Chủ động trước biến động thị trường, xuất khẩu dệt may vẫn tăng trưởng khả quan

Riêng tháng 5/2025, ngành dệt may Việt Nam tiếp tục ghi nhận tín hiệu tích cực với kim ngạch xuất khẩu đạt 3,84 tỷ USD, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức xuất khẩu cao nhất từng ghi nhận trong các tháng 5, vượt qua cả tháng 5/2022 – thời điểm tăng trưởng đột biến do hiện tượng "quá mua" sau đại dịch Covid-19.

LỢI NHUẬN TĂNG TRƯỞNG KHÁ

Trong đó, theo Hiệp hội dệt may Việt Nam, kim ngạch xuất khẩu hàng may mặc ước đạt 13,818 tỷ USD, tăng 11,6%; xơ sợi ước đạt 1,737 tỷ USD, giảm 4,3%; kim ngạch xuất khẩu vải ước đạt 1,131 tỷ USD, tăng 6,0%; ...

Dệt may Việt Nam đến thời điểm hiện tại đã mở rộng tới 132 thị trường. Mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất với kim ngạch đạt 6,97 tỷ USD ( tăng 17%). Các thị trường khác cũng ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng: EU đạt 1,86 tỷ USD (tăng 15%); Nhật Bản đạt 1,83 tỷ USD (tăng 11%); ASEAN đạt 1,33 tỷ USD (tăng 7%); Canada đạt 464 triệu USD (tăng 1,5%)…

Có được kết quả này, theo ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch Hiệp hội dệt may Việt Nam (Vitas) là sự nỗ lực, tầm nhìn chiến lược của ngành dệt may, niềm tin, khát vọng và ý chí của cộng đồng doanh nghiệp trước những biến động của kinh tế thế giới, những chính sách thay đổi của các thị trường.

Với Tập đoàn dệt may Việt Nam (Vinatex), TS Lê Tiến Trường, Chủ tịch HĐQT Vinatex, cho biết mặc dù thị trường liên tục biến động, diễn biến khó lường của chính sách thuế quan, nhưng với sự chủ động, linh hoạt trong điều hành, Vinatex vẫn giữ được mạch tăng trưởng từ nửa cuối năm 2024.

Lãnh đạo Vinatex gặp mặt báo chí chia sẻ kết quả sản xuất, kinh doanh 5 tháng đầu năm 2025

Vinatex đã chỉ đạo các doanh nghiệp ngành may trong toàn bộ hệ thống thực hiện chiến dịch “90 ngày làm việc thần tốc”, tận dụng tối đa các đơn hàng đã ký kết, nỗ lực cao độ, quyết tâm về đích các đơn hàng của quý 2 trong 90 ngày (trước 05/7/2025).

Đồng thời giao Ban sản xuất kinh doanh May tìm hiểu chuỗi cung ứng nguyên phụ liệu, ưu tiên sử dụng nguồn vải của các doanh nghiệp trong hệ thống Tập đoàn nếu đạt yêu cầu về chất lượng, hỗ trợ doanh nghiệp phân loại từng mặt hàng, thị trường nguy cơ bị ảnh hưởng bởi các chính sách thuế mới để có cơ sở đàm phán với khách hàng và tìm kiếm hướng đi phù hợp trong thời gian tới.

Với ngành sợi, thị trường vẫn trầm lắng nhưng có cải thiện so với năm 2024. Hệ thống sợi trong 6 tháng đầu năm đã có lãi tuy còn thấp. Nhiều đơn vị đã có lãi ổn định trong liên tục trong 8 tháng qua như: Vinatex Phú Hưng, Sợi Phú Bài, ngành sợi của Tổng Công ty CP Dệt May Hòa Thọ…

Kết quả 6 tháng đầu năm 2025, doanh thu hợp nhất của Vinatex ước đạt 9.035 tỷ đồng, bằng 49% kế hoạch nằm và bằng 108% cùng kỳ 2024. Lợi nhuận hợp nhất ước đạt gần 556 tỷ đồng, bằng 61% kế hoạch năm và bằng 197% so với cùng kỳ.

Đáng ghi nhận, trong 6 tháng đầu năm, Vinatex và Công đoàn Dệt May Việt Nam đã tập trung các hoạt động chăm lo đời sống người lao động. Chỉ tính riêng trong Tháng Công nhân, tại cấp ngành, tổng số tiền Công đoàn dệt may Việt Nam hỗ trợ đơn vị và người lao động là 1,465 tỷ đồng. Hiện nay, thu nhập của người lao động trong hệ thống đạt 10,6 triệu đồng/người/tháng, tăng 10,9% so với cùng kỳ năm 2024.

GIỮ VỮNG ĐƠN HÀNG TRUYỀN THỐNG, KHAI THÁC THÊM THỊ TRƯỜNG MỚI

Dù thị trường biến động liên tục và phức tạp, nhưng sản xuất, kinh doanh của Vinatex vẫn ổn định và có mức tăng trưởng khá, các đơn vị ngành may đã nhận đơn hàng đến tháng 9. Theo ông Trường, bài học rút ra chính là sự tự lực, tự cường -nền tảng giúp doanh nghiệp vượt khó. Cùng với đó là sự chủ động, linh hoạt theo sát thị trường và đối thủ; hình thành đội ngũ nhân sự chất lượng, dùng chung nguồn lực; dám thử nghiệm sản phẩm, công nghệ, thị trường mới; xây dựng hình ảnh tập đoàn xanh, uy tín, có trách nhiệm.

Còn theo ông Giang, thời gian qua, ngành dệt may đã đẩy mạnh phát triển thị trường xuất khẩu đi đôi với phát triển thị trường nội địa. Nhiều doanh nghiệp dệt may Việt Nam đã xây dựng được thương hiệu trên kênh thương mại điện tử, tỷ trọng ngày càng tăng và được khách hàng tin tưởng. Bước đi của doanh nghiệp dệt may Việt Nam đã thích hợp với sự xoáy vần của thị trường.

Với những chủ động, tự tin, không nao núng trước các thách thức, Chủ tịch Vitas tin tưởng ngành dệt may Việt Nam năm 2025 sẽ hoàn thành mục tiêu kim ngạch xuất khẩu 47 tỷ USD.

Năm 2025, Vinatex đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất đạt 18.315 tỷ đồng, tương đương năm 2024. Lợi nhuận trước thuế 910 tỷ đồng, tăng 9% so với năm 2024. Để thực hiện được mục tiêu thách thức này, Vinatex tập trung vào nhóm giải pháp nhằm ổn định thị trường – tăng hiệu quả và sản phẩm khác biệt.

Cụ thể, ổn định thị trường xuất khẩu: Giữ vững đơn hàng từ Mỹ, Nhật, EU; khai thác thêm thị trường mới; tránh mất thị phần do cạnh tranh giá rẻ. Tận dụng đối đa năng lực sản xuất hiện có, kiểm soát hiệu quả thông qua tối ưu hiệu quả sử dụng máy móc thiết bị, tăng năng suất; kiểm soát tốt chi phí, giảm tiêu hao; sử dụng dashboard để quản trị sản xuất.

Đồng thời phát triển sản phẩm ngách, tạo giá trị riêng, ưu tiên sản phẩm kỹ thuật chống cháy; gắn R&D với nhu cầu thực tế, đơn hàng thực. Tiếp tục nâng cao các giải pháp quản trị số (sợi, may, tài chính, nhân sự); ứng dụng tự động hoá, AI, nâng giá trị lao động. Phát triển sản xuất xanh – thúc đẩy kinh tế tuần hoàn; phát huy nội lực, thúc đẩy đổi mới sáng tạo.