58 tỷ mà tổng khớp hai sàn đã tới gần 14,3k tỷ. Như vậy thị trường đã có hai phiên 15k tỷ trong đúng 1 vòng T3.

Do thiếu lệnh ATC nên cũng không rõ thị trường có lặp lại diễn biến của hôm 18/12 vừa qua (phiên kế tiếp hôm kẹt lệnh). Tuy nhiên giao dịch hôm nay khá yếu. Trọn phiên nhóm blue-chips dẫn dắt phát tín hiệu bị chốt lời nhiều, giá không lên nổi. Duy có nhóm chứng khoán là còn mạnh. Ngân hàng quay đầu cả loạt.

Hiện tượng này đi cùng sự bùng nổ ở nhóm đầu cơ, tăng trần rất nhiều. Dòng tiền đổ vào nhóm đầu cơ cũng tăng vọt. Có nhiều mã đầu cơ đã vào trend từ trước nhưng hôm nay rất nhiều mã khác cũng tăng theo. Rất có thể các nhà đầu cơ muộn hơn phải săn lùng các cổ đầu cơ chưa tăng. Chỉ có điều này mới lý giải được tại sao có nhiều mã nhỏ trần như vậy.

Do độ rộng còn tốt cộng với quá nhiều mã nhỏ tăng mạnh nên thị trường vẫn đang tích cực, tâm lý vẫn rất mạnh mẽ. Tiền thì còn nhiều, vì vậy cơ hội kiếm lời vẫn còn. Tuy nhiên nếu các blue-chips bị chốt nhiều thì các chỉ số sẽ gặp trục trặc. Đối với phái sinh thì chỉ số là điều quan trọng nhất, nên có khả năng basis sẽ co dần lại. F1 hôm nay vẫn duy trì basis hơn 8 điểm, F2 khoảng 5,8 điểm. Nếu ngày mai basis bắt đầu co lại thì đó là tín hiệu phản ánh mối quan tâm đến hiện tượng blue-chips.

Khi blue-chips yếu thì chỉ số có lên cũng rất chậm, nếu không muốn nói là phải đi ngang. Đó không phải là hiện tượng lạc quan vì cổ đầu cơ tăng kiểu này là rất hiếm thấy. Nhu cầu kiếm lời nhanh đang lên cực điểm. Mặt khác, cũng sắp hết năm rồi, giá tăng quá tốt cũng phải nghĩ đến việc chia chác, tiền trong túi mới có thể chi tiêu được. Cuối năm margin cũng không thể xài thả ga được. Hết tuần này nhà đầu tư nước ngoài cũng thường nghỉ dài cho cuối năm.

Nói chung khả năng thị trường phải nghỉ một chút rất có khả năng xảy ra. Dù gì thì 5 tháng cuối năm lợi nhuận cũng quá lớn rồi. Thành tích thì đã có rồi, chốt chia thưởng cũng xong, cố thêm vài ngày cũng không giải quyết gì thêm. Tâm lý nghỉ ngơi sẽ lớn dần những phiên tới.

Không rõ nếu ATC bình thường thì VN30 có phá được cản 1053 không, nhưng trong phiên thì phản ứng tại đây.

