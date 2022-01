Bộ Giao thông vận tải lập 3 đoàn kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động vận tải dịp Tết

Bộ Giao thông vận tải vừa có văn bản số 443 gửi các Vụ: Vận tải, An toàn giao thông; Thanh tra Bộ; Tổng cục Đường bộ Việt Nam; các Cục quản lý chuyên ngành; Sở Giao thông vận tải, Giao thông vận tải - Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về kế hoạch kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động vận tải và chuẩn bị công tác vận tải Tết năm 2022.

Theo kế hoạch, Bộ Giao thông vận tải sẽ thành lập 3 đoàn kiểm tra.

Đoàn số 1 do Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải làm trưởng đoàn. Các thành viên tham gia Đoàn kiểm tra đại diện Vụ Vận tải, Vụ An toàn giao thông, Thanh tra Bộ, Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Cục Y tế Giao thông vận tải và Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Cục quản lý chuyên ngành.

Đoàn kiểm tra số 1 sẽ kiểm tra tại Sở Giao thông vận tải, nhà ga, cảng, bến, đơn vị vận tải trên địa bàn Hà Nội, Đà Nẵng, Đồng Nai, Bình Dương và TP. Hồ Chí Minh.

Đoàn số 2 do lãnh đạo Vụ Vận tải làm trưởng đoàn và thành viên tham gia đoàn là đại diện Vụ Vận tải, Thanh tra Bộ, sẽ kiểm tra tại Sở Giao thông vận tải, nhà ga, cảng, bến, đơn vị vận tải trên địa bàn các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Bắc Kạn, Cao Bằng, Điện Biên, Quảng Ngãi, Kiên Giang.

Đoàn số 3 là có sự tham gia của Tổng cục Đường bộ Việt Nam và các Cục quản lý chuyên ngành, các Sở Giao thông vận tải.

Các đoàn kiểm tra sẽ kiểm tra kế hoạch thực hiện Quyết định số 1966 ngày 16/11/2021 của Bộ Giao thông vận tải ban hành kế hoạch công tác phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, gắn với phòng, chống dịch Covid-19 trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân Nhâm Dần năm 2022.

Nội dung kiểm tra chính bao gồm kế hoạch tăng cường vận tải phục vụ trong dịp Tết, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết, công tác trực và xử lý tình huống phát sinh trong dịp Tết, công tác kiểm tra và thực hiện giá cước, giá vé tại các địa phương trong dịp Tết và công tác tăng cường thanh tra kiểm tra và phối hợp của các lực lượng trong dịp Tết.

Tại Quyết định số 1966, Bộ yêu cầu các đơn vị hạn chế các hiện tượng chèn ép giá, lợi dụng tăng giá không đúng quy định, chậm chuyến, hủy chuyến trong vận tải hàng không, vận tải đường thủy nội địa tuyến từ bờ ra đảo khi năng lực phương tiện còn hạn chế khi gặp thời tiết xấu phải tạm ngừng hoạt động dẫn đến ùn ứ hành khách.

Bộ Giao thông vận tải cũng yêu cầu các đơn vị liên quan thành lập Ban chỉ đạo vận tải trong dịp Tết của đơn vị. Lập danh sách và phân công lãnh đạo, chuyên viên trực trong dịp Tết.

Công bố số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân và doanh nghiệp, thường trực 24/24 để tiếp nhận xử lý thông tin liên quan.

Tổng hợp báo cáo các nội dung phản ánh gửi về Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia để tiện trong trao đổi thông tin và phối hợp giải quyết công việc hàng ngày trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.

Bộ Giao thông vận tải cũng yêu cầu các đơn vị vận tải xây dựng kế hoạch phục vụ vận tải, xây dựng và triển khai phương án tổ chức vận tải bảo đảm tuân thủ quy định về phòng chống dịch Covid -19.

Đồng thời, đảm bảo đáp ứng kịp thời khi nhu cầu vận tải phát sinh tăng cao, đặc biệt tại các đầu mối giao thông, bảo đảm giải tỏa hành khách và hạn chế tối đa ùn tắc giao thông.