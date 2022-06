Căn thương mại dịch vụ Fiato Premier hâm nóng thị trường bất động sản Thủ Đức

Dòng sản phẩm mới - căn thương mại dịch vụ tại khối đế Fiato Premier đang nhận được sự quan tâm lớn của người mua do sở hữu cùng lúc 3 lợi thế: sản phẩm hữu hạn, giá trị, tiềm năng kinh doanh, sinh lời hấp dẫn.

“GÀ ĐẺ TRỨNG VÀNG” GIỮA “TAM GIÁC VÀNG” SHOPPING

Được đánh giá “đầu tư vừa miếng” hơn dòng sản phẩm nhà phố thương mại - shophouse nhưng tỷ lệ sinh lời không hề kém cạnh, căn thương mại dịch vụ tại khối đế các chung cư cao cấp được nhà đầu tư xem là “con gà đẻ trứng vàng”, kênh đầu tư giúp chủ sở hữu “sinh lời ngay trong khi ngủ”.

“Bài toán lợi nhuận của các căn shop chân đế, hay còn gọi là thương mại dịch vụ rất dễ tính. Ví dụ, một căn shop chân đế tại một khu chung cư có khoảng 3000- 5000 căn hộ thì mở cửa bán các mặt hàng thiết yếu hay dịch vụ cơ bản từ cắt tóc, gội đầu hay ăn uống, cà phê… đều đã có sẵn tối thiểu 3000-5000 khách, tối đa có thể gấp 3-4 lần. Số lượng khách này, một cửa hàng tương tự, nếu nằm ở các con phố nhỏ hay khu dân cư không thuận tiện về đỗ xe hay giao thông, có nằm mơ cũng không đạt được. Trong khi chi phí đầu tư một căn shop chân đế chỉ bằng một nửa căn nhà phố thương mại- shophouse, phù hợp tài chính của số đông nhà đầu tư”, anh Nguyễn Tú, một sale chuyên môi giới mua bán shophouse tại thành phố Thủ Đức cho biết.

Bởi thế, theo anh Tú, nhiều nhà đầu tư cá nhân ban đầu đổ về Thủ Đức tìm mua các căn liền kề, đất nền ở các khu ngoại vi nhằm nhắm đến mục tiêu xây cho thuê mở các dịch vụ đón đầu quy hoạch thành phố Thủ Đức trở thành đô thị sáng tạo, cực tăng trưởng mới dẫn dắt kinh tế toàn vùng và Tp. HCM nhưng sau đó đều “đổi ý” khi biết tới các sản phẩm shop chân đế. Điển hình như tại dự án Fiato Premier.

Thang Long Real Group - đơn vị phát triển dự án Fiato Premier - ngay từ khâu quy hoạch đã nghiên cứu rất kỹ thị trường và sản phẩm căn thương mại dịch vụ là sản phẩm được “đo ni, đóng giày”, là mảnh ghép hoàn hảo để tạo nên bức tranh thương mại dịch vụ sôi động cho thành phố mới Thủ Đức.

Tuyến phố mua sắm hiện đại, sầm uất ngay trong lòng dự án.

Số lượng các căn thương mại dịch vụ được phân bổ tại 4 tòa tháp căn hộ, hình thành nên tuyến phố mua sắm hiện đại, sầm uất ngay trong lòng dự án. Với nhiều lợi thế hội tụ, Fiato Premier sẽ hình thành nên các tuyến phố thương mại thu hút các thương hiệu hàng đầu về vui chơi, giải trí, dịch vụ… sôi động hệt như Trung Hoài Hải, Nam Kinh (Thượng Hải), hay Myeongdong ( Seoul), Ginza (Tokyo).

