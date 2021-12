Căn hộ Dual Key: Lựa chọn số 1 cho mô hình Home-office

Dual Key - căn hộ hai chìa khoá đã trở thành lựa chọn số 1 của giới start-up trong bối cảnh WFH (Work From Home). Nhờ đó, loại hình Home Office cũng lên ngôi do dịch bệnh kéo dài và xu hướng làm việc từ xa trong thế giới phẳng.

XU THẾ TẤT YẾU

Thay vì một căn hộ để ở và một căn hộ khác để làm văn phòng công ty, anh Nguyễn Thế Hoàng Minh, một doanh nhân trẻ đang start-up trong lĩnh vực giáo dục online đã mua một căn hộ Dual Key.

Lý giải cho quyết định này, anh phân tích: Căn hộ có hai cửa tạo hai lối đi riêng biệt, gồm đầy đủ các phòng chức năng. Gia đình tôi sẽ ở căn hộ chính, căn hộ nhỏ thứ 2 được cải tạo thành văn phòng công ty, đủ chỗ làm việc cho khoảng 10 người. Vì chung lối đi, khác cửa nên nhân viên của tôi không có cảm giác “đang làm việc ở nhà sếp”, trong khi tôi tận dụng được 100% thời gian cho công việc nhưng vẫn có thể hiện diện trong gia đình mình.

Hoàng Minh tiết lộ, với lựa chọn này, anh không chỉ tiết kiệm được tiền thuê văn phòng mà còn tiết kiệm được chi phí đi lại, di chuyển. Điều này khiến hiệu suất công việc của anh tăng cao. Các chi phí dịch vụ cố định cho căn hộ Dual Key tính ra cũng rẻ hơn với hai căn hộ thông thường rất nhiều.

Với 2 lối vào khác nhau, chủ nhân căn hộ Dual Key The Matrix One có thể vừa ở vừa làm văn phòng start-up.

Những người start-up chọn mô hình làm việc 2 in 1 như anh Hoàng Minh đang ngày càng phổ biến. Họ thường tận dụng không gian trong nhà để làm "văn phòng" trong giai đoạn đầu khởi nghiệp. Xu hướng này cũng được giới start-up toàn cầu ưa chuộng bởi tính tiện dụng cũng như hiệu quả cho những người bắt đầu khởi nghiệp cần tiết kiệm các khoản đầu tư, tiết kiệm thời gian và chi phí cơ hội.

“Không phải đơn giản cứ tách ra 1-2 phòng là tạo được office tại nhà. Thực tế mình đã từng làm như vậy nhưng không ổn như căn hộ Dual Key. Căn hộ Dual Key được thiết kế đặc biệt ngay từ đầu để có thể tách không gian riêng biệt, cách âm, rất tiện cho chủ nhân vừa tận hưởng cuộc sống vừa dành thời gian toàn tâm toàn ý cho công việc”, anh Hoàng Minh nhấn mạnh.

CĂN HỘ DUAL KEY THE MATRIX ONE: SỰ LỰA CHỌN HOÀN HẢO

Nhu cầu sở hữu căn hộ Dual Key được dự báo ngày càng tăng cao, nhất là ở các đô thị lớn song không phải cứ căn hộ một lối đi - hai chìa khoá là được chọn mua. Căn hộ Dual Key phải đạt chuẩn, nằm trong tổ hợp hạng A và phải được phát triển bài ngay từ đầu khi phác thảo dự án.

Trên bình diện này, căn hộ Dual Key The Matrix One nằm ở phía Tây Hà Nội đang là một trong số quỹ căn Dual Key đáp ứng được những tiêu chuẩn khắt khe nói trên. Với khách mua để làm văn phòng hoặc kết hợp nửa sinh hoạt - nửa văn phòng, căn hộ Dual Key The Matrix One là một lựa chọn đáng giá khi xung quanh là khu vực năng động bậc nhất thủ đô, kế cận nhiều công trình trọng điểm. Đặc biệt, sự sôi động, sầm uất khiến Mỹ Đình đang trở thành “bến đỗ” của cộng đồng chuyên gia bậc cao người nước ngoài như Nhật Bản, Hàn Quốc.

Một góc căn hộ lớn trong căn Dual Key với 2 phòng ngủ, phòng khách và phòng ăn rộng rãi.

Bên cạnh đó, được mong chờ là điểm hẹn đáng sống bậc nhất thủ đô, cư dân start-up của The Matrix One còn có thể trải nghiệm trọn vẹn hệ thống tiện ích đa tầng khác như: Khách sạn 5 sao, phòng tập gym hiện đại, bể bơi giữa tầng không, spa chăm sóc sắc đẹp, khu yoga tĩnh tại, vườn Nhật trên mái tầng 43, công viên 14ha ngay đối diện. Những dịch vụ thời thượng với hàng loạt các thương hiệu thời trang, mỹ phẩm, accessores hay những nhà hàng sang trọng, phục vụ các món ăn từ Á đến Âu tinh tế… cũng có ngay trong khuôn viên tổ hợp này.

Trên thế giới, các căn hộ Dual Key thường đắt hơn các căn hộ thông thường cùng diện tích, ví dụ như tại ở Tokyo là khoảng 30%. Ngay ở Hà Nội, các căn hộ này cũng được ưa chuộng và đắt giá hơn các căn cùng diện tích mà một lối đi, một cửa. Ví dụ, một căn hộ Dual Key ở dự án nằm trên đường Liễu Giai, được chào bán cao hơn căn hộ thông thường khoảng 900 triệu đồng.

Khảo sát thực tế cho thấy, quỹ căn Dual Key giới hạn tại dự án The Matrix One có tính thanh khoản khá cao, nhất là ở thời điểm cuối năm.

Với chủ trương khích lệ một xu hướng sống mới, tạo điều kiện cho các doanh nhân, các bạn trẻ đang start-up, chủ đầu tư Dự án đang tung ưu đãi vô cùng hấp dẫn"Mua nhà Matrix - Nhận quà siêu thích”. Cụ thể, khách hàng mua căn hộ Dual Key sẽ được hỗ trợ lãi suất 0% lên tới 24 tháng hoặc được chiết khấu lên đến 9,5% giá trị căn hộ, đặc biệt là quà tặng cây thông vàng trị giá 100 triệu đồng.

Đây chính là cơ hội vàng để các chủ nhân start-up sở hữu căn hộ Dual Key hoàn hảo cho một chặng đường mới đầy hứng khởi và thành công.

* Thông tin chi tiết:

Đơn vị đại diện phân phối Dự án:

Cenland, Hải Phát Land, Đất Xanh miền Bắc

Website: http://thematrixone.vn/

Hotline: 19000110.