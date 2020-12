Bộ Giao thông Vận tải cho biết, công tác giảm ùn tắc giao thông trên các trục giao thông chính, các đô thị lớn và trên địa bàn thành phố Hà Nội, Tp.HCM tiếp tục được đẩy mạnh.



Thời gian qua, nhiều giải pháp đồng bộ như: đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, công trình trọng điểm, triển khai xây dựng các tuyến buýt nhanh, điều tiết giữa các phương thức vận tải, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành giao thông vận tải… giảm thiểu phương tiện cá nhân tham gia giao thông, khắc phục ùn tắc giao thông.

Đến nay, hầu như không xảy ra các vụ ùn tắc giao thông kéo dài trên 30 phút tại hai thành phố. Tuy nhiên, một số ngày thứ 2, thứ 6 hoặc những ngày có mưa với lưu lượng lớn gây ngập, úng một số tuyến phố làm ùn tắc giao thông kéo dài; một số ngày diễn ra sự kiện lớn dẫn đến lưu lượng tham gia giao thông cao cũng đã gây ùn tắc giao thông.

Từ năm 2016 trở lại đây, tai nạn giao thông giảm liên tiếp trong 5 năm liền trên cả 3 tiêu chí số vụ, số người chết và số người bị thương. Giai đoạn 2016 – 2020, toàn quốc xảy ra 94.024 vụ tai nạn giao thông, làm chết 39.917 người, làm bị thương 77.477 người. So với cùng kỳ 5 năm trước, số vụ tại nạn giao thông giảm 42,7%, số người chết giảm 19%, số người bị thương giảm 53,91%.

Riêng 11 tháng năm 2020, toàn quốc xảy ra 12.985 vụ tai nạn giao thông, làm chết 6.048 người, bị thương 9.652 người. So với 11 tháng đầu năm 2019, số vụ tai nạn giảm 2.900 vụ giảm 18,26%, số người chết giảm 927 người, giảm 13,29%, số người bị thương giảm 2.492 người, giảm 20,52%.

Mặc dù vậy, Bộ Giao thông Vận tải cho rằng, vi phạm trật tự an toàn giao thông vẫn còn diễn ra khá phổ biến, vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gia tăng tai nạn giao thông. Trong khi phương tiện tham gia giao thông tiếp tục tăng, cơ sở hạ tầng giao thông tuy được cải thiện nhưng chưa đáp ứng yêu cầu. Tình hình ùn tắc giao thông ở thủ đô Hà Nội và Tp.HCM chưa giải quyết được triệt để đang là vấn đề bức xúc của xã hội.

Để đảo đảm an toàn giao thông và khắc phục ùn tắc giao thông, Bộ Giao thông Vận tải cho biết, sẽ thực hiện năm an toàn giao thông 2021 với chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông”, kéo giảm tai nạn giao thông từ 5-10% cả 3 tiêu chí số vụ, số người chết, bị thương so với năm 2020; kéo giảm ùn tắc giao thông tại các thành phố lớn, đặc biệt là Hà Nội và Tp.HCM.