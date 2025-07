Blog chứng khoán: Tiền còn quá mạnh

Thị trường tăng trở lại mạnh mẽ hôm nay, rất nhiều cổ phiếu còn phục hồi mạnh hơn mức giảm hôm qua, tạo cảm giác tiếc nuối cho những ai đã chốt lời. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn vẫn duy trì trên ngưỡng 33k tỷ cho thấy dòng tiền còn rất mạnh.

Đóng góp của các trụ như VIC, VHM, VCB, BID là rất đáng kể trong mức tăng gần 24,5 điểm của VNI phiên này. Dù có yếu tố kéo trụ nhưng sức lan tỏa tăng giá rất rộng rãi và biên độ giá cổ phiếu cũng mạnh, nên hôm nay là một phiên giao dịch rất khỏe. Thêm nữa hướng của dao động giá intraday là yếu trước, mạnh sau và cổ phiếu đóng cửa ở bằng hoặc sát giá cao nhất. Đó là biểu hiện của lực mua chủ động đã khống chế được dao động.

Nhóm chứng khoán đã thu hút dòng tiền trở lại, phục hồi cả loạt dù không phải cổ phiếu nào cũng có thể đạt đỉnh cao mới trong khoảng 1 tuần trở lại đây. Thực ra đa số cổ phiếu cũng vậy, phiên hồi hôm nay chưa giúp giá thoát khỏi vùng dao động ngắn hạn. Chỉ cần thống kê đơn giản cũng có thể thấy được điều này, ví dụ với nhóm VN30 chỉ có 4 cổ phiếu có giá đóng cửa hôm nay cao hơn mức cao nhất trong 10 phiên gần nhất (trước phiên hôm nay). Với VNAllshare là khoảng 22% số cổ phiếu trong rổ. Dĩ nhiên vẫn có những cổ phiếu khỏe thực sự, liên tục có đỉnh mới với thanh khoản ấn tượng. Do đó tình hình giao dịch sẽ tùy thuộc vào diễn biến cụ thể cũng như sức mạnh giá cổ phiếu cụ thể cũng khác nhau.

Điều ấn tượng nhất vẫn là thanh khoản, khả năng duy trì ngưỡng giao dịch trên 30k tỷ khớp lệnh 2 sàn mỗi ngày đã bước sang phiên thứ 8 liên tiếp. Nếu tính cả thỏa thuận thì quy mô còn khổng lồ hơn. Trong trạng thái hưng phấn rất cao này thì khó có thông tin nào đủ để làm dòng tiền lo lắng, trừ kịch bản xấu của kết quả đàm phán thuế quan, dự kiến sẽ có trong tuần tới.

Khả năng này cũng không lớn vì khung thuế đã được thị trường dự kiến. Biến số chỉ còn là điều kiện nào để đạt được mức thuế nào. Ngoài ra mặt bằng thuế quan của các quốc gia khác ra sao trong so sánh với Việt Nam. Nếu điều kiện khắc nghiệt về nguồn gốc xuất xứ thì có thể thị trường sẽ phải suy nghĩ lại và tái định giá một số nhóm ngành. Dù vậy về tổng thể vẫn sẽ là một bối cảnh không bất lợi như ban đầu.

Với những ai đã chốt lời, thị trường đang tạo sức ép khó chịu khi phải chứng kiến người khác vẫn “có ăn”. Đây là tâm trạng thường thấy vì mỗi ngày đều có thanh khoản nghĩa là ngày nào cũng có người “rời tàu”. Những phiên biến động ngược chiều mạnh mẽ như hôm nay cũng rất dễ là tác nhân thúc ép “chơi cú chót” để giải tỏa tâm lý. Vẫn giữ quan điểm nếu nắm giữ dài hạn thì không có gì để nói, nhưng nếu giao dịch ngắn hạn thì vùng này rủi ro đang cao hơn cơ hội. Nháo nhào sửa sai dễ mắc kẹt ở đỉnh của cổ phiếu nào đó. Nếu muốn bù đắp cơ hội thì có thể sang phái sinh.

Thị trường phái sinh hôm nay dễ chơi hơn vì basis vẫn chiết khấu trong khi sau một phiên rung lắc mạnh như hôm qua thì cơ hội phục hồi kỹ thuật thường xảy ra. Vấn đề là trụ có đủ mạnh để duy trì xu hướng hay không, hay chỉ là lặp lại các biến động kỹ thuật ngắn.

Ở nhịp giảm đầu tiên, VN30 rơi khá mạnh qua 1621.xx nhưng chưa tới 1610.xx mà vòng lại lên trên 1621.xx. F1 tại đáy chỉ số co basis lại còn dưới -2 điểm. Ở nhịp retest 1621.xx lúc gần 10h basis chiết khấu hơn 6 điểm. Đây có thể là một điểm vào Long tốt, nhưng khi đó VIC và VHM không ổn định. Cơ hội an toàn hơn là các nhịp VN30 retest 1629.xx, basis đều khá tốt cho Long và mốc 1629 của chỉ số có thể sử dụng làm stoploss. Chỉ số có tới 3 lần lùi sát mốc này và lần thứ 3 thì loạt trụ mạnh lên rõ rệt cùng lúc. Các vị thế Short bắt đầu cắt lỗ liên tục và tín hiệu basis co lại nhanh. Đến cuối thì quán tính chỉ số ép basis còn gần như không đáng kể.

Sau phiên phục hồi mạnh mẽ hôm nay thị trường có thể tiếp tục tăng, nhưng quán tính sẽ là vấn đề. Việc VNI vượt 1500 điểm không phải là điều đáng quan tâm, thậm chí là nên cảnh giác. Chiến lược là Long/Short với phái sinh, ưu tiên Short.

VN30 đóng cửa tại 1655.98. Cản gần nhất ngày mai là 1660; 1672; 1681; 1690; 1694. Hỗ trợ 1650; 1640; 1629; 1621; 1611.

