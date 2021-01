Bộ Giao thông: Không nâng cấp quốc lộ 5 vì đã có cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Bộ Giao thông Vận tải vừa có công văn gửi Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Hải Dương gửi tới kỳ họp thứ 10 phản ánh hiện nay lượng phương tiện tải trọng lớn thường xuyên lưu thông trên tuyến quốc lộ 5 làm cho mặt đường ở một số nơi bị xuống cấp nghiêm trọng.

Mặc dù đã được khắc phục, sửa chữa song vẫn không đảm bảo tiêu chuẩn, vẫn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông. Do đó, cử tri đề nghị Bộ Giao thông Vận tải sớm có phương án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 5 để đảm bảo giao thông an toàn.

Trả lời vấn đề này, Bộ Giao thông Vận tải cho biết, theo Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 356, tuyến Quốc lộ 5 được duy trì tiêu chuẩn đường cấp 2, 4 làn xe nên Bộ Giao thông Vận tải không có chủ trương cải tạo, nâng cấp mở rộng tuyến Quốc lộ 5.

Tuyến đường này đã được đầu tư phù hợp với quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ, các quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển kinh tế xã hội các địa phương dọc tuyến đường.

Mặt khác, hiện nay, cơ bản hành lang hai bên tuyến Quốc lộ 5 đã bị đô thị hóa, các cơ quan, dân cư sinh sống dầy dặc hai bên và một bên có tuyến đường sắt Hà Nội - Hải Phòng chạy song song nên việc mở rộng tuyến Quốc lộ 5 sẽ có chi phí giải phóng mặt bằng rất lớn, gây ra các tác động tiêu cực, ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân sinh sống hai bên tuyến đường.

Để đáp ứng nhu cầu vận tải vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, Bộ Giao thông Vận tải đã đầu tư, đưa vào khai thác tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, quy mô 6 làn cao tốc tạo nên tuyến cao tốc hiện đại, huyết mạch kết nối thủ đô Hà Nội với cảng quốc tế Hải Phòng, thời gian lưu thông trên tuyến cao tốc giảm đi khoảng 1,5 giờ so với giờ lưu thông tuyến Quốc lộ 5, tạo điệu kiện cho các phương tiện có thể lựa chọn tuyến đường để di chuyển tùy thuộc khả năng, điều kiện kinh tế, yêu cầu về thời gian của chủ phương tiện chuyên chờ hàng hóa, hành khách.

Tuyến Quốc lộ 5 cùng với tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đã và đang đáp ứng nhu cầu vận tải cả hiện tại và tương lai trên hành lang kinh tế Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh. Đối với các đoạn trên tuyến Quốc lộ 5 bị xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mấy an toàn giao thông, Bộ Giao thông Vận tải sẽ chỉ đạo nhà đầu tư Tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam - VIDIFI quan tâm quản lý, duy tu nhằm khai thác hiệu quả tuyến đường huyết mạch này.

Quốc lộ 5 là tuyến đường huyết mạch, quan trọng nối thành phố Hải Phòng với Thủ đô Hà Nội, chiều dài khoảng 102km. Hiện nay, tuyến Quốc lộ 5 có quy mô đường cấp 2, 4-6 làn xe, nền đường rộng 22m, đang giao nhà đầu tư tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng VIDIFI) quản lý, khai thác đoạn Km11+135 - Km92+460; đoạn còn lại đã giao Thành phố Hà Nội và Thành phố Hải Phòng quản lý, khai thác như đường đô thị.