Chân dung chủ nhân những căn “ProMax house” ở khu đô thị đáng sống: Những nhà đầu tư thông thái

Mở rộng thị trường kinh doanh ra phía Bắc, anh Phan Trọng Lâm - giám đốc một công ty công nghệ chủ động đặt lịch tham quan phân khu The Helia mới ra mắt của The Manor Central Park, với lý do rất đơn giản: “Tôi và bố mẹ đều đang sống tại 2 căn hộ ở Khu đô thị The Manor Hochiminh của Bitexco. Nên ngay khi quyết định mở rộng thị phần khu vực Bắc Trung bộ, tôi tìm kiếm nhà để đặt văn phòng, đồng thời cũng để ở mỗi lần ra Hà Nội. Tôi ưu tiên tìm hiểu trước Khu đô thị The Manor Central Park vì cùng chủ đầu tư và ấn tượng ngay với các căn ProMax house của phân khu The Helia”.

NHỮNG LỢI THẾ VƯỢT TRỘI

Xu hướng tìm kiếm và lựa chọn đầu tư vào những sản phẩm của các tên tuổi lớn quen thuộc, đặc biệt lại từng có sự trải nghiệm tốt ở sản phẩm cùng chuỗi hệ thống là cách mà giới kinh doanh, đầu tư như anh Lâm thường làm.

Tiên phong trong hành trình kiến tạo những bất động sản hạng sang phiên bản giới hạn, với nhận diện là chuỗi các khu đô thị mang thương hiệu “The Manor” đẳng cấp, tập đoàn Bitexco đã tạo dựng chuẩn mực sống mới cho cộng đồng cư dân thịnh vượng ngay từ những năm 2000, khi khái niệm khu đô thị cao cấp còn khá xa lạ tại Việt Nam. Với ý nghĩa chỉ một vùng đất tươi đẹp – The Manor được Bitexco hợp tác phát triển cùng những tên tuổi hàng đầu như kiến trúc sư Mỹ Carlos Zapata, đơn vị kiến trúc EE&K; đơn vị thiết kế Kume Sekkei…

Kế thừa và phát huy những chân giá trị mà thương hiệu bất động sản cao cấp “The Manor” đã xác lập hơn 2 thập kỷ, The Manor Central Park không những có lợi thế vị trí đắc địa, quy hoạch thông minh, thiết kế ấn tượng, tiện ích cao cấp đầy đủ, tầm nhìn kiến tạo những giá trị vượt thời gian, mà còn thổi làn gió mới vào thị trường bất động sản cao cấp, thành công chinh phục những doanh nhân lớn, những người thành đạt.

Theo báo cáo “The Wealth Report 2024” do Knight Frank thực hiện, số lượng cá nhân siêu giàu tại Việt Nam tính đến hết năm 2023 đã tăng 2,4% so với năm 2022. Đơn vị này dự đoán số cá nhân siêu giàu sẽ tăng 28,1% trong giai đoạn 5 năm tới.

Xu hướng săn lùng những sản phẩm bất động sản cao cấp, số lượng giới hạn không chỉ là "đích đến mới" trong bộ sưu tập tài sản của giới tinh hoa, mà với những người kinh doanh như anh Lâm thì “sở hữu những căn độc bản tại The Helia, phân khu được coi là tâm điểm giao thương, đồng nghĩa với việc sở hữu lớn hơn những cơ hội kết nối giao thương với giới tinh hoa ở đây”.

NHỮNG GIÁ TRỊ DI SẢN BỀN VỮNG

“Chọn hàng xóm, chọn có thêm những mối quan hệ mới cũng chính là chọn môi trường sống, chọn tấm gương sống điển hình cho con cái noi theo. Trở thành cư dân của The Manor Central Park là “cánh cửa” bước vào “cộng đồng tinh hoa” với những giá trị không tính được bằng tiền trước mắt”, anh Lâm hài lòng chia sẻ.

Trong tác phẩm “Lý thuyết về một tầng lớp khát vọng” ("The Sum of Small Things: A Theory of an Aspirational Class") của tác giả Elizabeth Currid-Halkett, nhóm những người giàu có, vị thế cao và thành đạt được gọi là "aspirational class" (tầng lớp khát vọng), không chỉ có gia sản lớn mà còn có một tầm nhìn tinh tế và luôn khát khao vươn tới những đỉnh cao mới.

Giới đầu tư sành sỏi quan tâm đặc biệt tới tầm nhìn của Nhà phát triển khu đô thị.

Với những người thành đạt, đặc biệt là những doanh nhân lớn, họ có động lực để cống hiến và tạo dựng di sản cho các thế hệ kế cận, kiến tạo những di sản có giá trị trường tồn. Nói cách khác, khi họ đầu tư, họ sẽ không chỉ hướng tới yếu tố lợi nhuận, mà họ sẽ kỳ vọng tạo ra một sản nghiệp bền vững.

Vì vậy, khi đầu tư và lựa chọn căn nhà để trở thành môi trường sống cho thế hệ tương lai, các nhà đầu tư có tiềm lực tài chính mạnh càng trở nên khắt khe, đòi hỏi những sản phẩm không chỉ thuộc các khu đô thị cao cấp nhất, hiện hữu và pháp lý rõ ràng, vị trí đắc địa, hệ tiện ích đầy đủ đẳng cấp, mà họ còn quan tâm đặc biệt đến tầm nhìn của nhà phát triển. Nói cách khác, họ tìm thấy sự đồng điệu trong tầm nhìn và khát vọng của chủ đầu tư - nhà phát triển khu đô thị đó.

Nằm ngay tâm điểm của khu phố giao thương, The Helia thừa hưởng những lợi thế đặc sắc nhất của khu đô thị The Manor Central Park, sở hữu không gian hoàn hảo để có thể bố trí vừa ở vừa kinh doanh.

Những căn “ProMax house” tại The Helia sở hữu không gian hoàn hảo để có thể bố trí vừa ở vừa kinh doanh.

“Với những người luôn phải đối diện với cường độ làm việc cao và giải quyết những áp lực cuộc sống, thì điều quan trọng là không gian sống và môi trường sống phải lý tưởng và hoàn hảo để tiếp thêm năng lượng, nuôi dưỡng những khát vọng cống hiến tạo ra những giá trị tốt đẹp cho xã hội, cộng đồng” - anh Lâm chia sẻ - “Sở dĩ tôi nhanh chóng xuống tiền chốt căn, là bởi vì trong bối cảnh thị trường bất động sản đang chuyển giao sang chu kỳ mới như hiện nay, The Helia có chính sách bán hàng hấp dẫn với việc hỗ trợ lãi suất 0% lên tới 3 năm. Như vậy, tôi hoàn toàn có thể chủ động cơ cấu được dòng tiền kinh doanh của mình. Đồng thời, đây cũng là thời điểm tốt nhất để bắt chân sóng cuối để đầu tư”.