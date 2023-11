Bộ Tài chính lên Kế hoạch triển khai Chiến lược An ninh mạng quốc gia

Theo đó, Bộ Tài chính đặt ra mục tiêu cụ thể đến năm 2025: có 100% hệ thống thông tin của Bộ Tài chính được đảm bảo an toàn thông tin theo cấp độ; 100% các đơn vị thuộc Bộ Tài chính triển khai đảm bảo an toàn theo mô hình 4 lớp; 100% hệ thống thông tin được triển khai giám sát an toàn an ninh mạng.

Đồng thời, 100% cán bộ làm công tác an toàn thông tin được đào tạo, tập huấn, diễn tập ứng cứu khắc phục sự cố; 100% cán bộ, công chức, viên chức được nâng cao nhận thức về an toàn thông tin.

Về tầm nhìn đến năm 2030, công tác bảo đảm an toàn an ninh mạng của Bộ Tài chính đáp ứng đầy đủ quy định của pháp luật về an toàn an ninh mạng; hỗ trợ và góp phần triển khai thành công quá trình chuyển đổi số của Bộ Tài chính.

Để đạt các mục tiêu nêu trên, Bộ Tài chính đề ra nhóm các nhiệm vụ hoàn thiện hành lang pháp lý và đảm bảo nguồn lực quốc gia cho công tác an toàn an ninh mạng.

Theo đó, ưu tiên bố trí kinh phí từ ngân sách nhà nước để triển khai các nhiệm vụ của Chiến lược theo quy định của pháp luật về đầu tư công, pháp luật về ngân sách nhà nước.

Bộ Tài chính cùng với Bộ Nội vụ, Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng cơ chế tiền lương đặc thù cho lực lượng chuyên trách về an toàn thông tin mạng và an ninh mạng trong các cơ quan, tổ chức Nhà nước; Tham gia ý kiến với Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng về các văn bản quy định, hướng dẫn về an toàn an ninh mạng.

Về triển khai, xây dựng, ban hành quy định nội bộ về an toàn an ninh mạng; Phát triển nguồn nhân lực an toàn an ninh mạng; Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về an toàn an ninh mạng; Bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ; Bảo vệ dữ liệu của tổ chức, cá nhân; Triển khai bảo đảm an toàn thông tin theo mô hình 4 lớp; Bảo đảm an toàn, an ninh mạng cho quá trình triển khai Chính phủ điện tử, chuyển đổi số; Tạo lập niềm tin số, xây dựng môi trường mạng trung thực, văn minh, lành mạnh và phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng;…

Được biết, Bộ Tài chính giao cho Cục Tin học và Thống kê tài chính có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các đơn vị thuộc Bộ Tài chính triển khai Kế hoạch này; Cục Kế hoạch Tài chính phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Bộ có trách nhiệm đề xuất, bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch này.