Sở hữu vị trí đắc địa, là tâm điểm kết nối toàn vùng, tiếp nối nhiều tuyến đường huyết mạch của thành phố Thủ Đức, kết nối với các khu dân cư hiện hữu và hàng ngàn cư dân nội khu trong tương lai, các căn thương mại dịch vụ tại dự án Fiato Premier sẽ đa công năng khi khai thác, đem tới mô hình kinh doanh tiềm năng (có thể làm siêu thị mini, shop thời trang, dịch vụ ăn uống, cà phê, làm đẹp, trung tâm đào tạo ngoại ngữ, cơ sở mầm non hoặc chia nhỏ làm văn phòng, mô hình kinh doanh co-working…) do đó khả năng cho thuê rất dễ dàng, tiềm năng sinh lời cao, giá cho thuê được dự báo không kém mức giá tại khu vực trung tâm Thủ Thiêm hay các quận nội đô Tp.HCM. Tự tin với tiềm năng này, chủ đầu tư thậm chí đã đưa ra chính sách cho thuê lại ngang bằng với trung tâm thương mại cao cấp nhất Thủ Đức và tương đương Shophouse tại trung tâm Thủ Thiêm hiện nay.

CƠ HỘI ĐẦU TƯ ĐÓN ĐẦU SỰ TRỖI DẬY CỦA THỊ TRƯỜNG

Không chỉ sở hữu vị trí đắc địa, tiềm năng kinh doanh vượt trội, các căn thương mại dịch vụ chân đế dự án Fiato Premier còn có ưu thế nổi bật về tính pháp lý. Pháp lý minh bạch, hiếm có không chỉ tại Thủ Đức mà còn cả Tp.HCM khiến các căn thương mại dịch vụ tại dự án Fiato Premier nhận được sự quan tâm của đông đảo nhà đầu tư.

Nhất là trong bối cảnh chung, nguồn cung dòng sản phẩm này tại thành phố Thủ Đức cũng như Tp.HCM đang cực kỳ khan hiếm do vướng mắc về pháp lý. Thống kê của trang Batdongsan.com.vn cho thấy, tại Tp.HCM, từ quý 4/2021 đến nay, giỏ hàng căn thương mại, shophouse giảm 85% so với cùng kỳ và dự kiến vẫn sẽ duy trì ở mức thấp cho đến đầu 2023 do ảnh hưởng chung của việc cấp phép dự án mới.

Khảo sát thực tế thị trường cho thấy, nguồn cung đẩy mặt bằng giá shophouse lên cao, liên tục thiết lập mặt bằng giá mới. Shophouse các dự án như Thảo Điển Green đạt ngưỡng 115 triệu đồng/ m2, The Marq từ 190 triệu đồng/ m2, the River Thủ Thiêm từ 140 triệu đồng/ m2, Zenity 150 triệu đồng/ m2.

Dự án Fiato Premier, tâm điểm đầu tư mới đón đầu sự trỗi dậy của thị trường bất động sản thành phố Thủ Đức.

Một số dự án liền kề Fiato Premier như Urban Green 65 triệu đồng/m2; King Crown giá từ 100-120 triệu đồng/ m2; Define giá từ 100-130 triệu/ m2. Tính trung bình, mức giá shophouse đã tăng từ 11%- 20% trong vòng 1 năm qua. Dự báo, đà tăng giá còn chưa dừng lại khi kinh tế Tp.HCM đang hồi phục mạnh mẽ sau dịch bệnh covid và thành phố Thủ Đức đón nhận “làn sóng” định cư lớn chưa từng có, thúc đẩy nhu cầu tìm kiếm các dự án bất động sản chất lượng.

Với nhiều chính sách ưu đãi, phương thức tài chính linh hoạt, tiến độ thanh toán lần đầu chỉ 5%, nhà đầu tư chỉ cần thanh toán 21% đến khi nhận nhà, hỗ trợ lãi suất 0% trong 24 tháng và ân hạn nợ gốc, phù hợp với “túi tiền” của đông đảo nhà đầu tư mua để cho thuê cũng như chờ tăng giá trong tương lai gần. Đây chính là cơ hội vàng cho các nhà đầu tư sở hữu sản phẩm trị giá “3 in 1”, đón đầu sự trỗi dậy, bùng nổ của thị trường bất động sản Thủ Đức.