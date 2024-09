Cần Thơ đấu giá quyền sử dụng 14 khu đất trong năm 2024

Theo UBND TP. Cần Thơ, trong thời gian từ nay đến hết năm 2024, địa phương sẽ đưa ra đấu giá 14 khu đất với tổng diện tích trên 238.323m2.

Trong đó, 4 khu đất đấu giá không thành công của năm 2023 chuyển sang là 3 lô nền biệt thự thuộc 5% quỹ đất thu hồi của dự án Khu dân cư Lô số 11D do Công ty TNHH Long Thịnh đầu tư, diện tích 990m2 (quận Cái Răng); 1 lô nền biệt thự thu hồi từ nguồn 5% diện tích đất ở dự án Khu dân cư do Công ty cổ phần Xây dựng Cần Thơ đầu tư, 215m2 (quận Cái Răng); 1 lô nền biệt thự thuộc 10% quỹ đất ở dự án Khu dân cư do Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại Diệu Hiền đầu tư, 409,80m2 (quận Cái Răng); khu đất Nhà máy nước cũ 216,60m2 (quận Ô Môn);

Bên cạnh đó, 10 khu đất lập thủ tục đấu giá trong năm 2024, gồm: 32 lô nền tái định cư Mỹ Khánh thuộc Khu đô thị hai bên đường Nguyễn Văn Cừ (đoạn từ Cái Sơn Hàng Bàng đến đường tỉnh 923) diện tích 4.478,20m2 (huyện Phong Điền); 5 lô đất thuộc 5% quỹ đất do Công ty TNHH Thiên Lộc đầu tư tại dự án Khu dân cư lô 13A, 1.703,76m2 (quận Cái Răng); khu đất Vòng xoay cồn Cái Khế 23.137,90m2 (quận Ninh Kiều);

Khu đất Khu du lịch Sông Hậu 78.912.40m2 (quận Ninh Kiều); khu đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc khu đô thị hai bên đường Nguyễn Văn Cừ (đoạn từ Cái Sơn Hàng Bàng đến đường tỉnh 923 - Trường Đại học Pegasus) 66.332m2 (quận Ninh Kiều); khu đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc khu đô thị hai bên đường Nguyễn Văn Cừ (đoạn từ Cái Sơn Hàng Bàng đến dường tỉnh 923) 5.143m2 (quận Ninh Kiều);

Khu đất trường Mầm non thuộc Khu đô thị hai bên đường Nguyễn Văn Cừ (đoạn từ Cái Sơn Hàng Bàng đến đường tỉnh 923) 2.634m2 (quận Ninh Kiều); khu đất xây dựng Trường THCS thuộc khu đô thị hai bên đường Nguyễn Văn Cừ (đoạn từ Cái Sơn Hàng Bàng đến đường tỉnh 923) 10.957m2 (huyện Phong Điền);

Khu đất xây dựng Trường Đại học thuộc khu đô thị hai bên đường Nguyễn Văn Cừ (đoạn từ Cái Sơn Hàng Bàng đến đường 924) 10.963m2 (quận Ninh Kiều, quận Bình Thủy, huyện Phong Điền); khu đất kho xăng dầu Tây Nam bộ thuê 32.230,70m2 (quận Ninh Kiều).

UBND tỉnh Cần Thơ cho biết mục đích của kế hoạch là khai thác có hiệu quả quỹ đất công theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt, tăng nguồn thu cho ngân sách thành phố, bổ sung nguồn vốn đầu tư công, phúc lợi xã hội; nâng cao hiệu quả công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố; giải quyết nhu cầu sử dụng đất cho tổ chức, cá nhân để đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; giải quyết nhu cầu nhà ở, nâng cao chất lượng nhà ở của người dân.

Theo đó, UBND TP yêu cầu việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất phải thực hiện đúng quy định của pháp luật, công khai, minh bạch, đảm bảo quỹ đất đủ điều kiện để tổ chức đấu giá theo quy định của Luật